Češi po pěti letech opět získali studentského Oscara. Vyhrálo válečné drama z filmové školy v Písku

Při slovním spojení „studentský Oscar“ se na mysl mohou vtírat myšlenky o ceně podružné skutečným Oscarům, sošku udělovanou studentům je nicméně velice náročné získat. Letos porota vybírala z 2 638 filmů z 738 filmových škol, vítězů je přitom jen dvanáct. A po několika letech je mezi nimi opět také počin z Česka, tentokrát navíc poprvé v historii hraný.

Cena poputuje vůbec poprvé do Filmové akademie Miroslava Ondříčka (FAMO) za krátkometrážní snímek Krajan od režisérů Pavla Sýkory a Viktora Horáka. Mladí filmaři s ním uspěli v narativní kategorii spolu s díly z Německa a Spojených států. Vedle toho se studentské Oscary udělují vždy třem filmům v kategoriích dokument, animace a experimentální.

Krajan je 25minutové drama z období druhé světové války. „Vykresluje setkání dvou mužů na chalupě odstřižené od civilizace během silvestrovské noci roku 1944. Vdovce a důstojníka SS na první pohled nic nespojuje. Jediné, co mají společného, je jejich sudetský původ. Nejprve si začnou povídat o všedních tématech a s blížící se půlnocí začínají řešit palčivější otázky. Odkrývá se tragická minulost a je jasné, že noc bude pro oba muže osudová,“ přiblížila synopsi filmu ředitelka FAMO Vladana Terčová.

V hlavních rolích snímku, který se do boje o studentského Oscara vydal pod anglickým názvem The Compatriot, se objevují Jiří Štěpnička a Pavel Batěk. Jedinou další postavou je řidič, jehož ztvárnil Martin Hlubocký. Premiéra filmu proběhla letos v březnu a od té doby ho bylo možné vidět na několika festivalech – na studentském festivalu FOFR získal cenu za nejlepší film autorů do 30 let. Ceremoniál předávání studentských Oscarů proběhne v Londýně 14. října.

Prestižní cena se uděluje už od roku 1973 a jako začínající filmaři ji v minulosti získali například Robert Zemeckis, Spike Lee, spolutvůrce seriálu Městečko South Park Trey Parker, kreativní šéf Pixaru a režisér V hlavě či Duše Pete Docter nebo režisér Toy Story John Lasseter. Do rukou odchovanců českých filmových škol v minulosti připadly tři – za Ropáky Jana Svěráka v roce 1989, za Kdo je kdo v mykologii Marie Dvořákové v roce 2017 (která ovšem v té době studovala v New Yorku) a za Dceru Darii Kaščejevové v roce 2019.

Úspěch Dcery byl zvlášť významný, jelikož po třiceti letech Oscara opět získala studentka FAMU navazující na tradici českého animovaného filmu, který míval ve světě velké jméno. Cena pro hraného Krajana je nicméně neméně zásadní, když navíc míří studentům filmové školy v Písku. Český počin, animované Přes střepy režisérky Natálie Duchánkové z FAMU, se mezi nominované dostal loni, porotci ale nakonec dali přednost jiným.

Do boje o klasického Oscara se letos vydává drama Vlny od scenáristy a režiséra Jiřího Mádla. Snímek o novinářích Československého rozhlasu a jejich odhodlání přinášet nezávislé zprávy v období tvrdé cenzury měl u nás skvělou odezvu diváků i nemalé části kritiky. Jestli se dostane alespoň do užšího výběru, z něhož později vycházejí nominace, zjistíme 17. prosince.