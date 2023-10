Ceny bytů v Česku stále klesají. Nejvíce ve Zlíně a Karlových Varech, snižují se ale i v Praze

Uložit 0

Už třetí čtvrtletí za sebou klesaly průměrné ceny prodaných nemovitostí v Česku. Vyplývá to z čerstvých dat žebříčku Real Index, který pravidelně vydává poradenská společnost Deloitte. Podle ní ve druhém čtvrtletí letošního roku došlo k poklesu o 1,4 procenta na aktuálních 90 900 korun za metr čtvereční. Nejmarkantnější pokles zaznamenali ve Zlíně a Karlových Varech, naopak v Pardubicích, Jihlavě a Ostravě ceny rostly.

„Druhý kvartál letošního roku byl ve znamení pokračujícího poklesu. Až na výjimky se nejedná o dramatický propad, ale spíše o pokračující trend, který odstartovaly vysoká inflace i růst cen energií, zvyšování úrokových sazeb a také ceny stavebních prací. V důsledku těchto vlivů došlo k poklesu poptávky, což se projevilo na cenách nemovitostí,“ vysvětluje expert na nemovitostní trh ze společnosti Deloitte Petr Hána.

Nejdráže se nemovitosti prodávají nadále v Praze, kde se cena dostala na 114 500 korun za metr čtvereční. V porovnání s prvním kvartálem letošního roku je to pokles o dvě procenta. Největší propad zaznamenala městská část Praha 4 (−9,6 procenta), dále Praha 9 (−5,5 procenta) a Praha 2 (−5,2 procenta). Ceny naopak vzrostly na Praze 7 (4,9 procenta), na Praze 3 (3,3 procenta) a na Praze 6 (2,9 procenta).

Foto: Deloitte Žebříček Real Index společnosti Deloitte

V Brně se cena dostala na 94 300 korun za metr čtvereční a ve Středočeském kraji na 74 400 korun za metr. Nejnižší ceny bytů jsou pak aktuálně v Ústí nad Labem, kde se pohybují na 33 800 korunách za metr čtvereční a také v Ostravě. Zde ale průměrná cena v porovnání s prvním kvartálem poskočila o 7,1 procenta na 41 700 korun za metr čtvereční. Ceny vzrostly také v Pardubicích (o 10,6 procenta) a v Jihlavě (o 7,5 procenta).

„Celkově se ve sledovaném období prodalo 6 344 bytů. Z toho 2 705 bylo v novostavbách, z čehož šlo v 1 852 případech o prvoprodeje. Následovaly více než dva tisíce prodejů v panelových domech a více než patnáct stovek prodaných bytů v cihlových objektech,“ doplňuje strukturu jednotlivých segmentů Petr Hána.

Co se nových bytů v hlavním městě týče, i v tomto segmentu zaznamenala společnost Deloitte pokračující pokles průměrných cen, a to počtvrté za sebou. Během července a srpna se oproti dvěma předchozím měsícům propadly o 1,2 procenta na 152 tisíc korun za metr čtvereční. Zájem o nové byty podle Hány neroste, nebo dokonce klesá, na což developeři reagují různými prodejními akcemi či korekcí samotných cen. Během prázdnin se tak prodalo jen 480 bytových jednotek, kdežto v květnu a červnu to bylo 785.

„Čtyřicetiprocentní pokles prodejů je skutečně citelný propad. Je evidentní, že situace developerů aktuálně není jednoduchá. Oproti předchozím rokům, kdy poptávka převyšovala nabídku, musí více investovat do marketingu a dalších aktivit na podporu prodeje. Přesto si myslím, že majitele pro nové bytové jednotky nakonec najdou. Může to však trvat déle,“ domnívá se Hána.

V Brně v tomto ohledu panuje trochu jiná situace, alespoň podle dat developerské společnosti Trikaya. V letošním třetím čtvrtletí se na brněnském trhu s novostavbami prodalo celkem 125 jednotek, tedy o třetinu více, než byl průměr za předchozí čtyři kvartály. Průměrná cena za metr čtvereční nabízeného bytu se vyšplhala na 126 926 korun. Jedná se tak o historicky druhou nejvyšší kvartální hodnotu, přičemž tou první bylo 127 200 korun z druhého čtvrtletí loňského roku.