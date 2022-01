Call of Duty jen na Xboxu? Microsoft mohl PlayStationu sebrat herní hity, vyjde mu ale vstříc

„Moment, takže teď budu moct hrát Call of Duty jen na Xboxu? Co můj PlayStation?“ Ano, i takové otázky se v posledních dnech začaly objevovat na hráčských fórech, a to v návaznosti na monstrózní akvizici herního vydavatelství Activision Blizzard (mimo jiné majitele série Call of Duty) ze strany Microsoftu. Došlo to tak daleko, že zareagovalo jak Sony, tvůrce PlayStationu, tak samotný Microsoft. A vyústění? Multiplatformnost bude zachována.

Jakmile Microsoft ohlásil, že za téměř 69 miliard dolarů koupí Activision Blizzard, vyvolalo to v herní komunitě velké reakce. Řada z nich se týkala i exkluzivit, což v herním světě znamená dostupnost dané hry na konkrétní zařízení, v tomto případě pouze na Xbox, potažmo PC. Nebylo by totiž překvapením, pokud by Microsoft nově získané tituly nabízel jen u sebe.

Ostatně to svým způsobem může dávat logiku – proč by Microsoft chtěl poskytovat hry, za které zaplatil v přepočtu zhruba 1,5 bilionu korun, konkurenčním platformám, když je může takříkajíc zamknout pro svá zařízení a lákat nové hráče, kteří mu vydělají další peníze? Zejména přes Game Pass, předplatitelskou službu, v rámci které budou hry nabízeny.

Hlavním bodem zájmu byla populární střílečková série Call of Duty. Byť prodeje především jejího posledního vydání Vanguard neplní očekávání, pořád se jedná o jednu z nejslavnějších her tohoto typu, kterou hrají miliony lidí. Moc dobře to ví i Sony, tvůrce PlayStationu a úhlavní konkurent Microsoftu na gamingovém poli. A doufalo, že ho nebudou čekat radikální změny.

Mluvčí japonského technologického giganta se pro deník The Wall Street Journal nechal slyšet, že firma „očekává, že Microsoft dodrží smluvní ujednání a bude i nadále zajišťovat takzvanou multiplatformnost her od Activision Blizzard“ – stoprocentní záruku ovšem neměla. Velký otazník se pak vznášel nad zmíněným Call of Duty.

Call of Duty je historicky silně oblíbené právě i na PlayStationu. Například vydání s přídomkem Black Ops Cold War mělo být druhou nejhranější hrou na PlayStationu 5 za celý loňský rok. Oblíbenější byl jen Fortnite. Pro Sony by se tak jednalo o velkou ránu, kvůli které by dozajista ztratilo početnou část hráčů. Nakonec se ale obávat nemusí.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022

Šéf divize Microsoft Gaming Phil Spencer na svém Twitteru oficiálně potvrdil, že smluvní ujednání nebudou nijak měnit. To znamená, že pokud se akvizice Activision Blizzard příští rok opravdu zkompletuje, hry od tohoto vydavatele včetně série Call of Duty budou na PlayStationu nadále dostupné. „Sony je důležitou součástí našeho průmyslu, vážíme si těchto vztahů,“ napsal Spencer.

Nic to však nemění na faktu, že Microsoft v nabídce zvučných her Sony předežene. A autoři PlayStationu budou muset přemýšlet nad způsobem, jak toto manko dorovnat. Ostatně i to jsme rozebírali v našem velkém souhrnu, kde jsme se zaměřili i na to, proč Microsoft kupuje Activision Blizzard zrovna teď a co všechno do svého portfolia získá. Nebude toho málo.