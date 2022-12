IKEA nasazuje nákladní kola na solární pohon. V Česku zatím nebudou, chybí cyklotrasy

Před rokem se v ulicích nizozemského Delftu začal prohánět nový typ kol ve žluto-modrých barvách. Nešlo o klasická silniční kola, naopak byla uzpůsobena tak, aby zvládla převážet náklad, konkrétně větší či menší balíky. Proto byl za sedátko implementován velký box. Za tu dobu si IKEA, která je v zemi tulipánů testovala, ověřila, že jsou užitečná – a především ekologičtější oproti běžným způsobům přepravy, protože je pohání energie ze slunce. Nyní je nasazuje plošně po celém světě, Česko ale musí odmítnout.

Švédský nábytkářský gigant nabídl všem svým prodejcům možnost doplnit vozový park o takzvaná solární kola značky SunRider, která jsou vhodná zejména do ucpaných měst, respektive na kratší vzdálenosti. Plní tím svou misi stát se do roku 2030 klimaticky pozitivní společností, jež nebude do ovzduší vypouštět více skleníkových plynů, než sama vykompenzuje. A právě kola s elektrickým pohonem získaným ze slunečních paprsků k tomu mohou být vhodným doplňkem.

Helene Davidssonová, manažerka Inter IKEA Group, která poskytuje franšízové licence prodejcům, uvádí, že tato kola pojmou až 90 procent sortimentu, který firma nabízí, a vypouští až o 98 procent méně emisí oxidu uhličitého oproti moderním dieselovým dodávkám. „Pro IKEA je důležité hledat nové způsoby, jak zlepšit nabídku služeb pro zákazníky, a to jak z hlediska udržitelnosti, tak dostupnosti. Nákladní kolo na solární pohon to splňuje,“ říká.

Nákladní kolo, upravené pro potřeby jedné z nejznámějších nábytkářských firem planety, navíc nemá mít problém ani s nosností – technické specifikace hovoří o 150 kilogramech. Na jedno nabití ujede vzdálenost okolo 100 kilometrů, přičemž celá baterie je napěchována energií získanou ze slunce, tudíž by měla být maximálně ekologická. O něco podobného se snaží mimo jiné nizozemská automobilka Lightyear, která nedávno uvedla svou solární prvotinu.

Foto: IKEA Do boxu se má 90 procent sortimentu, který IKEA nabízí

V jak velkém měřítku doplní nový nákladní prostředek švédské společnosti stávající vozový park, který se i díky zahrnování elektroaut snaží být čím dál udržitelnější, bude záviset na konkrétních státech. A minimálně se ví, že Česko nebude solární kola využívat zatím vůbec. Jak pro CzechCrunch řekl Jan Šašek, mluvčí IKEA Česká republika, v lokálních podmínkách se tato možnost momentálně promýšlí, ale kvůli umístění prodejen není ideální kola nasazovat.

„Možnosti využití kol na solární pohon aktuálně prozkoumáváme. Jako největší překážku v současné době ale vidíme nedostatečnou infrastrukturu cyklotras v okolí našich obchodních domů. Nejdříve se tedy chceme zaměřit na toto. Až bude zajištěna bezpečná cyklotrasa do obchodních domů, zvážíme solární kola zavést,“ uvádí Šašek a reaguje skutečnost, že velké prodejny IKEA v Praze, Brně a Ostravě se nachází v okolí dálnic, respektive výpadovek.

„Ale jinak ano, věřím, že jde o praktický způsob, jak si přivézt i větší nákup z IKEA bez nutnosti vlastnit auto,“ odpovídá Šašek na otázku, zda mu přeprava prostřednictvím nákladních kol přijde dobrá. „Na základě informací poskytovatele služby solárních kol, se kterým jsme v kontaktu, věříme, že z hlediska dojezdu i maximálního možného nákladu by kola mohla dávat smysl. Variantu nicméně stále ještě vidím využitelnější pro zákazníky bydlící v blízkosti IKEA,“ doplňuje.

Myšlenka nákupu v obchodním domě v typických švédských barvách bez auta jako takového ale dává IKEA jako takové logiku. Není tomu tak dávno, co firma otevřela pobočku v centru rakouské Vídně, která je postavena tak, aby k ní (nebo do ní) vozidla vůbec nevjížděla. A co se dalších ekologických snah týče, IKEA chce do roku 2025 nabízet elektřinu pouze z obnovitelných zdrojů. Nasazeno je to zatím ve Švédsku.

„Velkou prioritou je pro nás obecně doručování zboží bezemisním způsobem. Máme za cíl do roku 2025 zajistit doručování na takzvanou poslední míli plně elektroauty a děláme vše pro to, abychom cíle dosáhli. Doručování a dojíždění našich zákazníků a zaměstnanců IKEA má totiž více než šestiprocentní podíl na klimatické stopě, to je pro představu sedmkrát více než emise plynoucí z našeho provozu,“ ukončuje Šašek.