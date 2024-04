Češi jsou světoví v řešení problémů a my tuto dovednost odemykáme světu, říká nový šéf české Adastry

Uložit 0

V české IT konzultační společnosti Adastra došlo k výrazným organizačním změnám. Poté, co firma v minulém roce ohlásila rekordní obrat 5,6 miliardy korun, došlo na personální rošádu ve vedoucích pozicích kanadské i české pobočky. Podle slov Štěpána Kopřivy, čerstvého šéfa české části Adastry, nejde o obyčejnou výměnu, ale o součást nové strategie, která má Adastře umožnit dosáhnout ještě lepších výsledků na globálním trhu.

Česko-kanadská konzultační společnost v minulém roce vyrostla o devětadvacet procent navzdory odchodu z ruského trhu. Štěpán Kopřiva měl v té době na starosti vedení vývoje v Blindspot Solutions, které patří do skupiny Adastra a zaměřuje se na umělou inteligenci ve firemní praxi. „Jsem bytostně přesvědčen o tom, že Češi patří ke světové třídě v řešení problémů. A my teď máme volné ruce, abychom tuto českou dovednost nabídli světu,“ říká nový generální ředitel Adastry Czech Štěpán Kopřiva v rozhovoru pro CzechCrunch.

Adastra překopala svou organizační strukturu. Na úrovni skupiny vznikla nová místa pro vedoucí jednotlivých technologických směrů, což je nejviditelnější důsledek změn, které probublaly od základů celou firmou. „Naším cílem je optimalizovat globální fungování Adastry. Co se vymyslí a prodá na jednom trhu, nabídneme zákazníkům po celém světě,“ vysvětluje Kopřiva, proč opouští regionální dělení a vytváří mezinárodní virtuálními týmy zaměřené na jednu z šesti klíčových technologických oblastí.

Adastra se na konci minulého roku pustila do velké rošády na vedoucích pozicích. Vy jste se z pozice technického šéfa dceřiné společnosti Blindspot Solutions posunul do křesla generálního ředitele české Adastry. Co tuto změnu iniciovalo?

Přivádíme k životu úplně novou iniciativu jedné Adastry. Dlouhodobě působíme v Evropě a na severoamerickém trhu a dodáváme do Asie i zbytku světa. V předchozích letech jsme aktivně posilovali skupinovou úroveň, která zastřešuje všechny naše činnosti, protože chceme naše služby nabízet na klíčové trhy bez ohledu na to, v které zemi specializované týmy sídlí. S tímto posilováním souvisí odchod Pavla Kysely na pozici globálního provozního ředitele, Rob Turner se z pozice Chief Revenue Officer North America posunul na CEO globální Adastry a já jsem dostal na starosti vedení Adastra Czech.

Štěpán Kopřiva se posunul ze CTO Blindspot Solutions do čela Adastra Czech

Zároveň jste zavedli i novou pozici Chief AI Officer, tedy ředitele pro umělou inteligenci, kterou zaujal váš bývalý šéf z Blindspot Solutions Ondřej Vaněk. Kam směřují tyto kroky?

Je to další kapitola v naší vizi sjednocování, ke které Adastra směřuje. Určili jsme si hlavní kompetence, na kterých stojíme. A místo, abychom tyto kompetence budovali na regionální úrovni, vytáhli jsme je do globální skupiny a vytvořili pro ně novou vrstvu pozic. To znamená, že Ondřej má jako Chief AI Officer na starosti koordinaci globálního virtuálního týmu specializovaného na umělou inteligenci. Cíl je jednoduchý – vzít to, co se vymyslelo a prodalo na jednom trhu, a nabídnout to po celém světě.

Zároveň jsme překopali také organizační strukturu české Adastry, kdy jednotlivé divize nově rozdělujeme podle zmíněných kompetencí, ne podle průmyslových vertikál. Předchozí rozdělení nás brzdilo a věříme, že takto nebudeme zbytečně duplikovat práci, což se upřímně stávalo. Nemáme už jeden datový tým zaměřený na bankovnictví a druhý na operátory, ale šest center excelence podle jednotlivých kompetencí, pod kterými sdružujeme týmy s oborovou znalostí, protože ta zůstává nadále důležitá.

O kterých šesti kompetencích mluvíme?

Kromě vývoje a implementace řešení stojících na umělé inteligenci je to data management, kde se soustředíme na cloudové platformy a také ESG. Dále IoT řešení, pak software inženýring, kde pracujeme na enterprise softwarových aplikacích, a také business consulting poskytující poradenství pro management a technologický rozvoj firem. Šestou částí je marketingová agentura Proboston Creative.

Z těchto šesti částí se skládá každý velký IT projekt, kdy analyzujeme a hledáme řešení, sbíráme data, vyhodnocujeme, dostáváme vše do softwarové aplikace a nakonec připravíme i kreativní kampaň, abychom službu nebo produkt dostali na trh, případně je prodali do firmy.

Pokud se na změny podíváme optikou vašeho zákazníka, co to pro něj znamená?

Historicky jsme neposkytovali všechny služby ve všech regionech. S touto novou strukturou si zákazníci mohou sáhnout na jakoukoliv službu v naší nabídce. Zároveň pracujeme i pro enterprise zákazníky, kterým dodáváme do různých zemí a teď je dokážeme lépe obsloužit. Globalizace má i konkrétnější výhody, například při zajišťování kontinuální podpory 24/7 nebo flexibilním sestavování týmů z různých částí světa.

Nechceme chodit s kanónem na vrabce a obráceně. Vybíráme ze 2 200 konzultantů a zákazník tak dostane lepší službu s vyšší přidanou hodnotou, protože tým sestavujeme tak, aby co nejpřesněji odpovídal problému, a přitom zůstáváme nákladově optimální.

Museli jste v Česku nabrat víc lidí, když teď regionálním pobočkám přibude i práce na projektech pro velké klienty ze světových trhů?

Nabíráme kontinuálně, v poslední letech rosteme dvouciferným tempem, ale s restrukturalizací jsme kromě koordinátorů kompetencí na úrovni globální skupiny žádná nová místa nevytvářeli. Soustředíme se na nastavení mechanismů a prostředí, ve kterém spolu naše týmy dokážou efektivně fungovat. Vše stojí na online spolupráci mezi částmi týmu, kdy se jedna stará o zákazníka na místě a druhá pro klienta pracuje vzdáleně, protože místo díky technologiím hraje menší a menší roli.

Na americkém trhu řada společností zahájila letošní rok vlnou propouštění. Jak vidíte situaci vy?

My žádné zpomalení nepozorujeme a nepropouštíme. Nejsme produktová firma, kterých se propouštění týká především – nenabírali jsme zaměstnance do zásoby na základě optimistického výhledu budoucnosti, jsme konzultační firma a musíme opatrně vyvažovat počet zaměstnanců s tím, jak se nám daří podepisovat nové zákazníky.

Zeptám se ještě s trochou nadsázky. Nebojí se zaměstnanci, že se jim globalizace vymstí a budou v práci trávit víkendy?

Nemyslím si, že by někdo měl pocítit větší vytížení. Myslím si, že pro většinu bude zajímavá možnost si vyzkoušet práci na projektu pro velkou kanadskou banku, evropskou automobilku i všechny české klienty. Zaměstnanec z Česka tak může sbírat zkušenosti na projektech po celém světě. Z mojí vlastní zkušenosti je obrovský rozdíl mezi prací na projektu v Německu, USA, nebo Kanadě.

Bude ta synergie fungovat jen jedním směrem, tedy že české vývojáře odemknete klientům na západních trzích?

To vyloženě ne. Jsou velké rozdíly mezi jednotlivými trhy a typicky USA a Kanada jsou v adopci nových technologiích rychlejší a dravější než evropské země. Kdybych to měl kvantifikovat, tak minimálně o šest měsíců až rok. Umím si představit, že know-how z úvodních projektů takto dostaneme z amerického prostředí mnohem rychleji i k zákazníkům v Česku.

Co jsou hlavní úkoly, se kterými do vedení české Adastry vstupujete?

První je inovovat a posunout o úroveň dál kvalitu a přidanou hodnotu řešení, která český tým českým zákazníkům doručuje. Druhá věc je, že chci rozvíjtet to, co máme v Česku historicky velmi silné, a to je celý inženýring aplikující technologie na byznysové problémy. Jsem bytostně přesvědčen o tom, že jsme světová třída v hledání řešení problémů a teď můžeme tuto českou unikátní dovednost nabídnout i světu.

Často se v politických debatách skloňuje, že Česko se musí zbavit nálepky montovny. Je to směr, kterým přemýšlíte?

Nikdy jsem nevnímal, že být montovnou je něco negativního, nemluvě o tom, že některé průmyslové linky, které tu dnes máme, patří k těm nejmodernějším v Evropě. Historicky jsme byli v průmyslu silní, něco jsme vyráběli pro Německo a svět, ale vždycky jsme byli především průmyslová země. Cesta k lepší budoucnosti podle mě vede přes chytrou ekonomiku ke zvyšování přidané hodnoty práce. To je změna, která se nestane skokově, ale postupnými kroky.

Základem pro úspěch je v prodeji technologií přímý vztah se zákazníkem, abychom ta skvělá IT řešení, která tu umíme jako málokdo, dokázali sami prodávat za dobrou cenu. A přesně tam naše iniciativa jedné Adastry směřuje, protože jsme firmou s českými kořeny, která špičkové české know-how umí prodat na severoamerickém trhu i jinde ve světě.