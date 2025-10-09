Češi dělají pořádek v datech pro firmy ve více než 140 zemích světa. Teď zaujali i miliardáře Igora Faita
Startup Boost.space získal od skupiny investorů další desítky milionů korun, které mu mají pomoci prorazit ve Spojených státech.
Český startup Boost.space, který vyvíjí platformu pro centralizaci firemních dat, uzavřel investiční kolo ve výši tři miliony eur, zhruba 73 milionů korun. Hlavním investorem je skupina Jet Investment miliardáře Igora Faita s přispěním českého fond Tachles VC, Gi21 Capital Damira Špoljariče a stávajících akcionářů. Získané prostředky podpoří expanzi pražské společnosti do Spojených států. V předešlých dvou kolech startup již získal 60 milionů korun.
Boost.space řeší datovou fragmentaci v digitálním ekosystému firem. Umožňuje centralizovat, standardizovat a synchronizovat data z více než dvou tisíc aplikací. „Nebudujeme jen platformu, ale umožňujeme firmám odemknout plný potenciál jejich dat a využít transformační sílu umělé inteligence,“ přibližuje zakladatel Tadeáš Marek. Platforma za poslední rok vykázala více než 400procentní nárůst výnosů a celkově ji využívá přes 15 tisíc zákazníků ve více než 140 zemích světa, včetně Seznamu, Škody Auto či Avidly.
Startup také uzavřel více než 280 globálních softwarových partnerství, mezi nimiž jsou dohody se společnostmi Make, Zapier, Microsoft, Google a Amazon. „Schopnost sjednocovat komplexní datové ekosystémy dělá z Boost.space průlomového hráče v přípravě firem na éru umělé inteligence. Vidíme v nich nového lídra v tomto segmentu,“ dodává Kamil Levinský, výkonný ředitel Jet Ventures.