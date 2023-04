Češi nejvíce investují do akcií ČEZ a Palantiru. XTB nově umožňuje koupit si jen část dražších akcií

Investování zažilo v posledních letech mezi širokou veřejností boom a třeba do tajů akciového světa proniká stále více lidí. Možností je díky různým aplikacím také pořád větší množství. Přístup na stovky trhů po celém světě poskytuje už osmnáct let i mezinárodní skupina XTB, která je původem z Polska a dnes ji využívá globálně 650 tisíc zákazníků. Aktivní je též v Česku, kde přes XTB podle jejího obchodního ředitele Vladimíra Holovky obchodují vyšší desítky tisíc lidí. Všem svým uživatelům nyní investiční platforma nabízí novinku v podobě frakčních akcií, čímž otevírá možnost vložit peníze i do těch nejdražších titulů na burze.

Investovat do konkrétních akcií je na XTB možné dlouhodobě. Dosud si však uživatelé mohli pořídit pouze celou jednu akcii. Pokud tedy chtěl uživatel investovat do akcií Applu, musel při jejich současné ceně vložit minimálně 165 dolarů (zhruba 3 500 korun), aby si pořídil alespoň jednu. Tuto vstupní bariéru nyní po vzoru jiných investičních platforem XTB maže a umožňuje pořídit takzvané frakční akcie, a to od minimální výše investice 10 eur (235 korun). Lidé díky tomu nemusí kupovat celý podíl, tedy jeden kus akcie, ale jen část.

„Možnost frakčních akcií zajisté ocení drobnější investoři, kteří chtějí využívat širší diverzifikaci i s relativně menšími částkami. Z tohoto pohledu očekáváme, že se frakční akcie potkají se širokým zájmem, a to především i proto, že své investice lze orientovat na konkrétní částky, například tři tisíce korun, nikoliv na nějaký zaokrouhlený počet kusů akcií nebo ETF,“ vysvětluje pro CzechCrunch obchodní ředitel tuzemské pobočky XTB Vladimír Holovka.

Například za 50 dolarů si tak mohou uživatelé na této investiční platformě nově pořídit 0,3 akcie společnosti Apple, jejíž akcie standardně stojí zmíněných zhruba 165 dolarů. „Na jedné straně frakční akcie snižují vstupní bariéru pro ty, kteří právě začínají svou investiční cestu. Na straně druhé slouží jako důležitý nástroj umožňující správné vyvážení a diverzifikaci investic pro zkušenější účastníky trhu,“ doplňuje Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Důležité je přitom pochopit rozdíly mezi investicí do celé akcie a jen do její části. Pokud si koupíte frakční akcii u XTB, získáváte svěřenská práva na část akcie nebo ETF kótované na regulovaných trzích. Máte zároveň právo na poměrnou část dividend a další případné peněžní výhody z držení části akcie. Jako držitel frakční akcie se však nemůžete účastnit valných hromad nebo je převádět k jiným brokerům. A pokud nakupováním frakčních akcií naakumulujete velikost celé jednotky, tak jejich sloučením získáte plnohodnotnou akcii.

Vedle akcií Češi v posledních letech podle Vladimíra Holovky objevili také kouzlo investování do ETF fondů, což jsou veřejně obchodované fondy, které se snaží co nejpřesněji kopírovat vývoj vybraného podkladového aktiva. Tím mohou být akcie, dluhopisy, deriváty či jiné indexy jako S&P 500. „Jedná se o nákladově velmi levnou alternativu k tradičním podílovým fondům, přičemž výkonnost je velmi podobná a mnohdy i vyšší,“ doplňuje Holovka.

Češi ale s oblibou investují také do konkrétních akciových titulů. Do kterých nejvíc? „Na prvním místě je to jednoznačně ČEZ, a to i přesto, jaká nejistota je spojena s touto společností a rizikem možného stažení z pražské burzy. Druhou nejčastější akcií u klientů XTB je Palantir, následovaný technologickými giganty Alphabet (Google) a Apple,“ prozrazuje obchodní ředitel české pobočky XTB. Palantir je původně tajemný startup Petera Thiela, který vstoupil na burzu před pár lety a soustředí se analýzu velkých dat, o níž mají zájem i americké bezpečnostní složky.