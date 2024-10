Češi digitalizují prodej aut a vykračují do Německa. Za více než 100 milionů kupují tamního hráče

Uložit 0

Již sedmým rokem se Jakub Šulta, Pavel Svoreň a Petr Kratochvíl v rámci skupiny EAG zaměřují na digitální služby v automobilovém průmyslu. Pokrýt chtějí postupně celý životní cyklus aut – od výběru, financování, nákupu a pojištění přes provoz a servis až po jejich prodej. Teď posilují svou platformu zvanou Omnetic. Ta je určená pro prodejce automobilů, kterým digitalizuje procesy spojené s prodejem, servisem, zásobami náhradních dílů, péčí o zákazníky i financováním. Díky nejnovější akvizici německé společnosti Autrado se chtějí rozvíjet také na lukrativním trhu našich západních sousedů.

„Autrado představuje náš další krok do vysoce konkurenčního německého prostředí, kde plánujeme i další posun k posílení naší tržní přítomnosti a hledáme vhodné příležitosti k rozvoji platformy Omnetic v celoevropském měřítku,“ říká Jakub Šulta, předseda představenstva skupiny EAG. Ta přitom není v Německu nováčkem. Spadají do ní také online tržiště s ojetými vozy Carvago a nástroj na analýzu dat evropského automobilového trhu CarsData. S tržištěm Carvago už v Německu česká skupina působí a před pár měsíci tam v podobném duchu rovněž koupila svého konkurenta.

Zástupci EAG pro CzechCrunch uvedli, že na konci loňského roku činil obrat celé skupiny 105 milionů eur (v aktuálním přepočtu zhruba 2,6 miliardy korun) při zisku EBITDA, tedy před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, ve výši 10,5 milionu eur (265 milionů korun). Na konci letošního roku by EAG chtělo souhrnná čísla svého byznysu navýšit v obratu na 170 milionů eur (4,3 miliardy korun) při zisku EBITDA 18,5 milionu eur (470 milionů korun). Pomoci k tomu má i řada akvizic, které v posledních letech skupina provedla. Ta poslední v podobě německé společnosti Autrado není výjimkou.

Etablovaného dodavatele IT systému pro automobilový průmysl s třicetiletou historií koupila skupina EAG podle vyjádření pro CzechCrunch za vyšší jednotky milionů eur. V přepočtu jde o více než 100 milionů korun, celý deal by se nakonec mohl vyšplhat až ke dvojnásobku. Transakci mělo EAG financovat z vlastních zdrojů a kapitálu evropského fondu Kartesia, který začátkem roku společně s fondem CVI poskytl EAG právě na rozvoj platformy Omnetic převážně v rámci dluhového financování 100 milionů eur, tedy více než 2,5 miliardy korun.

„Kupujeme si tím vstupenku do Německa a na další tři trhy. Je to předzvěst dalších akvizic v Německu ve velmi krátké době,“ komentuje nejnovější dění Pavel Svoreň, člen představenstva skupiny EAG. Ten v roce 2018 začal s Jakubem Šultou a Petrem Kratochvílem budovat EAG jako výkonný ředitel investiční skupiny Portiva, která mimo jiné spravuje kapitál Ivy Šťastné. Letos Svoreň Portivu opustil a založil si vlastní skupinu Axelor, do níž si přenesl fond zaměřený na investice do výstavby a provozu obnovitelných zdrojů a fond napojený na rozvoj EAG.

Foto: Omnetic Omnetic vyvíjí nástroje pro prodejce automobilů

Největším akcionářem skupiny EAG zaměřené na digitalizaci sektoru automotive je nadále Portiva (72,5 %), jejímž prostřednictvím drží podíl i Axelor. Zbylý podíl patří Jakubu Šultovi a Petru Kratochvílovi. V rámci platformy Omnetic se podařilo Svoreňovi a spol. konsolidovat poskytovatele datových služeb v Česku, Polsku (letos v květnu akvizice dodavatele digitálních systémů pro prodejce automobilů JBR Rogowiec) a na Slovensku a nyní chtějí vyrazit právě na západoevropské trhy.

„Autrado je naším prvním počinem v Německu z pohledu divize Omnetic. Předpokládáme, že v blízké době se zde budeme dále rozrůstat. Fragmentovaný německý trh nabízí prostor pro další významné akvizice, čehož plánujeme využít díky kvalitě našeho produktu a flexibilitě při akvizicích,“ doplňuje Petr Kratochvíl, investiční ředitel skupiny EAG.

Po poslední akvizici má mít platforma Omnetic zhruba osm tisíc B2B zákazníků. Autrado svůj Dealer Management System (DMS) navíc nenabízelo pouze v Německu, ale také v dalších německojazyčných zemích, v zemích Beneluxu nebo Dánsku. Mezi zákazníky platformy Omnetic patří maloobchodní řetězce značek Stellantis Group, BMW, Hyundai-Kia, Jaguar-Land Rover, Nissan-Mitsubishi, Honda, Mazda, Ford či Volvo, vedle toho působí i v zemědělství prostřednictvím značky John Deere nebo kamionové dopravě přes DAF, Iveco, Man nebo BYD Trucks.