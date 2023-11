Catering byl pro ni nejprve koníček. Dnes jsou mezi jejími klienty Rohlík, Apple či ČEZ

Uložit 0

Zuzana Vencourová měla k jídlu blízko už od dětství. Před lety by ji ale nenapadlo, že by se vařením mohla živit. Ze záliby jí ale pod rukama postupně vyrostla cateringová firma, se kterou pronikla i do velkého byznysového rybníčku a v portfoliu má klienty jako Rohlík, české zastoupení firem Apple a Lindex či KPMG. „Zjistila jsem, jak velkou předností může být, když jídlo připravujete skutečně na míru. Klienti takový přístup oceňují a my můžeme dělat něco, co nás moc baví,“ říká.

Energická žena se sofistikovaně střiženým mikádem se jeví jako podnikatelka na první pohled. Skromně o sobě přitom říká, že obchodního ducha „pobrala“ až tak nějak za chodu. „Vaření pro mě vždy byla velká vášeň, zejména díky tátovi, který byl nadšený zahrádkář, hodně zavařoval, nakládal, destiloval… A když jsem začala vařit tematické večeře pro přátele, pomáhal mi. Tehdy by mě ale nenapadlo, že bych se něčím takovým mohla živit,“ vzpomíná na začátky Vencourová.

Vaření pro přátele postupně přerostlo v menší zakázky pro firmy přátel. A protože doporučení mnohdy funguje jako nejlepší marketing, z přátelských zakázek se začaly rekrutovat i další, od cizích lidí. Pro Vencourovou šlo ale stále spíše o koníček, kterým si zpestřovala své každodenní pracovní nasazení – působila totiž v oblasti marketingu a prodeje.

„Z koníčku se stala bokovka k práci, největší zlom ale nastal po mateřské. Rozhodovala jsem se, jestli nastoupit na poloviční úvazek zpátky do svého zaměstnání, ale nakonec jsem si řekla, že to risknu a zkusím něco svého,“ vypráví Vencourová. Založila tak firmu Musa Catering, která začala díky její přičinlivosti organicky růst. Podotýká ale, že jelikož stojí za firmou sama, cení si toho, že se vše může dít jejím, tedy udržitelným tempem.

Foto: Musa Catering Tým Musa Catering

Udržitelnost je něco, co se propisuje do všech vrstev její firmy. Nejde přitom jen o minimalizaci jednorázového nádobí nebo využívání různých zbytků a odřezků v kuchyni, ze kterých její kulinářský tým dělá vývary, různé octy, salsy či oleje. „Samozřejmě to nejde vždy úplně na sto procent, ale kde to jde, tam se maximálně snažíme. K udržitelnému přístupu patří však i správné plánování na jednotlivé akce. Předem se tak klientů opravdu hodně ptáme. Někdy se diví, jak moc,“ usmívá se Vencourová.

Podnikatelka staví Musa Catering totiž především na tom, že chce o daném klientovi a o povaze akce vědět úplně vše. Podle jejích slov je totiž velký rozdíl v tom, když na jednu událost přijdou ajťáci, sportovci nebo ryze ženské osazenstvo. Každý má o jídle jiné představy, Vencourová tak nemá žádné předem dané menu, ale s klienty pečlivě konzultuje jejich potřeby.

„Tím že se hodně ptáme, jsme schopni předem lépe odhadnout množství jídla, které se sní. Podle toho plánujeme každou akci a víme, že pak nebudeme mít tolik zbytků. A když přece jen nějaké jídlo zbude, odvezeme ho do Azylového domu v Pernerově ulici nebo do centra Meteor, kde jsou nyní ubytováni zejména uprchlíci z Ukrajiny,“ upřesňuje Vencourová.

Foto: Musa Catering Specialitou Musa Cateringu jsou tematické akce

S udržitelností ale souvisí i budování dlouhodobých obchodních vztahů, na které je zakladatelka firmy Musa Catering opravdu hrdá. V průběhu let se mezi její stálé klienty zařadil například online supermarket Rohlík, společnost ČEZ Prodej, české zastoupení firmy Apple, módní značka Lindex, KPMG, Nadační fond Neuron nebo Red Bull. Jejich důležitost poznala i během pandemie covidu, kdy ji právě její stálí klienti podrželi. Objednávali totiž například rozvážku jídla na online meetingy pro všechny zúčastněné.

Letos se naštěstí firemní akce vrátily do předpandemických kolejí, takže již není potřeba zavážet jídlo na 60 různých adres, ale Vencourová může se svým týmem plánovat spoustu firemních snídaní, byznys obědů, ale i velkých firemních akcí. „Už rozhodně neplatí, že bychom byli malá cateringová firma. Realizujeme přes 400 akcí ročně a jsme schopni postarat se o událost, na kterou přijde až 350 lidí,“ vyčísluje.

I díky velkým klientům a rostoucímu počtu akcí míří letos Musa Catering k obratu 20 milionů. V každém případě chce ale podnikatelka stále stavět na osobním přístupu a na tom, že stejné menu nebude nikdy servírovat dvakrát.