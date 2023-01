Češi už zase nakupují nábytek ve větším. IKEA u nás loni utržila téměř 12 miliard korun

Švédská nábytkářská firma má za sebou úspěšný rok. Po nepříliš šťastném období pandemie, kdy v Česku hlásila propad tržeb, přišlo dvanáct měsíců růstu. V roce 2022 tak utržila celkem 11,9 miliardy korun, tedy o 22 procent více než v roce předešlém. Díky tomu, že nábytkářskému gigantovi v oblasti zvelebování domovů nekomplikovaly život uzavírky, navštívilo jeho obchodní domy 9,2 milionu lidí. Pro nadcházející rok se plánuje přiblížit k zákazníkům z regionů.

Předloni IKEA na českém trhu utržila 9,7 miliardy korun. Loňské tržby poměrně výrazně překonaly úroveň, na kterou se vyšplhala v období před propuknutím pandemie – v roce 2020 překonala 10 miliard korun. Hospodářský výsledek však společnost neuvedla.

„Naší vášní je pomáhat zákazníkům vytvářet, upravovat a zkrášlovat jejich domov tak, aby vyhovoval jejich životnímu stylu – ať už je jakýkoliv, ať mají malý, nebo velký rozpočet. Proto jsme velmi vděční za jejich přízeň a zájem, díky kterému jsme mohli růst ještě víc než skupina Ingka celkově,“ říká David McCabe, generální ředitel IKEA Česká republika, Maďarsko a Slovensko.

A dodává, že do českých obchodních domů IKEA přišlo v loňském roce o čtyři miliony návštěvníků víc než v roce minulém. Švédská společnost tak mohla pokračovat v investicích do lepších zákaznických řešení. Spustila například službu Skenuj a nakupuj, díky které mohou zákazníci skenovat produkty už při jejich umístění do nákupního košíku či známé IKEA tašky a u pokladny pak načtou jen jeden vygenerovaný QR kód.

Dlouhodobou výzvou společnosti IKEA je snížení zátěže životního prostředí. Proto rozšířila své cirkulární služby do regionů Česka. Cirkulární huby, do kterých mohou zákazníci dovézt vysloužilý nábytek, fungovaly v obchodních domech IKEA, v loňsku ale vyrostly také do výdejních míst v krajských městech. Nyní jich je celkem dvacet tři.

„V souladu s našimi hodnotami jsme také podporovali ty, kteří to potřebovali nejvíc. Lidem, kteří ztratili své domovy a uprchli z Ukrajiny, jsme věnovali nábytek a další naše výrobky v hodnotě téměř milionu eur – vybavovali jsme jak dočasná, tak dlouhodobá ubytování, stejně jako sto dětských skupin,“ doplňuje McCabe.

Ruku v ruce se snížením uhlíkové stopy jdou také snahy o zelenější přepravu zboží. IKEA začala loni plošně po celém světě nasazovat solární kola, určená pro převoz menších balíků na kratší vzdálenosti. V Česku je však kvůli špatné infrastruktuře cyklotras v okolí obchodních domů společnosti nelze využít.

Letos IKEA plánuje rozšířit síť plánovacích studií do regionů. První z nich přivítalo zákazníky už v polovině ledna v IGY centru v Českých Budějovicích. Na jaře pak jako další na řadu přijde Hradec Králové. A ještě zkraje roku bude dokončena celková rekonstrukce obchodního domu v Brně, jejíž součástí bylo zapojení fotovoltaiky a tepelných čerpadel.

IKEA letos oslaví 80 let od svého založení, nadcházející rok se tedy ponese také v duchu oslav tohoto významného jubilea. Společnost zatím informovala, že uvede speciální retro kolekci. K příležitosti oslav 75. výročí představila kolekci inspirovanou oblíbenými kousky ze 70. a 80. let. Pro letošek se chystá také spolupráce s přední nizozemskou designérkou Sabine Marcelis nebo finskou módní značkou Marimekko či kolekce inspirovaná Latinskou Amerikou.