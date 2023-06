Černá Hora má spoustu upomínek na české turisty. Ti začali zelený ráj znovu objevovat až nyní

Češi kdysi Černou Horu milovali. Jezdili sem už za Rakouska-Uherska, země ale zůstala oblíbená i po založení samostatného státu. Ostatně právě Černohorci a jejich vzdor vůči vrchnosti byl pro našince devatenáctého století vzorem. A tak sem v roce 1934 Čedok vypravil první zájezd. Časem ale Češi na Černou Horu zapomněli. Nikoliv tak opačně – na turisty ze střední Evropy tu zůstalo mnoho upomínek, a proto zemi u Jadranu začínáme znovu objevovat.

„Je pravdou, že Češi se v historii pobřeží Černé Hory objevili. Snažíme se právě na tuto tradici navázat a využít potenciál rozvíjející se destinace. Umožnily nám to i přímé lety z Prahy a Brna do přímořského Tivatu. Právě letecké spojení ve spolupráci s leteckou společností Air Montenegro zvyšuje poptávku po lákavé destinaci,“ líčí mluvčí společnosti Čedok Kateřina Pavlíková. Cestovní kancelář začala do Černé Hory vypravovat zájezdy už na konci loňské sezóny, teď s nimi odstartovala naplno.

Češi přitom vzali Černou Horu útokem – spolu s Albánií se stala jednoznačným skokanem v prodejích v tomto roce. V porovnání s loňským létem jde o devítinásobný zájem. Teď, před prázdninami, jsou v prodeji poslední místa na last minute. Pavlíková ale dodává, že do Černé Hory se dá klidně vyrazit i v září. Tím se dá vyhnout davům dychtivých turistů.

Teď v červnu je ještě znát, že země se probouzí ze zimního spánku, ostatně nedávno se tu pořádaly velké koncerty na znamení nové sezóny. Turistů je před prázdninami v zemi tak akorát a narváno není ani na vyhledávaných trasách. Turismus se ale každopádně stal v zemi u Jadranu jedním z hlavních tahounů ekonomiky.

Foto: Eliška Nová Černá Hora se krásně obdivuje z výšky

A tak není divu, že tu nyní doslova zuří stavební ruch. Na cestách po Černé Hoře jsou vidět všude jeřáby a rozestavěné parcely. Budují hlavně infrastrukturu pro turisty. A byť je pravda, že balkánský stát platí za ty levnější, staví se tu prý hlavně luxusní hotely nebo apartmány. Čedok sem jezdí primárně do tří- až čtvřhvězdičkových hotelů, nabízí ale i pětihvězdy s all inclusive. Není tedy potřeba se obávat, že v době, kdy Černá Hora z českých z map zmizela, se stala nedostupnou.

„Pokud někdo vyrazí autem, může zvolit jen ubytování se snídaní. Kromě zájezdů totiž nabízíme také ubytování, služby českého delegáta nebo výlety. Kromě klasické dovolené u moře je zájem také o poznávací zájezd, protože Černá Hora je nejen o plážích, ale také o nádherných městech, jako je Budva či Kotor. Nebo také o horách,“ líčí mluvčí Čedoku.

Výhodou ovšem je, že jde o destinaci, kam se dá lehce dostat letecky. Člověk ani pořádně nezabere, nasedne do letadla a o hodinu a půl později je z Prahy v Tivatu. Vzhledem k tomu, že Černá Hora je opravdu malá, ať už se člověk vydá kamkoliv, bude to kousek. Pozor jen na případné zácpy – dálnice Černohorci nemají, a tak se auta hromadí na zdejších okrskách.

K cestě navíc bude bohatě stačit občanský průkaz. I když země není v Evropské unii ani v Shengenu, uznala jako cestovní průkaz i českou občanku. A přesto, že jde o kandidátku o vstup mezi členy evropské sedmadvacítky, už teď je o krok dál než Češi – platí se tu totiž eurem.

Co se oněch českých stop týče, je jich tu opravdu hodně. Působil tu malíř Jaroslav Čermák, jehož obrazy mimochodem visí v Královském paláci v Cetinje. Pobývali tu také spisovatelé Josef Holeček nebo Eliška Krásnohorská. V čele hudební školy tu stál hudebník Antonín Šulc, který zde představil zhudebněnou báseň Naší krásné Černé Hoře, která se stala první černohorskou hymnou.

Válka na Ukrajině způsobila, že ruští turisté vyklidili pole a zbylo po nich spoustu místa. Říká se navíc, že Černohorci jsou velmi pohostinní. Země každopádně překvapí ještě před přistáním. Pod oblohou se totiž nachází ty nejzelenější kopce – končí jen tam, kde začíná moře. To je stejně jako další zdejší vodstvo krásně čisté. Na plážích najdou cestovatelé častěji kamínky, je tu ale i písek, v horách pak horské kvítí, čerstvý vzduch a několik národních parků. V zimě také dlouhé sjezdovky plné sněhu.