Češi investují po boku mistra světa F1. Startup prodává ojetá elektroauta, doveze je kamkoliv v Evropě

Bývalý mistr světa a pilot formule 1 Nico Rosberg je přesvědčený, že budoucnost automobilů je elektrická, a věří, že pro další rozšíření tohoto trendu je nutné vytvořit i trh s ojetými vozy. A právě to dělá německé Cardino, které prodávajícím slibuje, že nabídku dostanou do 72 hodin, zatímco kupujícím vůz doveze kamkoliv v Evropě. Startup uzavřel zásadní investici, na níž se podílí také Češi. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Startup: Německé Cardino

Kdo investuje: Kolo vede německý fond Point Nine a přidávají se také čeští Depo Ventures či také fond Rosberg Ventures, za nímž stojí bývalý pilot formule 1 a mistr světa z roku 2016 Nico Rosberg. Podílí se i další andělé jako ředitel platformy Vinted Thomas Plantenga nebo první investor do estonského Boltu Mikko Silventola.

Kolik a v jakém kole: 4 miliony eur (99 milionů korun) v seed kole

Kolik startup získal předtím: Podle portálu Crunchbase loni uzavřel pre-seed kolo jeden milion eur (25 milionů korun).

Foto: Jan Nechvíle / Depo Ventures Petr Šíma a Michal Ciffra, zakladatelé Depo Ventures

Co Cardino dělá: Působí na trhu s ojetými elektromobily, kde chce odstranit zbytečné obtíže při jejich nákupu i prodeji, a to v celé Evropě. „Budoucnost automobilů je elektrická, a přitom potřebujeme udržitelný trh s ojetými vozy. Henrik, Lukasz a celý tým Cardina odvádí se svou platformou skvělou práci. Cardino je efektivní a transparentní a nastavuje nové standardy pro celé odvětví,“ komentuje investici Nico Rosberg.

Jak Cardino funguje: Platforma prodejcům aut slibuje, že s osmdesátiprocentní pravděpodobností obdrží závaznou nabídku na koupi do 72 hodin od zveřejnění. Následně se postará o další aspekty transakce včetně doplňkového ocenění, prověření prodejce, kontroly stavu auta či zpracování plateb. Vůz pak Cardino do sedmi dnů vyzvedne a doveze kamkoliv po Evropě, aniž by prodávající nebo kupující museli opustit domov.

Sídlo startupu: Založen byl v Berlíně, využívá síť prodejců po celé Evropě.

Zakladatelé: Cardino v roce 2022 zakládali Němec Henrik Sachs a Polák Lukasz Pajak, již předtím studovali a pracovali kromě svých domovských zemí i ve Velké Británii či Singapuru.

Jak je startup velký: V prvním čtvrtletí měl dosáhnout meziročního růstu o padesát procent, roční objem prodaného zboží (GMV) se měl vyšplhat na sto milionů eur (2,5 miliardy korun).

Proč je to zajímavé: „Vstupovali jsme do Cardina, když mělo ještě hodně malou trakci – prodaných přibližně 25 aut –, ale bylo nám hned jasné, že je to trh, který bude růst velmi rychle a zároveň ještě není obsazen,“ komentuje investici Jan Krahulík, partner Depo Ventures.