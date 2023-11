Češi se chtějí v kyberbezpečnosti prosadit ve světě, pražský Blindspot na to dostal 34 milionů

Uložit 0

Kybernetická bezpečnost je naléhavé téma. Roste počet, rozsah i sofistikovanost útoků v online světě a trend má ještě posilovat. Přitom na to, aby byla firma ohrožená nebo přímo vyřazená z provozu, stačí, když si její web otevře příliš mnoho návštěvníků. A to nemusí být ani lidé, stačí poslat roboty. Tyto takzvané DDoS útoky jsou častou, jednoduchou a levnou variantou, jak se s někým vypořádat, bránit se je přitom obtížné. Česká firma Blindspot Technologies ale přišla, jak na to. V jejím plánu ji nyní podpořili investoři částkou 1,4 milionu eur, tedy přes 34 milionů korun. Podívejte se na telegrafický souhrn nové startupové investice.

Zainvestovaný startup: Blindspot Technologies.

Kdo investuje: Presto Ventures, Damir Špoljarič přes fond Gi21 a IT společnost Prozeta.

Kolik a v jakém kole: Dohromady 1,4 milionu eur, což odpovídá asi 34,4 milionu korun, v seedovém a zároveň prvním investičním kole. Největší část, 700 tisíc eur, putuje od Presto Ventures, 400 tisíc posílá Prozeta a zbylých 300 tisíc Damir Špoljarič.

Co startup dělá: Působí v oboru kybernetické bezpečnosti. Soustředí se na takzvané DDoS útoky, které dokážou web a případně i chod firmy či instituce vyřadit z provozu. „Zavádí na první pohled neviditelnou obrannou vrstvu, která využívá sílu cloudové infrastruktury a kapacitu velkých sítí,“ popisuje Eduard Kučera mladší, partner v investiční společnosti Presto Ventures. Blindspot Technologies má řešení implementovat rychle, podle svého vyjádření v řádu hodin nebo dnů, zatímco současný tržní standard pro nasazení podobného řešení se má pohybovat v řádu měsíců.

Firma uvádí, že účinnost jejího řešení je možné už teď doložit jeho úspěšným využitím k ochraně společností, které čelily vydírání ze strany hackerských skupin. Její software buď lidově řečeno ‚čistí‘ digitální provoz nepřetržitě, nebo jej čistí ‚na vyžádání‘ v okamžiku útoku.

Sídlo startupu: Praha

Zakladatel: David Čermák, který působí také jako CEO ve společnosti. Je zároveň partnerem ve firmě Prozeta. V oblasti sítí a kybernetické bezpečnosti má více než dvacetiletou praxi. Působí jako konzultant pro řadu operátorů a poskytovatelů online služeb v Evropě. O problematice přednáší a kromě kyberbezpečnosti se věnuje vývoji síťové automatizace, která je údajně game changer v oblasti provozu a správy sítí.

Jak je startup velký: Je dostupný ve více než dvou tisících partnerských datových center, má šest robustních středisek pro čištění dat a kapacita infrastruktury přesahuje pět terabajtů za sekundu.

Proč je to zajímavé a jaký je potenciál: Podle platformy Statista dosáhnou v roce 2027 odhadované ztráty způsobené kyberkriminalitou skoro 24 bilionů dolarů. Konkrétně ochrana proti DDoS útokům má narůst z 3,9 miliardy dolarů v roce 2022 na 7,3 miliardy v roce 2027. „Celkový počet, rozsah a sofistikovanost kybernetických útoků roste. Jedním z důvodů jsou státem financované kybernetické útoky na kritickou infrastrukturu jiných států nebo regionů. V tomto prostředí se chceme stát světovou jedničkou v poskytování služeb ochrany proti DDoS,“ uvádí zakladatel společnosti Blindspot Technologies David Čermák.

„Na jejich řešení nás nejvíc baví jednoduchost nasazení, která nezatěžuje IT oddělení společností, a také schopnost okamžité reakce na hrozby a právě započaté útoky, spolu s neocenitelnými vhledy do provozu sítě. Blindspot tak adresuje víceméně neobsazený trh, kde hlavní hráči často přehlížejí tyto klíčové požadavky zákazníků,“ popisuje Kučera. „Málokterá společnost chce platit za obří kapacity, které nepotřebuje. Proto je budoucnost cybersecurity řešení v cloudu, díky kterému se boj proti útokům účinně odehraje ‚někde jinde‘ a klient není zasažen. S rostoucími útoky roste i Blindspot, který se kapacitně i rozpoznáváním útoků přizpůsobuje aktuálním bezpečnostním hrozbám,“ dodává Špoljarič.

Na co startup plánuje investici využít: Pro svou expanzi na globální trhy.