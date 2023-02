Červenú ignoruj. Na Slovensku zavádějí systém šipky, která umožňuje jet, i když to semafor zakazuje

Stání na semaforech je disciplína, kterou nemá rád snad žádný řidič. Sice by bez nich vládl chaos, jsou ovšem momenty, kdy semafory mohou plynulosti provozu bránit – a svítí zbytečně. Nejčastěji se jedná se o scénář, kdy chce řidič z pravého jízdního pruhu odbočit doprava, ale musí stát na místě. Na Slovensku proto zavádějí novou značku, která umožňuje řidičům červenou na semaforech ignorovat, pokud chtějí vpravo odbočit.

Na některých křižovatkách v Česku je možné narazit na světelné značení v podobě zelené šipky, která řidičům odbočujícím doprava průjezd umožňuje, i když na hlavním semaforu svítí červená. Na Slovensku nyní tento systém zavádějí v podobě statické značky se zelenou šipkou.

Toto značení v různých obdobách je standardem ve Spojených státech, ale i některých jiných státech Evropy. Na Slovensku se objevilo díky vyhlášce z roku 2020, a to na dočasném semaforu v obci Grob. S novým dopravním značením se pak pojí několik pravidel, která musí řidiči dodržovat. Odbočit umožňuje pouze vozům v pravém jízdním pruhu. Při odbočování zároveň nesmí ohrozit či omezit jiného účastníka provozu – řidiče, cyklistu, ani chodce.

Slovenské úřady si od toho slibují lepší průchodnost křižovatek a nižší výskyt kolon. O jejím zavedení se diskutovalo před několika lety také u nás. V roce 2018 to přinesl na stůl tehdejší ministr dopravy Dan Ťok, podle kterého by zavedení této značky podpořilo plynulost provozu i ekologii. Mimo to hovořil také o možnosti zvýšení maximální povolené rychlosti na českých dálnicích na 140 km/h ze současných 130 km/h. Žádný z návrhů se však do praxe nedostal.

Mimo zelených šipek na slovenské řidiče čeká ještě jedna novinka v podobě černé šipky stáčející se ke svému začátku, která umožňuje otáčet se na křižovatce do protisměru, a to v momentě, kdy na semaforu svítí zelená. Také v tomto případě platí, že řidič nesmí omezit či ohrozit ostatní účastníky provozu.