Černý rolák a baryton jsou pryč. Holmesová jde za mříže, už nehraje Jobse, ale oddanou matku

Žena, které všichni uvěřili, jde do vězení. Zakladatelka startupu Theranos Elizabeth Holmesová dokázala přesvědčit i zkušené investory o tom, že vymyslela technologii, která z jediné kapky krve dokáže pacienty otestovat na široké spektrum nemocí. Stylizovala se při tom do ženské verze Steva Jobse –⁠ na veřejnosti vystupovala v typickém černém roláku, k tomu přidala i hluboký hlas. Jak ale práce novinářů a soudu potvrdily, lhala skoro o všem. Podvedeným dluží stovky milionů dolarů a dnes má nastoupit do ženské věznice v Texasu, aby si tam odseděla jedenáct a čtvrt roku za podvod.

Holmesová se kvůli trestu vrací do míst, kde vyrostla. Texaská věznice Bryan, její nový domov, totiž leží zhruba 160 kilometrů od Houstonu, kde strávila dětství. Na vysokou školu se přesunula do Kalifornie, na Stanford. V roce 2003 při studiu na prestižní univerzitě založila startup Theranos, tehdy s názvem Real-Time Cures. Bylo jí devatenáct let a už tehdy byla pověstná přísnou pracovní morálkou. Podobně jako úspěšní miliardáři Mark Zuckerberg, Bill Gates, Larry Page nebo Sergey Brin i Holmesová se studiem předčasně skončila. Roli v tom mělo hrát i údajné sexuální zneužití, které na univerzitě zažila, napsalo NPR.

Podobně jako ti nejlegendárnější technologičtí vizionáři pracovala z garáže u domu, kde v té době bydlela. O deset let později ji přísný režim vynesl titul nejmladší miliardářky, která se do té doby vypracovala k tak velkému jmění. Držela totiž akcie Theranosu, které v jednu chvíli měly hodnotu 4,5 miliardy amerických dolarů, startup také získal ohodnocení na devět miliard.

Sliboval totiž revoluci ve zdravotnictví –⁠ test širokého spektra nemocí z pouhé kapky krve místo zdlouhavých odběrů. A hlavně bez dlouhých jehel, ze kterých má Holmesová fobii, píše Business Insider. Vynález zněl jako pohádka. Nakonec jí opravdu byl, ovšem ne tak, jak si fanoušci a především investoři Theranosu představovali.

Pro investory měla Holmesová vždy jednu podmínku – nebude jim vysvětlovat, jak přesně její technologie funguje. I tak jí velké peníze tehdy dal třeba původem australský mediální magnát Rupert Murdoch, bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger i spoluzakladatel Oracle Larry Ellison. Ti všichni Holmesové uvěřili v době zhruba před deseti lety, kdy se pravidelně objevovala na obálkách prestižních médií, která ji zvala na nadšené rozhovory o jejím průlomu ve zdravotnictví. Paralely s vizionáři typu Steva Jobse se nabízely a Holmesová jim s černým rolákem a zvláštně postaveným hlubokým hlasem šla naproti.

V roli úspěšné podnikatelky, kterou tehdy Holmesová na veřejnosti budovala, se ale v roce 2015 začaly objevovat trhliny. Deník Wall Street Journal vydal investigativní sérii, která zpochybňovala, že technologie Theranosu pomocí malé krabičky zvané Edison dokáže z malého vzorku krve testovat pacienty na různé nemoci. O rok později se po vyšetřování amerického ministerstva zdravotnictví ukázalo, že způsob práce v laboratořích Theranosu dokonce přímo ohrožoval zdraví a bezpečí pacientů, píše Wall Street Journal.

Na do té doby oslavovanou Holmesovou se začala snášet kritika. Pryč byly časy, kdy dávala jeden rozhovor za druhým a v roce 2016 se na radu právníků z veřejného života stáhla úplně. Soud s Holmesovou začal v roce 2021 a ukázal, že v podstatě všechno, co Holmesová slibovala, byla lež. Jedním příkladem za všechny může být příběh pacientky, která podle testu od Theranosu potratila, přitom za sebou měla bezproblémové těhotenství, uvádí New York Times. Podobné příběhy se podařilo odhalit i s pomocí bývalých zaměstnanců Theranosu.

Holmesovou sice neodsoudili v žádném bodě obžaloby týkajícím se pacientů, podobná svědectví nicméně jasně připomněla, jak vysokou cenu při případných problémech může podnikání v biotechnologiích mít, podotýkají New York Times. Vinna byla ovšem z 11 různých podvodů, kterými obrala investory o více než sto milionů dolarů.

Kromě pobytu ve vězení, ke kterému má dnes nastoupit, má také poškozeným vrátit přes 400 milionů dolarů. Podvod měl spáchat i tehdejší byznysový a osobní partner Holmesové, podnikatel Ramesh Balwani. Právě on ji podle ní nutil do nošení černého roláku po vzoru Jobse i hlubokého hlasu. Obvinění ale Balwani odmítá.

Nová role

Úspěšnou miliardářkou chtěla být Holmesová od dětství, píše server CBS News. Mezi Zuckerberga, Jobse či Gatese se ale nezařadí, byť o ní kniha také vyšla. Jak uvádí Wall Street Journal, na poličce v knihovně Texaské věznice Bryan, kam míří, mají bestseller s názvem Zlá Krev, který přibližuje právě její vzestup a pád. S podtitulem zmíněné knihy znějícím Tajemství a lži startupu ze Silicon Valley se nabízí spíše srovnání s pádem WeWorku Adama Neumanna nebo startupu Nikola Trevora Miltona.

Neslavný příběh Theranosu se dočkal i několika seriálových a filmových zpracování. Na ně Holmesová v nedávném rozhovoru pro New York Times říká: „Nehrají mě, ale postavu, kterou jsem vytvořila.“ Proč ji vytvořila, ptá se novinářka Amy Chozicková, kterou k sobě v posledním měsíci Holmesová pustila jako první zástupkyni médií od roku 2016. Aby mě brali vážně a ne jen jako malou holku, odpovídá Holmesová, matka dvou dětí, které vychovává s nynějším partnerem Billym Evansem.

S novou životní etapou přichází Holmesová, hlavní protagonistka příběhu, také s novou rolí. Pryč je černý rolák i známý baryton, všímla si Chozicková, když ji jednou Holmesová milým vysokým hlasem vítala u sebe doma. Jak přiznává, nevěděla, co od takového zážitku čekat. Jak se upřímně bavit s někým, kdo má jít do vězení za to, že pořád lže? „Uvědomila jsem si, proč mě k sobě v posledním měsíci pustila. Holmesová je jiná než kdokoli, koho jsem kdy potkala. Pokud jste v její přítomnosti, je nemožné jí nevěřit a nenechat se jí strhnout. Ona i Evans to vědí,“ uzavírá Chozicková.