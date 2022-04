Musk to myslí s Twitterem vážně, jde do nejužšího vedení a chce ho měnit. Povolí úpravy tweetů?

Den poté, co se zjistilo, že se Elon Musk stal největším akcionářem Twitteru, získává celá transakce jasnější kontury. Původně se sice nejbohatší člověk planety omezil na parodické sdělení – samozřejmě formou tweetu ve znění „Oh hi lol“, nicméně po 24 hodinách už je jasné, že zamíří do nejužšího vedení firmy a že ji chce začít měnit.

Dost povyku vyvolalo už jeho úterní oznámení, když se uživatelů Twitteru zeptal, zda by se jim líbilo, kdyby bylo možné jednotlivé příspěvky editovat. To je funkce, která na síti chybí a kterou jí někteří dlouhodobě vyčítají. Například na LinkedInu nebo Facebooku je jednotlivé posty možné dodatečně upravit, na Twitteru pouze smazat.

Anketa, které už se zúčastnilo přes tři miliony lidí, zatím vychází jednoznačně ve prospěch zavedení tlačítka „Upravit“, vyjádřilo se pro něj přes 70 procent respondentů Muskova průzkumu. Do následné diskuze o tom, jestli to je dobrý, nebo špatný nápad, se zapojilo několik výrazných osobností hi-tech světa, například i technologický šéf Facebooku Andrew Bosworth a zakladatel kryptoburzy Binance Changpeng Zao.

Komentář ovšem připojil také generální ředitel Twitteru Parag Agrawal. Napsal: „Následky této ankety budou zásadní. Hlasujte zodpovědně.“ Šlo o zřejmou parafrázi staršího Muskova tweetu, kde se lidí ptal, jestli Twitter dostatečně garantuje svobodu slova a jestli náhodou neškodí demokracii. V ten moment to vypadalo na škádlení šéfa sítě a jejího nového, kritického akcionáře…

I’m excited to share that we’re appointing @elonmusk to our board! Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our Board. — Parag Agrawal (@paraga) April 5, 2022

Jenže o pár hodin později Agrawal, který ve funkci CEO vystřídal teprve na sklonku roku 2021 zakladatele Twitteru Jacka Dorseyho, zveřejnil zásadní informaci, která všechno, co se dělo předtím, nasvítila jinak: „Mám radost, že jsme do představenstva jmenovali Elona Muska. V průběhu rozhovorů, které jsme s ním v posledních týdnech vedli, nám došlo, že s ním přijde velká přidaná hodnota. Jednak nadšeně věří v to, co děláme, jednak je intenzivním kritikem. A to je přesně to, co na Twitteru i v představenstvu potřebujeme, abychom byli silnější. Vítej na palubě, Elone!“

Ještě v pondělí se přitom zdálo, že Musk, který kromě Twitteru sedí v čele Tesly nebo SpaceX, bude sice největším akcionářem (drží 9,2 procenta), ale spíš pasivním. Odpovídal tomu mimo jiné způsob, jak o své investici (ne)informoval úřady. Za což mu podle Owena Thomase ze serveru Protocol hrozí pokuta: „Komise pro cenné papíry má lhůtu 10 dní, během které je třeba jí nahlásit transakce s velkými podíly, jako je ten Muskův v Twitteru. On to neudělal, což ho může stát pokutu. Ve srovnání s jeho jměním to nebude nic zásadního, ale úřad už rozdal milionové sankce za porušování pravidel.“

Navíc Musk má s burzovní komisí napjaté vztahy už kvůli Tesle. V roce 2018 na Twitter napsal, že zvažuje stažení firmy z burzy, za což si pak vysloužil soud a oficiální verdikt, podle nějž mají každý tweet, než ho Musk zveřejní, prověřit právníci Tesly. S úřadem se Musk dokonce pořád soudí a do téhle polízanice se teď ještě stane hlavním akcionářem a členem představenstva sociální sítě, která je jeho hlavním komunikačním kanálem a kvůli které už se dostal on i jeho firmy do nejednoho problému.

„Těším se na spolupráci s Paragem a celým představenstvem Twitteru. V nadcházejících měsících službu zásadně vylepšíme,“ reagoval Musk. Členem nejužšího vedení by se měl stát v dohledné době. Nabízí se místo po bývalém šéfovi Twitteru a jeho spoluzakladateli Jacku Dorseymu, kterému mandát vyprší v květnu a který firmu opouští.

A mimochodem, aspoň zatím byla akce Twitter pro Muska i dobrým (aspoň dočasně) byznysovým krokem – hodnota akcií firmy po jeho oznámení stoupla z necelých 40 dolarů za akcii na více než 50 dolarů. Jeho podíl má nyní hodnotu zhruba tři miliardy dolarů, což je jedno procento veškerého jeho jmění.