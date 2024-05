Česká hra je nejprodávanější na světě. Realistická akce přilákala půl milionu hráčů a stovky milionů korun

Uložit 0

Platforma Steam je největší online obchod s počítačovými hrami na světě. A na špici jejího prodejního žebříčku tři dny od vydání kraluje hra z Brna. Realistická střílečka Gray Zone Warfare od studia Madfinger Games atakuje půl milionu prodaných kopií, a i když kvůli technickému stavu dostává smíšené (ačkoliv zlepšující se) recenze, současně sklízí stovky milionů korun.

Když vyjde veleočekávaná hra od velkého studia, její prodeje v hodinách a dnech po spuštění vystřelí do nebes. To není žádné překvapení. Ale že se nejprodávanější hrou na Steamu stane titul z Česka, to už je mnohem vzácnější. Přesně to se teď povedlo taktické akci Gray Zone Warfare od domácího studia Madfinger Games, která vyšla poslední dubnový den – a stále je v žebříčku prodejnosti na Steamu bestsellerem. Ani další hit posledních dní Manor Lords se neprodává lépe.

Vývojáři z Brna se už ve středu večer sami pochlubili číslem 400 tisíc hráčů, kteří si jejich střílečku od vydání pořídili. Dá se očekávat, že během následujících hodin k nim další desítky tisíc přibyly. Na druhou stranu je nicméně nutné počítat i se ztrátou několika procent zájemců, kteří mají možnost videohry zakoupené na Steamu během dvou hodin vrátit. Podle šéfa a spoluzakladatele studia Marka Rabase je ale takových lidí pod deset procent.

Na dotaz CzechCrunche ohledně stavu prodejů Madfinger Games neodpověděli, dříve oznámených 400 tisíc, potažmo aktuální číslo dost možná mířící k půl milionu prodejů je každopádně impozantní. A pro vývojářské studio, které si pozici jedné z největších herních firem v Česku vybudovalo mobilními hrami, znamená stovky milionů korun.

Z pětatřiceti eur za základní edici Gray Zone Warfare nám po odečtení daní, poplatků a licencí zůstane zhruba sedmnáct eur.

Gray Zone Warfare je dostupná v různých variantách včetně speciální edice za 2 500 korun, ta nejzákladnější nicméně stojí v přepočtu zhruba 900 korun. I za opatrného předpokladu, že naprostá většina zájemců využila úvodní 25procentní slevu a pořídila si pouze základní hru, by to znamenalo zhruba 250 milionů korun v tržbách. Při jen o něco odvážnějším odhadu klidně o 100 milionů více. I fakt, že se před vydáním Gray Zone Warfare dostala do top 10 nejočekávanějších her na Steamu, nahrává optimismu.

Odhadovaná suma samozřejmě neznamená čtvrt miliardy na účtech Madfingeru. Jak uvedl sám Rabas, ze standardní ceny české studio ve výsledku získá zhruba polovinu. „Z pětatřiceti eur nám po odečtení daní, poplatků Steamu a licence technologie Unreal zůstane zhruba padesát procent, sedmnáct eur,“ okomentoval na sociální síti X zkušený vývojář, který v minulosti kromě madfingerovských mobilních titulů pracoval třeba na taktické akci Hidden & Dangerous 2.

„Z toho musíme pokrýt náklady na servery, backend a samozřejmě mzdy, nájmy, energie, nový hardware, lokalizaci, dabing a spoustu dalšího. A také musíme generovat nějaký zisk, aby mě akcionáři nevyhodili. Provozovat multiplayerovou hru není jednoduché,“ dodal Rabas. GZW je skutečně primárně online hrou, na 42 kilometrech čtverečních fiktivní jihoasijské země nicméně můžete válčit i proti stovkám protivníků ovládaných počítačem.

Proti nim i proti živým soupeřům v Gray Zone Warfare využíváte autentický arzenál moderních zbraní i skutečnou taktiku. Hra se pyšní výjimečnou mírou realističnosti, s jejím vývojem Madfingeru pomáhal i někdejší operátor 601. skupiny speciálních sil Ondřej „Spicy“ Spicar. „Nečekejte, že by to měla být šílená střílečka. Je to maximální přiblížení realitě. Jsou tam akcentované ty opravdové věci, hra podporuje chování jako na bojišti,“ uvedl veterán v rozhovoru pro CzechCrunch.

Gray Zone Warfare na Steamu vyšla v takzvaném early accessu neboli předběžném přístupu, tedy ve stále vyvíjené, nikoliv finální podobě. I to mělo za následek úvodní vlnu nelichotivých recenzí kvůli technickému stavu hry. S přibývajícími prodeji (a také se svižným vydáním aktualizace) se hodnocení postupně začalo překlápět pozitivnějším směrem. Dvě třetiny z více než 15 tisíc uživatelů už domácí titul hodnotí pozitivně.

Solidnímu startu GZW nahrál i kontroverzní krok žánrového konkurenta Escape from Tarkov. Jeho vývojáři oznámili vydání velice drahého rozšiřujícího balíčku a poštvali si proti sobě velkou část komunity. Rozšíření Tarkova mělo do hry mimochodem přinést právě přestřelky živých hráčů s nepřáteli ovládanými umělou inteligencí, tedy obsah v české hře již dostupný.

Taktická akce je pro Madfinger Games, do nichž v roce 2021 investovala čínská společnost Nuverse patřící pod tvůrce TikToku, obrovským odklonem od dosavadní tvorby. Studio na obrat v řádech stovek milionů korun vyrostlo díky mobilním hrám jako Dead Trigger, Unkilled nebo Shadowgun. Před dvěma lety nicméně Marek Rabas zavelel k vývoji prvotiny pro PC, následně Madfinger Games své mobilní portfolio dokonce prodali. Úvodní čísla Gray Zone Warfare naznačují, že to byl dobře provedený rozkaz.