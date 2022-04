Čerstvý hambáč z robotických rukou a za pár minut. V Americe spustili první burgerový automat

V obchodním domě v New Jersey si dáte čerstvý burger rovnou z automatu

Na první pohled připomíná samoobslužný kiosek, který najdete v McDonald’s, KFC a dalších jiných řetězcích s rychlým občerstvením. Jakmile vám z něj ale po objednání jídla vyjede účtenka, nejdete čekat k pokladně – naopak zůstanete stát u něj, protože vám pokrm sám naservíruje. V Americe spustili robotického šéfkuchaře, který vám čerstvý hamburger nabídne během pár minut. A prý má jít o „největší revoluci od vynálezu mikrovlnky“.

Automatizace v gastronomickém průmyslu není už ničím neobvyklým. Restaurační podniky si začínají uvědomovat, že nemusí zaměstnávat zástup lidí, když mohou využít chytrých strojů, které rutinní procesy zajistí nejen svižněji, ale i přesněji. Hodit se to může právě v segmentu rychlého občerstvení, kde je důraz na co nejrychlejší obsloužení a kde se většina jídel neustále opakuje.

Zajímavým pokusem o kompletní robotizaci fast foodu je přístroj RoboBurger, který byl nainstalován v obchodním domě v Jersey City v americkém New Jersey. V červeném automatu o ploše dvanácti metrů čtverečních se totiž skrývá vše, co strávník, který potřebuje něco do ruky a nechce trávit desítky minut v restauraci, potřebuje. A může k němu přijít kdykoliv – během snídaně, obědu i večeře.

V první řadě dojde k dotykové obrazovce, kde si navolí to, co by rád. Protože jde o kuchyň, která připravuje pouze hamburgery, rozhodnutí je zřejmé. Stále má ale možnost si naťukat doplňkové ingredience – třeba kečup, hořčici nebo sýr. Jakmile pak objednávku zaplatí (samozřejmě i pomocí bezkontaktních služeb jako Apple Pay či Google Pay), začnou se dít věci.

Zákazník totiž není poslán k pokladně, kde mu jídlo předloží personál, ale naopak vyčká přímo u automatu. Během několika minut z něj vyjede hamburger v papírové krabičce, u kterého provozovatel slibuje, že bude maximálně čerstvý. A tím je hotovo.

„RoboBurger jsem založil před sedmnácti lety ve své garáži. Nemohla být lepší příležitost ho přivést k životu a umožnit všem, aby si ho vyzkoušeli, než teď,“ říká jeho tvůrce Audley Wilson. „RoboBurger nabízí všem čerstvě ugrilované a chutné hamburgery. Nikdy nejsou předpřipravené a pouze udržované v teple,“ doplňuje.

Technologie, kterou RoboBurger disponuje, má být navíc i natolik inteligentní, že nepotřebuje pravidelný zásah lidské ruky. Jak firma popisuje, automat se dokáže sám čistit a zvládne i koordinovat teplotu uchovávaných ingrediencí. Navíc se zapojuje do klasické zásuvky.

A byť tvůrci na stroji pracovali několik let, stále se nedá hovořit o rozšířeném řešení, které by se v následujících měsících mělo objevovat v řadě dalších obchodních domů nebo na ulicích či v kancelářích. Až podle tohoto pilotního provozu se ukáže, zda doopravdy skrývá potenciál opustit zajeté koleje fastfoodového stravování.