Češi už nakoupili akcie Grouponu za 2,8 miliardy. Teď Barta a Šenkypl míří do představenstva

Akcie americké společnosti Groupon se sice přiblížily k historickému minimu, na které klesly předloni po příchodu pandemie, ale české investory to nezastavuje v tom, aby dál věřili ve zvrácení nepříznivého trendu. Jde o Jana Bartu a Dušana Šenkypla z investiční skupiny Pale Fire Capital (PFC), kteří už na velkého slevového hráče vsadili miliardy korun a teď jako největší akcionáři míří do představenstva firmy. Groupon přitom chtějí pomoci oživit i díky úspěšným receptům, s nimiž uspěl tuzemský Slevomat.

Barta se Šenkyplem mluvili o užší spolupráci s Grouponem už dříve s tím, že chtějí novému vedení představit proměnu Slevomatu, což jim přijde jako smysluplná cesta, jak vrátit průkopnický slevový portál zpět k růstu. A jelikož už drží v Grouponu dohromady 21,9 procenta všech akcií a jsou díky tomu největšími akcionáři, stanou se součástí představenstva. Polovinu svého celkového počtu akcií přitom nakoupili za poslední dva měsíce, během nichž se cena jedné akcie propadla o necelou třetinu.

Čeští investoři nakupují jak na sebe jako fyzické osoby, tak i na svůj fond a poslední sérii nákupů postupně reportovanou americké Komisi pro cenné papíry (SEC) začali na konci března. Tehdy se jedna akcie s označením GRPN na burze Nasdaq obchodovala za více než 19 dolarů. Dnes jedna akcie stojí přibližně 15 dolarů. Od 31. března do 25. května nakoupili Barta a Šenkypl celkem 3 256 096 akcií při celkové hodnotě 51,6 milionu dolarů. Přepočteno na koruny dle aktuálního kurzu v době jednotlivých nákupů jde zhruba o 1,14 miliardy korun.

Aktuální propad nám nevadí

V lednu Barta pro CzechCrunch prozrazoval, že do té doby nakupoval akcie v průměru zhruba za 22,5 dolaru, což představovalo investice v přepočtu asi za 1,5 miliardy korun. V posledních dvou měsících od dubna do května se cena akcií GRPN pohybovala od 20 do 11 dolarů, přičemž podle zveřejněných reportů SEC nakupovali investoři z PFC jednu akcii průměrně za 15,9 dolaru. Celkově podle propočtů CzechCrunche už do akcií Grouponu vložili zhruba 2,8 miliardy korun, což následně potvrdil i Barta.

Aktuální hodnota akcií Barty, Šenkypla a Pale Fire Capital činí více než 97 milionů dolarů, tedy zhruba 2,3 miliardy korun. Při pokračujícím pádu ceny akcií Grouponu tak v tuto chvíli evidují nerealizovanou ztrátu. Současný stav však pro investory není důležitý. „Jelikož je Groupon z našeho pohledu dlouhodobá investice, tak nás horizont pár měsíců notně nezajímá. Akcie bude určitě ovlivněna volatilitou na trzích,“ komentuje pro CzechCrunch Jan Barta, který již s kolegy novému vedení firmy radil se strategickými kroky.

Foto: Google Finance Vývoj ceny akcií společnosti Groupon od vstupu na burzu v roce 2011

Díky tomu, že od 15. června zasedne v představenstvu Grouponu Dušan Šenkypl, budou mít tuzemští investoři ještě větší vliv na další směřování společnosti. Jan Barta bude prozatím v pozorovatelské roli, ale nejpozději do konce listopadu se k boardu připojí plnohodnotně i on. „Dušan navíc bude přímo sedět také ve výkonné komisi představenstva, která je ještě blíže CEO. Počítáme s tím, že Grouponu budeme věnovat poměrně signifikantní hodiny,“ doplňuje Barta. Využít chtějí svých zkušeností z podobných byznysů.

Nejde totiž pouze o Slevomat, který se dokázal z původně slevového portálu úspěšně transformovat do tržiště se zážitky a cestováním. „Od Slevomatu hodně čerpáme, ale v lecčems vidíme paralely s Aukrem a jeho otočením,“ říká Barta. Také známý aukční portál se pod dohledem Pale Fire Capital dokázal zotavit ze stagnující trajektorie a v čele s novým šéfem, který přišel z Alzy, se mu daří. Historicky navíc Barta a spol. provozovali také řadu slevových agregátorů a k debatám s Grouponem si přizvali rovněž bývalou šéfku Slevomatu Marii Havlíčkovou.

„Pro Groupon nastává důležité období a my se těšíme, že využijeme významných zkušeností a perspektiv týmu Pale Fire Capital,“ uvedl CEO Grouponu Kedar Deshpande, který do vedení firmy nastoupil koncem loňského roku. „Vzhledem k tomu, že pokračujeme v realizaci strategie na zlepšení našeho tržiště, věříme, že máme dobrou pozici k tomu, abychom odemkli sílu našich významných aktiv a vybudovali motor udržitelného růstu, který bude vytvářet hodnotu pro všechny naše zúčastněné strany,“ dodal bývalý šéf známého e-shopu Zappos.

Společným cílem nového šéfa i největších akcionářů firmy bude oživit firmu, která před dvanácti lety zažehla nástup slevových portálů, avšak během let už nestačila reagovat na nové trendy a její výsledky zůstaly za očekáváním. Při vstupu na burzu v roce 2011 se akcie Grouponu prodávala za více než 500 dolarů, ale od té doby setrvale klesá. Jeho aktuální tržní hodnota činí 453 milionů dolarů (10,7 miliardy korun) a jen od začátku roku se propadla téměř o polovinu. Od IPO pak o závratných 97 procent.

Zatímco v roce 2020 firma utržila 1,4 miliardy dolarů a zaznamenala čistou ztrátu ve výši 288 milionů, loni se jí podařilo při nižších tržbách ve výši 967 milionů dolarů reportovat zisk přesahující 118 milionů. Podle Barty je kupříkladu důležité po vzoru Slevomatu více ořezat neefektivní byznysové modely a zaměřit se na zážitky. Těžit přitom Groupon má zejména ze své rozsáhlé uživatelské základny čítající přes dvacet milionů lidí.