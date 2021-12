Říká se sůl nad zlato, ale v poslední době můžeme pozorovat, že možná ještě nad solí je pepř. Dlouho trochu opomíjená surovina, která však v domácnostech zpravidla nikdy nechybí právě po boku soli, se začíná stále více řešit i díky tuzemskému projektu Pepper Field. „Podařilo se nám v Česku rozpoutat pepřovou vášeň,“ říkají v podcastu Klára Dohnalová a David Pavel, zakladatelé projektu, který do celého světa vyváží unikátní kampotský pepř.

Pokud jste ještě nikdy o kampotském pepři neslyšeli (a že nás asi ještě relativně nedávno byla naprostá většina), věřte, že je to něco jako pravé šampaňské mezi šumivými víny. Surovina, která se pěstuje jen v jediné části Kambodže, nabízí dle zakladatelů Pepper Fieldu naprosto unikátní směsici chutí, které se žádný jiný pepř na světě nevyrovná. A hovoří o tom i některá nezávislá ocenění.

A jak se vlastně v Kambodži Klára s Davidem Pavlem ocitli? „Rádi jsme cestovali a tady jsme našli druhý domov. Všechno se propojilo ve správný čas na správném místě. Kambodža je sice chudá, ale zároveň jedna z nejvíce milujících zemí, kterou jsme poznali,“ vypráví v novém díle CzechCrunch Podcastu Klára Dohnalová. Sami už prý umí alespoň základy khmerštiny, byť jde prý o velice náročný jazyk.

Jak jejich podnikání s kambodžskými farmáři vypadá? V čem je kampotský pepř tak unikátní a jaká ocenění si již vysloužil? A jak je vlastně možné, že si dva baťůžkáři z Česka, jak o sobě Klára s Pavlem mluví, vydobyli v Kambodži takovou pozici, že patří mezi největší exportéry jedinečného pepře vůbec?

O čem všem byla v podcastu se zakladateli Pepper Fieldu řeč?

***

„Dnes už je pepř trendy, ale dřív se vůbec neřešil. Je to podobný příběh jako s kávou, když k nám začala přicházet první kvalitní fair trade káva a objevily se rozvojové projekty jako Mamacoffee, který začal mezi prvními propagovat kvalitní kávu přímo od farmářů. My jsme to stejné v pepři,“ popisuje Klára Dostálová. Společně se svým partnerem Davidem Pavlem se dříve věnovali marketingu, teď řídí velký projekt, v němž dostávají pepř od kampotských farmářů do celého světa – a při tom mu dělají i marketing.

Pepper Field spolupracuje s těmi nejmenšími farmáři, kteří umí vypěstovat ten nejlepší pepř, ať už je černý, červený nebo bílý. Proti velkým farmám ale měli nevýhodu v tom, že nepoužívali žádné technologie, a tak nedokázali surovinu kvalitně skladovat a dál s ní pracovat. Tuzemský projekt jim tak ve spolupráci s partnery poskytl například stroje na vakuování pepře. A jakmile ho farmáři připraví, přichází na řadu už role Pepper Fieldu.

„Jakmile pepř sesbírají a připraví, přebíráme vše na sebe – expedici, papírování, logistiku, marketing. Staráme se o celý proces, než se dostane pepř ke koncovému zákazníkovi,“ popisuje David Pavel. „Celé je to udržitelný byznys, žádná charita, ale firmu jsme založili tak, abychom farmářům zásadně změnili podmínky fungování a zlepšili jejich životní standard. Zaměřujeme se přitom na vzdělání dětí a zdravotní péči. Zásadně tím měníme dynamiku celého regionu Kampot,“ říká.

Projektu se zatím dařilo růst v objemu exportovaného pepři zhruba trojnásobně, a tak se již stal jedním ze tří největších exportérů z Kambodže. Aktuálně Pepper Field spolupracuje zhruba se dvěma stovkami farmářů a v loňském roce utržil necelých 25 milionů korun. Letos podle vánoční sezony plánuje vyrůst na dvojnásobek až trojnásobek, a jelikož se příští rok chystá pustit do prodeje v dalších evropských zemích, očekává opět růst.

V CzechCrunch Podcastu zakladatelé Pepper Fieldu mluví také o tom, jak celý projekt financují, jak vypadají jednání s investory a proč pro ně zisk není tím hlavním, za čím se ženou. Do budoucna navíc nevylučují, že svůj udržitelný koncept podnikání rozšíří také na další produkty a možná i mimo Kambodžu. Na tu však nedají v žádném případě dopustit. Podle Kláry Dohnalové totiž nabízí jedinečné zážitky.

Lyofilizovaný pepř ověnčený cenou Golden Fork Foto: Pepper Field

„Podařilo se nám zbourat některá tabu, třeba o tom, jací jsou Khmérové. Člověk tam nejede na dovolenou, ale za zážitkem. V Kambodži zažijete největší kontrasty – jednu noc můžete přespat v hotelu jako Angelina Jolie, která tam adoptovala syna, zatímco druhý den s místními v jejich chatrči smažíte hady a do toho s obrovskými reprobednami zpíváte karaoke,“ směje se Klára.

Pro Pepper Field je ale nejzásadnější stále kampotský pepř. Za svůj lyofilizovaný pepř, což je čerstvý zelený kampotský pepř v solném nálevu, který u nás v Česku suší mrazem, získala firma prestižní ocenění Golden Fork, což je něco jako gastronomický Oscar. „Dostali jsem tři hvězdy a umístili se mezi těmi úplně nejlepšími projekty z celého světa. Takový úspěch se už možná nebude opakovat, těší nás to,“ říká David Pavel.

Jaké všechny produkty kromě pepře jako takového připravují? A proč se mohli Francouzi strhat po zlatém čokoládovém dražé, v němž se ukrývá právě gastronomickým Oscarem ověnčený zelený lyofilizovaný pepř? O tom všem se se zakladateli Pepper Fieldu bavíme v novém díle CzechCrunch Podcastu, který můžete poslouchat na Spotify, Apple Podcastech a Google Podcastech i ve svých oblíbených podcastových aplikacích.