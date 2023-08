Češi potřebují na vlastní bydlení třináct průměrných ročních platů. Pražané šetří dokonce déle

Bydlet v Praze ve vlastním je nad zlato. Kdo pořídil bydlení předtím, než začaly ceny nemovitostí v hlavním městě v roce 2015 stoupat, ten si koupil i přidanou zlatou cihličku. Nejvíc to platí pro Prahu. Dnes totiž česká metropole platí za třetí nejdražší v Evropě. Drahé je ale celé Česko.

Analýzu zvanou Property Index připravuje každoročně společnost Deloitte. Vychází z dat o skutečných cenách v Praze a krajských městech při prodeji zapsaných v katastru nemovitostí. Z dat vyplývá, že ještě v roce 2014 stačilo Čechům ke koupi vlastního bydlení v průměru šest až osm ročních platů. Podobně to bylo také v Itálii, Polsku, Maďarsku nebo Francii. Už tehdy ale Deloitte ve své analýze odhadoval, že se situace změní. „Očekává se, že rok 2015 může znamenat zrychlení ceny domů díky rostoucí poptávce po bydlení,“ stojí v analýze publikované v roce 2015.

Za ani ne deset let se počet platů, které jsou na koupi bytu v Česku potřeba, zdvojnásobil. Ještě v roce 2021 to bylo 12,2 průměrných ročních mezd, teď už je to třináct. Česko je tak v rámci Evropy zemí, kde je druhá nejhorší dostupnost vlastního bydlení. Češi přitom ve vlastním bydlí rádi. Podíl osobního vlastnictví je v zemi bezmála osmdesát procent, v Evropě je to přitom jen kolem sedmdesáti. Vyšší podíl než u nás je už jen v deseti dalších státech, jde o východní a střední Evropu, Pobaltí nebo Maltu. První je Rumunsko, kde žije v nájmu jen 3,9 procenta lidí.

Třináctkrát průměrná roční mzda, navíc hrubá, vystačí na koupi sedmdesátimetrového bytu. Průměrná cena bydlení se v tuzemsku zvýšila z osmdesáti tisíc korun v roce 2021 na devadesát tisíc korun za metr čtvereční v roce letošním, což je o dvanáct procent víc. Není ale ještě tak zle, jako bylo loni. V roce 2022 se totiž Česko umístilo v dostupnosti bydlení na nejhorším místě. Letos je předposlední. Předstihlo ho právě Slovensko. Tam je na pořízení bydlení potřeba dokonce 14,1 hrubých ročních mezd.

Nejdostupnější bydlení je naopak v Belgii nebo Norsku. Tam potřebují jen pět hrubých ročních platů. Následuje Dánsko a Slovinsko. Pokud bychom se podívali i mimo starý kontinent, pak nejdražší je Izrael, kde stojí metr čtvereční 137 tisíc korun. Z analýzy pak vyplývá, že nejlevnější bydlení je v Bosně a Hercegovině, kde vyjde metr na třicet tisíc korun.

Celkový objem hypoték loni přesáhl 151 miliard korun, což představuje 63procentní propad oproti roku 2021.

Prodej bytů zároveň v Česku klesl, a to především kvůli měnové politice, kterou nastavila Česká národní banka. „Hypoteční trh tak začal výrazně zpomalovat. Loni bylo uzavřeno 50 243 hypotečních úvěrů, což je o 80 010 méně než v roce 2021. Celkový objem hypoték loni přesáhl 151 miliard korun, což představuje 63procentní propad oproti roku 2021,“ uvedl pro ČTK Miroslav Linhart z Deloitte. Dobrá zpráva je, že meziročně se dostavělo o čtrnáct procent bytů více.

Ještě hůř než celé Česko je na tom nicméně Praha. Ta je na pořízení bydlení třetí nejdražší v Evropě. Pražan k tomu totiž potřebuje ne třináct, ale rovnou 14,3 průměrného ročního platu. Dražší už jsou jen byty v Amsterdamu a v Bratislavě.

Analýza Deloittu se zaměřila i na nájemní bydlení. V Praze vyjde průměrný měsíční nájem na 345 korun za metr čtvereční, což ji řadí na 23. místo z 66 zkoumaných měst. Dobré místo Česko v nájmu zaujalo i navzdory tomu, že nájmy v posledním roce rostly.