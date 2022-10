Pustil kamion z kopce a vydával to za zázrak techniky. Soud rozhodl, že zakladatel Nikoly je švindlíř

Jedna akcie teď stojí necelé tři dolary a celková valuace firmy lehce převyšuje miliardu dolarů. Předloni v létě to ale bylo až 80 dolarů za akcii a více než 30 miliard dolarů za celý podnik. Automobilka Nikola je příkladem spektakulárního burzovního sešupu a také symbolem covidové investiční mánie, kdy vzhůru letěly značky, které sice žádný byznys nedělaly, ale o to lépe o něm jejich předáci dokázali hovořit. O strůjci tohoto příběhu Trevoru Miltonovi nyní newyorský soud rozhodl, že podváděl a klamal.

Svého času se čtyřicetiletý obchodník Milton prezentoval jako druhý Elon Musk. Ostatně podobně jako on pojmenoval svou firmu po geniálním fyzikovi Nikolovi Teslovi. A jelikož si Musk už předtím pro svá auta zabral příjmení, on vzal křestní jméno. A zatímco Tesla se soustředila primárně na osobní vozy, Nikola měla obrátit vzhůru nohama trh s kamiony.

Nějakou dobu mu to vycházelo, nachystal si parádní prezentace a modely, několik miliard dolarů mu výměnou za podíl v jeho startupu slíbil například koncern GM. Povedlo se mu vyvolat i dostatečnou akciovou mánii, takže když v létě 2020 vstoupila Nikola na burzu (využila jako mnoho dalších menších firem prázdné schránky známé jako SPAC, aby se vyhnula investičnímu a úřednímu drobnohledu), její hodnota vylétla dokonce nad Ford.

V ruce neměla přitom vůbec nic. Žádný byznys. Jen přísliby, že její elektřinou a vodíkem poháněný kamion si nakoupí tisíce klientů a že její elektrický pickup Badger si zamilují americké domácnosti. Pár měsíců po IPO tahle pohádka dostala ráznou trhlinu: analytici ze společnosti Hindenburg Research zveřejnili zdrcující zprávu, že Nikola a její šéf Milton nemají nic v ruce a že dokonce museli pustit svůj náklaďák, údajně poháněný vodíkem, z kopce, aby se vůbec rozjel a oni ho mohli natočit do svého videa.

To, co Hindenburg Research v září 2020 načali, nyní po dvou letech symbolicky končí – Milton nejprve po pár týdnech opustil post CEO firmy, pak odešel i z představenstva a tento týden si u soudu v New Yorku vyslechl verdikt poroty, že je vinen z klamání a podvádění investorů. Čím? Že záměrně ve svých četných vyjádřeních v médiích, na sociálních sítích nebo na konferencích nadsazoval, co všechno Nikola dokáže. Nyní mu hrozí až 20 let ve vězení, o výši trestu bude jasno v lednu 2023.

Foto: Nikola Chystaný elektrický tahač Nikola Tre

Hovořil třeba o tom, že dokáží produkovat vodík tak levně, že bude mnohem výhodnější než diesel. Tvrdil, že mají desetitisíce závazných, nevratných objednávek od největších firem z USA. Říkal, že nic nebrání masové produkci komerčního pickupu… Jedna lež za druhou, nic z toho nebyla pravda. Jak se u soudu ukázalo, vodík dokázali v Nikole produkovat stejně draze jako kdekoli jinde, a tedy mnohem dráž než naftu. Objednávky byly všechny nezávazné, Badger nikdy nepřekročil fázi pouhého prototypu.

Navíc se ukázalo, že Trevor Milton, který je dodnes s 12 procenty největším akcionářem Nikoly, si bezprostředně po vstupu firmy na burzu začal žít jako opravdový bonviván. Objednal si soukromý tryskáč a s manželkou si pořídili dva luxusní domy. „Nedělal jsem nic špatného, hovořil jsem o tom, čeho bychom chtěli s Nikolou dosáhnout,“ bránil se Milton u soudu nařčením, že mystifikoval tisíce drobných investorů, kteří kvůli propadům akcií Nikoly přišli o miliardy dolarů. Státní zástupce jej označil celkem stroze: „Je to zkrátka podvodník.“

Nebyli to ale jen oni, prodělaly i velké fondy. Sázka na Nikolu nebyla pouze důsledkem investiční mánie z covidových let, kdy se trhy topily v přemíře levných peněz. Šlo i o to, že se všichni snažili najít novou Teslu, tedy druhý famózní investiční příběh, během nějž téměř z ničeho vznikla bilionová značka, která udělala z mnoha lidí miliardáře, protože zhodnotila jejich vklady o tisíce procent. Na tuto strunu také Trevor Milton umně brnkal a dlouho mu to vycházelo. Jeho bublina praskla už v roce 2020, tedy dřív než zbytek trhu, který se propadl až s letošním ekonomickým ochlazením.

Nynější verdikt soudu je převratný právě tím, že trestá velkohubého podnikatele, který klamal tak, že prostě a jednoduše lhal a sliboval nemožné. V minulých letech ale takových technologických vizionářů a průkopníků i startupových zakladatelů, kteří jiným nafoukli hlavy, bylo víc než dost.

Foto: Nikola Vlastní pick-up od startupu Nikola, kterým chce konkurovat Cybertrucku od Tesly

Samotná Nikola se pod novým vedením snaží vstát z klinické smrti, do které ji Milton uvrhl. Za druhý kvartál letošního roku už dokonce vykázala i tržby, a to necelých 20 milionů dolarů, které získala za prodej prvních několika desítek elektrických tahačů (poháněných bateriemi, ne vodíkem). Zároveň ale skončila znovu ve ztrátě hodně přesahující 100 milionů a současně s tím ohlásila, že převzala výrobce baterií Romeo Power, protože stejně jako mnohem větší hráče v automobilovém průmyslu i ji trápí výpadky dodávek a nedostatek součástek.

A mimochodem na konci loňského roku vedení Nikoly, tehdy už bez Trevora Miltona, souhlasilo, že firma zaplatí komisi pro cenné papíry pokutu 125 milionů dolarů právě kvůli manipulacím a sporným výrokům svého zakladatele.