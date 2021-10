Zatímco většina internetového obsahu dnes může díky reklamě existovat pro konzumenty „zadarmo“, stále více se prosazuje model, kdy si diváci nebo posluchači za obsah platí, což ukazuje i úspěch české online televize Talk TV. Tu před necelými dvěma měsíci založil Stanislav Hruška, tvůrce pořadu StandaShow, který sám přes platformu Patreon vybudoval komunitu s více než čtyřmi tisíci platících diváků. Talk TV, která obsahuje i tři další pořady, už nyní stihla pokořit milník jednoho tisíce dalších předplatitelů.

„Je to pro nás příjemné překvapení. Jsme mediální startup, který zrovna vstoupil na trh, takže tisíc lidí za první dva měsíce byl spíše optimistický plán, který jsme moc nečekali, že se naplní,“ říká pro CzechCrunch Stanislav Hruška. Jedná se přitom o počet lidí, kteří si koupili předplatné nově přímo na webu Talk TV, nikoliv přes populárnější Patreon pořadu StandaShow.

Koncepčně vychází Talk TV ze stylu, který se osvědčil právě na StandaShow. Všechny čtyři pořady se zaměřují na hloubkový obsah pro náročnější diváky. Jednotlivé díly mají hodinu nebo i déle a diváci za kompletní přístup zaplatí 159 korun měsíčně. StandaShow, kam chodí osobnosti ze všech sfér společnosti, je na Talk TV nesledovanějším pořadem – ostatně jeho dosavadní předplatitelé dostali přístup na nový web zdarma.

Za jednu cenu několik tvůrců

Svou diváckou základnu ale postupně budují i tři novinky – popkulturní pořad Jarda vs. Naomi s herním novinářem Jaromírem Möwaldem a moderátorkou Naomi Adachi, naučně zaměřená Jadrná věda se spisovatelem Leošem Kyšou a pořad Za hranicí s cestovatelem Vladimírem Váchalem, kde mluví Češi trvale žijící v zahraničí.

Naomi Adachi a Jaromír Möwald jsou jedni z prvních tvůrců na Talk TV Foto: Talk TV

„Druhý nejsledovanější pořad je Jarda vs. Naomi, který si už pomalu vytváří svou vlastní komunitu diváků, které zajímá popkultura. A například u Jadrné vědy se nám podle reakcí podařilo zasáhnout publikum, které sice není mainstream, ale jsou to diváci, kteří si rádi zaplatí za vědecky pojatý podcast,“ popisuje tvůrce StandaShow, jak se nové pořady rozvíjí, a zmiňuje, že se Talk TV od jiných forem placeného obsahu odlišuje.

Zatímco služby jako Patreon nebo české Pickey a HeroHero míří cestou placení za jednotlivé tvůrce, Talk TV se liší tím, že za jednu cenu nabízí několik tvůrců. Hruška je přesvědčený, že konsolidace tvůrců, kteří staví na předplatných, se bude dít tak či onak, a tak šel s Talk TV trendu naproti. Lidé totiž dle něj jednoduše nemají peníze na to, aby finančně podpořili všechny tvůrce, které sledují. „Zatím to vypadá, že na českém trhu je po možnosti, jako je Talk TV, velká poptávka ze strany diváků i dalších tvůrců, které oslovujeme,“ doplňuje Hruška.

Alternativa je totiž v zásadě jen jedna: spolehnout se na reklamní model, který je nutně závislý i na svévoli platforem, jako je YouTube či Instagram. V takovém případě už ale tvůrce často musí upřednostnit obsah s větším dosahem před kvalitou, aby vůbec byl dostatečně zajímavý pro inzerenty. Hruška tak vytvořil platformu zcela novou, která je nejen zcela bez reklam, ale především mu nikdo neříká, jaký obsah na ní může publikovat. YouTube například podmínky pravidelně mění.

„Vydáváme čtyři premiérové epizody týdně, není to žádná tvorba z pokojíčku. Na všech našich pořadech se během měsíce vystřídá až devatenáct různých hostů. Sladit produkci, dramaturgii a výrobu tak, aby videa vycházela včas, byla docela výzva. Teď si troufám říct, že jsme na tom lépe a také produkce si může dát sem tam dát i den volna,“ směje se Hruška. To vše je ale teprve začátek.

„Je to skvělá zpráva pro všechny profesionální tvůrce, kteří se nechtějí živit reklamou na Instagramu.“

Ve velkém rozhovoru pro CzechCrunch již Hruška řekl, že do dvou let by chtěl získat patnáct tisíc předplatitelů, nyní dodává, že do konce tohoto roku by to mohly být dva tisíce, což odpovídá hrubému měsíčnímu obratu 318 tisíc korun. Dalším milníkem pro službu bude, aby vydávala nové díly svých pořadů každý den. Všechny vydělané peníze zatím Hruškův startup reinvestuje, a tak se mohou diváci těšit i na rozšíření portfolia pořadů.

„Oslovujeme zajímavé internetové osobnosti, které už svou věrnou komunitu fanoušků mají, zatím ale nemůžeme ani naznačovat, o koho jde. Můžeme ovšem slíbit, že se Talk TV bude rozšiřovat i tematicky,“ nastiňuje Hruška budoucí vývoj a má důvody k optimismu. Věří totiž, že brzy budou v Česku statisíce lidí, kteří si budou chtít do předplatného investovat. „Talk TV ukazuje, že lidé se již učí platit za obsah. Je to skvělá zpráva pro všechny profesionální tvůrce, kteří se nechtějí živit reklamou na Instagramu,“ uzavírá.

O rozjezd vlastní internetové televizi se nedávno snažili také Martin Klesnil a Patrik Fiala, autoři pořadů Černota či U Kulatého stolu. Od fanoušků vybrali na Hithitu přes milion korun, za což ale zatím zvládnou pouze dokončit své investigativní reportáže. Samostatná internetová televize prozatím nevznikne.