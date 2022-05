Ceny ojetých aut rostou, zájem o ně však neklesá. České Carvago i díky expanzi utržilo stovky milionů

Pandemie a válka na Ukrajině jsou důvody, proč jsou čekací lhůty na nové vozy podstatně delší než v předchozích letech. Komu se čekat nechce, může zkusit nákup ojetiny, přitom vůbec nemusí do klasického autobazaru či hledat v inzerátech. Činí tak stále větší počet osob, přestože ceny ojetin rostou. Ze situace těží i česká platforma pro obchodování s ojetými vozy Carvago, která hlásí podařený rok.

Po úspěšné expanzi do Německa Carvago nabízí své služby již v sedmi evropských zemích, přičemž v Česku a Slovensku se podařilo překlopit byznys do černých čísel. A podle Jakuba Šulty, spoluzakladatele a výkonného ředitele firmy, by se tak mělo stát i v dalších zemích, a to do dvanácti měsíců od vstupu na tamní trh.

Ojeté vozy je skrze tuto platformu možné kromě Česka a Slovenska nakupovat také v Německu, Rakousku, Polsku, Itálii a Rumunsku. V letošním roce by navíc mohlo přibýt Švýcarsko, Španělsko, Francie a země Beneluxu, výhledově je v plánu propojit trhy s ojetými vozy až ze sedmnácti evropských států.

Tržby Carvaga se podle odhadů CzechCrunche v loňském roce vyšplhaly na nižší až střední stovky milionů korun. Firma oficiálně prozradila pouze čísla za letošní březen, kdy měly tržby meziročně vyrůst o 600 procent na 6,3 milionu eur, při současném přepočtu zhruba 155 milionů korun. Letos chce Carvago v celkových tržbách atakovat 120 až 150 milionů eur (3 až 3,7 miliardy korun) a v příštím roce dokonce více než 400 milionů eur (téměř 10 miliard korun).

Foto: Carvago Carvago nabízí možnost nákupu vozu zcela online s přistavením až před dveře

„Věříme, že v červnu naše měsíční tržby atakují čtvrt miliardy korun i díky zvýšené poptávce samotných dealerů, kteří Carvago využívají jako dodatečný sklad, aby uspokojili nároky svých zákazníků,“ předpovídá Jakub Šulta. Na zvýšený zájem o ojeté vozy má podle něj vliv současná situace na trhu, ve které se automobilový průmysl musí potýkat s pokračujícími výpadky v dodavatelských řetězcích, s čímž je spojený i nedostatek nových vozů.

Čekací lhůty se prodlužují, u některých modelů aktuálně překračují i dvanáct měsíců. A to je doba, kterou se některým zájemcům čekat nechce. „Dodávky nových vozů nadále negativně ovlivňuje dlouhodobý nedostatek polovodičů a další narušení dodavatelského řetězce způsobené válkou na Ukrajině. Automobilový průmysl tak prochází zásadními změnami a výrobci přecházejí ze segmentů s vysokým objemem výroby a nízkou marží ve prospěch ziskovějších modelů,“ vysvětluje Šulta.

Průměrná ojetina za půl milionu

Zájemci si proto častěji než dřív otevírají aktuální nabídky ojetých kusů svého vyhlídnutého modelu a častěji se také rozhodují pro jeho nákup. A to i přesto, že na situaci na trhu reagují i ceny ojetin vozů. Jen během prvního kvartálu se průměrná cena vozu mladšího pěti let a prodaného přes Carvago vyšplhala ze 499 tisíc korun na 676 tisíc korun. U vozů starších deseti let je průměrná cena v prémiovém segmentu přibližně milion korun, u běžných asi 400 tisíc. Meziročně však průměrná cena ojetin prodaných online vzrostla o 59 procent.

„S rostoucí poptávkou logicky roste i cena, kterou ovlivňují také samotní prodejci, kteří dorovnávají ztracené marže ovlivněné nižšími prodeji,“ vysvětluje růst cen spoluzakladatel Carvaga. Na českém trhu se nejčastěji obchodovaly modely značky Škoda, byť její podíl meziročně pomalu klesá. Druhé místo obsadily vozy automobilky Volkswagen následované značkou BMW, Ford a Hyundai.

Data Carvaga taktéž ukazují, že se zákazníci začali více soustředit na vozy vybavené benzínovými pohonnými jednotkami či jejich udržitelnými alternativami. Podíl kupovaných dieselových vozů meziročně klesl o čtyři procenta, rostl naopak zájem o elektrifikované modely. Ty představovaly každý desátý prodaný vůz, zatímco v minulém roce každý dvacátý.

„Dle současného vývoje odhadujeme, že do pěti let překonají automobily s alternativním pohonem hranici padesátiprocentního podílu na prodejích ojetých vozů,“ dodává Šulta. Podle jeho slov má společnost aktuálně pozitivní marži na každém prodaném voze a není důvod, aby se povedené překlopení do pozitivních čísel v Česku a na Slovensku neopakovalo i v dalších zemích.

„Řešíme pouze náběh v každé zemi a související marketingovou investici, která je například v Německu desetkrát vyšší než v Česku. Díky tomu, že negenerujeme ztrátu z běžného provozu a zároveň máme zajímavou zůstatkovou marži, věříme, že každou novou zemi jsme schopni do dvanácti měsíců překlopit do pozitivních čísel,“ uzavírá Šulta s tím, že časem chce Carvago do svých služeb zahrnout také výkup vozů od koncových zákazníků.