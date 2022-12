Call of Duty nepomohlo. Americké úřady chtějí zablokovat rekordní nákup Microsoftu za 1,6 bilionu

Americká Federální obchodní komise (FTC) podala žalobu ve snaze zablokovat převzetí herní společnosti Activision Blizzard firmou Microsoft. Technologický gigant snahu koupit vydavatele populární série stříleček Call of Duty oznámil už začátkem roku, proti tomuto kroku se nicméně ohradily úřady v několika zemích i konkurence v podobě Sony. Nelíbí se jim potenciálně příliš silná pozice, kterou by Microsoft mohl zneužít k exkluzivnímu vydávání her pro své platformy.

Nejhodnotnější deal v historii Microsoftu a současně rekordně vysoký nákup ve videoherním průmyslu by prý mohl poškodit hospodářskou soutěž. Americké úřady proto ve čtvrtek oznámily, že transakci za 68,7 miliardy dolarů, což je závratných 1,6 bilionu korun, napadnou u soudu. Hloubkové vyšetřování fúze před měsícem zahájila ze stejného důvodu i Evropská komise, šetření dohoda čelí i v dalších zemích. Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že společnost se bude proti kroku FTC bránit u soudu.

Ve snaze přesvědčit regulatorní orgány i konkurenci o dobrých úmyslech Microsoft před pár dny oznámil, že sérii Call of Duty rozšíří i na konzole od Nintenda. Stejně tak přislíbil její pokračovanou distribuci přes PC platformu Steam. Už dlouhodobě se pokouší nalézt společnou řeč také s nejhlasitějšími kritiky ze Sony, výrobce konzolí PlayStation.

Japonská korporace však na nabízenou dohodu, která by lukrativní značku zajistila na jejich konzole i po převzetí Activision Blizzardu, nechce přistoupit. „Prakticky veškeré výhrady z videoherního průmyslu zaznívají od Sony. Z našeho pohledu to vypadá, že tráví mnohem více času s regulatorními orgány než snahou se s námi dohodnout,“ okomentoval před pár dny situaci šéf herní divize Microsoftu Phil Spencer.

Záměr utratit 1,6 bilionu korun za vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard oznámil Microsoft začátkem roku. Historická akvizice má urychlit růst herní divize redmondské společnosti, po dokončení transakce by Microsoft byl třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za čínským Tencentem a právě zmiňovaným Sony.

Americký úřad ve zveřejněném dokumentu zmiňuje, že Microsoft už v minulosti koupil cenný herní obsah a využil toho k potlačení konkurence ostatních konzolí. Zneužití exkluzivity a omezení her od Activision Blizzardu (kromě Call of Duty to jsou například Diablo nebo World of Warcraft) by nicméně nedávalo ekonomický smysl. Série Call of Duty je na konzolích Sony PlayStation tou nejprodávanější značkou, dosahuje tam vyšších prodejů než na Xboxu od Microsoftu.

Ještě v prosinci bude Microsoft jednat s britskými orgány, které by měly své definitivní stanovisko zveřejnit v březnu. Ve stejné době má verdikt vynést i Evropská komise. Původní plány počítaly s úspěšným dokončením transakce příští rok v červnu.