Češi odstupují od dosud slibného vývoje jednoho z léků na rakovinu. Výzkum dalších ale pokračuje

Víc než dvanáct let vývoje a testování ani postup až do třetí, poslední fáze klinických testů přípravku DCVAC nestačil. Nadějný lék na rakovinu prostaty, vaječníků a plic dál biotechnologická společnost Sotio Biotech vyvíjet nebude. Výzkum uzavřela s tím, že léčebné výsledky nebyly přesvědčivé. Uvedl to server Seznam Zprávy.

„Bohužel studie neprokázala, že na skupině pacientů, na kterých jsme lék testovali, bychom viděli významné zlepšení přežití,“ řekl šéf Sotia Radek Špíšek. Klinická studie, kterou lék procházel, začala v roce 2014. Od té doby se ale objevil další nový typ léčby rakoviny prostaty. „Ukázalo se, že náš přípravek statisticky významně pomáhá pacientům s původním typem léčby. Ale u pacientů s novým typem už významný rozdíl vidět nebyl,“ vysvětlil Špíšek.

Kolik přesně dosud vývoj přípravku stál, nechtěl Špíšek uvést. Přiblížil jen, že jde o vysoké desítky až nízké stovky milionů dolarů. Takové částky nejsou ojedinělé – ostatně, sama Sotio při nákupu „nápadů“ pro výzkum značně investuje.

Například v roce 2017 finanční skupina PPF prostřednictvím Sotio vložila téměř 132 milionů korun do švýcarské soukromé firmy vyvíjející přípravek na léčbu leukémie. O rok dříve to zase bylo v přepočtu čtvrt miliardy korun investovaných do jiné firmy zabývající se protinádorovými léčebnými prostředky.

„Šance, že lék finálně projde klinickými studiemi a začne se používat, je jenom cca pět procent. Věděli jsme to vždy ve Skupině PPF, věděl to i Petr Kellner. Do toho s tím ostatně šel,“ popsal na Twitteru člen vedení PPF Vladimír Mlynář s odkazem na zesnulého zakladatele PPF.

Šance, že lék finálně projde klinickými studiemi a začne se používat, je jenom cca 5 %. Věděli jsme to vždy ve @SkupinaPPF, věděl to i PK. Do toho s tím ostatně šel a s tímhle vědomím @SOTIO pokračuje. Nic nekončí, jedeme dál.😉https://t.co/fHlKNEvKa9 — Vladimír Mlynář (@mlyvla) March 23, 2022

Testovaný lék DCVAC je navíc poměrně náročné získat. Vyrábí se pro každého pacienta individuálně s využitím jeho vlastních dendritických buněk, které jsou součástí imunitního systému. Jde o takzvanou aktivní buněčnou imunoterapii, při níž se vyvolá imunitní odpověď organismu na nádorové buňky.

DCVAC stál na výzkumech Fakultní nemocnice v Motole a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a vyráběl se v Praze. Klinické studie se ale účastnili mimo jiné pacienti ve Spojených státech. Těm tak bylo třeba nejdříve odebrat krev, dopravit ji do Prahy a z ní zpracovanou vakcínu poslat zase zpět do Spojených států. Postupy navíc zkomplikovala pandemie.

Podle Špíška existuje možnost, že společnost ještě bude pokračovat klinickými studiemi ve třetí fázi pro variantu podávání přípravku v případě rakoviny plic či vaječníků. Menší studie zaměřené na ně totiž dopadly pozitivně, nemůžou ale sloužit jako podklad pro registraci látky. Obecně se však od takzvané buněčné terapie ustupuje kvůli komplikovanosti a vysokým nákladům na logistiku.

Vlajková loď za miliardy

Uzavřený projekt je pro společnost Sotio Biotech nicméně jen jedna z misí. Ve fázi klinického testování jsou další tři přípravky, z nich nejdále je aktuální vlajková loď výzkumu, přípravek SOT101.Právě na něj – ale ne výhradně – získala na konci loňska biotechnologická firma masivní investici zhruba sedm miliard korun od finanční skupiny PPF. Kromě SOT101 jsou peníze určené na rozšíření a rozvoj produktového portfolia i na spuštění čtyř nových klinických studií a další vývoj do konce roku 2023.

SOT101 se testuje jako lék u pacientů s nádory kůže a ledvin. Další klinické studie se soustředí na buněčnou terapii u nádorů z pevných tkání, úpravu bílých krvinek pacienta pro posílení vlastního imunitního systému i jako přípravek pro léčbu u pacientů s nádory žaludku a slinivky břišní. Sotio bude přípravek testovat ve spolupráci s americkou farmaceutickou firmou Merck. S dalším onkologickým léčivem právě z její dílny hodlají výzkumníci přípravek podávat, což by mělo zvýšit efekt léčby.

Biotechnologická společnost se dál zaměřuje na vývoj léčiva založeného na spojení molekuly, která umí v těle najít nádorové buňky, s toxickou látkou, která nádor ničí. Metoda s označením ADC má přejít do klinických testů od dubna.

Během několika týdnů by pak firma měla začít s klinickým testováním buněčné terapie označované BOXR. Ke konci roku 2022 plánuje zahájit rovněž klinickou studii s přípravkem SOT201.

Sotio je součástí investiční skupiny PPF. Má výzkumné laboratoře v Praze a v Cambridge. Obě spolupracují s významnými výzkumnými týmy z Evropy i Spojených států.

S přispěním ČTK.