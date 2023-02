Kingdom Come slaví pět let a Warhorse pracují na nové, tajné hře. Ale prý to je slibné pokračování

Před pěti lety začal středověk. Takový, jaký do té doby nikdo ve videohrách nezažil. V kulisách, ze kterých se historikům nemusely kroutit utrpením palce u nohou. V krajině, již byste v méně zastavěných částech Posázaví ještě možná našli. S herní náplní, která byla překvapivě uvěřitelná. Což někdy bylo fascinující, jindy frustrující, ale především málo vídané. Před pěti lety vyšlo Kingdom Come: Deliverance.

Ten příběh je už celkem dobře známý. A to nejen hráčům. Česká hra z českého středověku od českého studia? Která spíš než na máchání mečem a kosení tuctů nepřátel sází na autentický přístup? To před pár roky jen málokomu znělo jako recept na úspěch. Však s tím také v úvodních letech vývoje Kingdom Come: Deliverance tvůrci nově založených Warhorse Studios dlouho marně bojovali. Zkušení autoři Daniel Vávra, Martin Klíma, Viktor Bocan a další prostě ne a ne získat pro svůj projekt důvěru.

„Byli jsme pěkně nervózní. Po téměř dvou letech jsme byli v situaci buď, anebo. Kromě crowdfundingu jsme neměli jinou šanci získat pro naši hru finance. Žádný vydavatel nechtěl riskovat peníze na divnou historickou hru pro okrajové publikum. Žádný investor do toho bez důkazu o návratnosti nechtěl jít,“ popisoval tíživou situaci začátku roku 2014 Vávra, hlavní designér a nejvýraznější osobnost se hrou spojená. Když ta slova ale psal, už věděl, že je vyhráno.

Takto totiž začínalo jeho poděkování na stránce kickstarterové kampaně, v níž Kingdom Come vybralo přes milion liber, tehdy více než 36 milionů korun. V příspěvku na crowdfundingové platformě připomínal překážky, které se Warhorse Studios podařilo úspěšně překonat. A to nejen ty investorské. „Byli tu třeba naši spoluobčané, ten nejskeptičtější a nejsarkastičtější národ na světě: ‚Jste se zbláznili! Koho zajímají naše dějiny? To nikoho nezajímá!‘“ vzpomínal Vávra na zástupy nevěřících z českých luhů a hájů.

Jenže o pětatřicet tisíc platících podporovatelů a miliony korun později se pochyby rozplynuly. A nebylo to (jen) vzedmutí národní hrdosti českých milovníků dějepisu. Devět tisíc podporovatelů bylo ze Spojených států, čtyři tisíce z Německa, tři a půl tisíce z Velké Británie – jen o něco méně než právě z Česka. Průzkumy Warhorse Studios, které se potenciálním publisherům nepozdávaly, se potvrdily. I hra z prachsprostého středoevropského středověku by někoho zajímat skutečně mohla.

Od července 2019 souvisejí všechny náklady s vývojem a tvorbou nové hry.

„Důvody, proč nás vydavatelé odmítali, se ukázaly jako zcela mylné. Nejen, že lidi nepotřebují ve hrách fantasy nebo magii nebo draky. Ale oni hry bez nich dokonce zoufale chtějí,“ glosoval Vávra úspěšně dokončený crowdfunding. „Dungeons and no dragons,“ zněl i z úst tvůrců častý popis jejich díla s odkazem na známou hru Dungeons & Dragons a její různé digitální napodobitele, kteří zdánlivě nabízejí podobný zážitek, ale s fantastickou dávkou draků, magie a heroických kousků.

Samotný úspěch na Kickstarteru by nicméně na vývoj rozsáhlé a ambiciózní hry nestačil. Do Warhorse krátce po založení investoval byznysmen Zdeněk Bakala, crowdfundingová kampaň tak měla být důkazem, že o hru skutečně je zájem – a podmínkou pro další podporu vývoje. Ten však také nakonec spolkl částku o řád vyšší, než tvůrci vybrali v komunitním financování. Magazín Forbes odhadoval rozpočet na tři čtvrtě miliardy korun, sám Vávra ale v pozdějším rozhovoru pro Real Talk zmiňoval nižší částku. Stále je však řeč o stovkách milionů.

Za čtyři roky po crowdfundingu bylo hotovo. Třináctého února roku 2018 vyšlo Kingdom Come: Deliverance. Neposbíralo dokonalá hodnocení, technická stránka sklízela i nelichotivé poznámky, ale přesto to byl historický úspěch. A to nejen kvůli zasazení do dějin. Vznikla hra v nebývale autentických kulisách a s otevřeným světem a velkou mírou volnosti. Titul, který řešil hlad, čisté oblečení nebo to, jestli při střelbě z luku máte chráněné předloktí. Hra, v níž pustit se do boje s přesilou neznamenalo snadné vítězství hrdiny a zisk zlaťáků, ale spíš rychlou smrt.

Zájem ale nebudily jen herní mechanismy Kingdom Come. Žádné jiné české hře se nedostalo takové veřejné pozornosti. Kombinace anabáze s hledáním vydavatele završená na dlouhou dobu rekordním českým kickstarterovým projektem spolu se zasazením hry do předhusitských Čech, to je samo o sobě zajímavým příběhem. Ten navíc posilovala výrazná osobnost Daniela Vávry, otce v Česku uctívané videoherní Mafie. Anebo zapojení Martina Klímy, jednoho z autorů legendární stolní hry na hrdiny Dračí doupě. Či investice Zdeňka Bakaly.

Samozřejmě nelze nevzpomenout na jistou míru kontroverze, která vydání hry doprovázela. Kingdom Come si od zahraničních blogerů vysloužilo kritiku za nedostatečnou diverzitu. Autoři, především Vávra, jenž se ve vyjadřování svých názorů ani dnes nikterak neostýchá, samozřejmě kontrovali. Dokonale bělostně homogenní pozdní středověk ani v srdci Evropy nutně nebyl, ale těžko se přespříliš ohánět diverzitou ve hře odehrávající se na pár kilometrech čtverečních a v půl tuctu vesnic ve středověkém Posázaví.

Na jednu stranu je nutné zmínit, že tato bouře ve sklenici vody se částečně rozlila i mimo sociální sítě. Téma na pár chvil zaujalo i neherní média nebo akademiky, kteří tu kvitovali míru dějinného realismu, tu poukazovali třeba na nepřesné zobrazení nájezdnických Kumánů. Na stranu druhou – jak už to tak u internetových bouří bývá – se ve výsledku vcelku rychle přehnala a nezanechala trvalé následky, jež občas postihnou jiná díla třeba v podobě velkých bojkotů. Nejlepší důkaz toho přišel během pár dnů od vydání, kdy Kingdom Come prodalo milion kopií.

Dnes, o pět let později, už má za sebou pět a půl milionů prodaných kusů. Anebo vítězství v hráčské anketě o titul nejlepší české hry uplynulé dekády. Za tu dobu, tedy především v době krátce po vydání, stihli Warhorse Studios vydat šestici menších i větších rozšíření svého díla. Některá do hry přidala jen pár zakopaných pokladů, jiná ale více rozepsala příběhy jednotlivých postav či přinesla možnost pozvednout z popela vypleněnou vesnici v roli rychtáře.

Nemůžeme se dočkat, až náš nový projekt budeme moci odhalit.

Na jednu věc ale autoři kapacitu (či ospravedlnění vzhledem k nákladům a návratnosti) nenašli. Hlavní hrdina Jindřich a jeho okolí hovořili jen anglicky, francouzsky a německy, čeští hráči se ale museli spokojit s titulky. „Mít český dabing ve hře už v době vydání by samozřejmě bylo skvělé. Ale pro nově založené studio by to tehdy znamenalo nutnost něco jiného obětovat,“ zmínil pro CzechCrunch PR manažer firmy Tobias Stolz-Zwilling. Jenže půlkulaté výročí Kingdom Come: Deliverance i to změnilo.

Pro domácí fanoušky totiž páté narozeniny titulu znamenaly jeden moc pěkný dárek – Kingdom Come už promlouvá v češtině. Nový dabing se navíc do hry dostal oficiálně v rámci aktualizace, ačkoliv je iniciativou fanoušků. Podpora studia při technické implementaci a vydání projektu, který k původnímu nápadu nadšenců přidal i zvučná herecká či dabérská jména, například Ladislava Županiče nebo Jakuba Saice, přitom nebyly jedinou formou pomoci z řad Warhorse.

Daniel Vávra je totiž nejen designérem Kingdom Come: Deliverance, ale i předlohou pro digitální tvář šlechtice Hanuše, jedné z herních postav. A český dabing podpořil právě i hlasem pro pána z Lipé. Fanouškovské iniciativě také přispěl částkou 200 tisíc korun. Jedna věc by však silnou komunitu kolem hry od Warhorse potěšila ještě víc než český dabing. Navíc nejen ty české, potažmo slovenské, ale doslova z celého světa. Samozřejmě je řeč o Kingdom Come 2.

Pokračování Kingdom Come

Však to příznivci dávají velice často najevo pod jakýmkoliv příspěvkem studia na sociálních sítích. Pět let je totiž podle těchto středověkuchtivých fandů už dost dlouhá doba na to, aby vývojáři oznámili práce na pokračování středověké hry. Že na něčem novém pracují, to už je veřejně známé, ale detaily zůstávají tajné. Potvrzení toho, že vzniká Kingdom Come 2, se zástupci Warhorse vyhýbají. Ne snad z nedostatku zájmu a snahy z nich informace vymámit, jak by vám jistě sám Stolz-Zwilling potvrdil.

„K našemu chystanému projektu v tento okamžik bohužel stále nemohu poskytnout žádné informace. Kromě toho, že se nemůžeme dočkat, až ho budeme moci odhalit. Ale ten čas ještě nenastal,“ odpověděl diplomaticky na rozhodně ne první z dotazů CzechCrunche ohledně potenciálního pokračování. Při absenci oficiálních informací tak nezbývá než čekat. Anebo, což je ošemetnější, ale i zábavnější, se vydat na tenký led spekulací.

Dost možná jsou Warhorse Studios mistry nejrafinovanější herní kamufláže a v pražských kancelářích vzniká něco úplně jiného než Kingdom Come 2. Stále platí, že sami vývojáři vůbec nic nijak nepotvrdili. Ale příběh hry, její potenciál na trhu i vývoj dějinných událostí, jež popisuje, druhému dílu velice nahrávají. A především se už objevilo několik větších i menších náznaků toho, že pokračování se skutečně chystá. Ten dost možná nejzajímavější přišel trochu paradoxně od majitelů studia.

Úspěch jejich hry totiž Warhorse přinesl nejen zadostiučinění, že zvolená vize a sázka na něco nového mohou prorazit. Ale i zájem velkých hráčů z oboru. Na rok přesně od premiéry Kingdom Come firmu koupil za více než miliardu korun vydavatel Koch Media, dnes známý coby Plaion, jenž je součástí gigantické skupiny Embracer. Pod tu patří řada herních tvůrců, například brněnští Ashborne Games, nicméně obří kapitál i mimoherní ambice Embracer nedávno ukázal i pořízením práv na Pána prstenů.

Jako každý správný korporát i švédský obr rád vydává zprávy o růstu svého byznysu. Závěrem loňského roku jeden takový report skupina zveřejnila. Aniž by v něm jmenovala jediný název hry nebo vývojářské firmy, představuje dva anonymizované příklady studií ze své stáje. Jeden ze snímků prezentace popisuje situaci vývojářů, kteří vydali svou jedinou hru rok předtím, než se stali součástí Embraceru. Připomíná dobré výsledky v prvních dvou letech po převzetí. A zmiňuje i aktuálnější stav firmy rok před „promising sequel“, tedy slibným pokračováním.

Warhorse Studios nejvyšších tržeb logicky dosáhli v roce po vydání Kingdom Come: Deliverance, tehdy obrat přesáhl miliardu korun. Ale i poté se tržby držely vysoko. V následujícím roce šlo o 463 milionů, ve fiskálním roce 2020 pak o čtvrt miliardy korun. Že by dostatečně dobrá čísla pro zmínku v prezentaci? A co vydání jediné hry studia rok před převzetím Embracerem, to by na Warhorse sedělo jako kožené sedlo na válečného oře. Náhoda? Anebo slibná stopa?

Práce na „nové, zatím nijak nepojmenované“ hře potvrzují i veřejně dostupné dokumenty Warhorse Studios, které pravidelně uvádějí postupně rostoucí náklady na její vývoj. „Od července 2019 do března 2022 souvisejí všechny náklady s vývojem a tvorbou nové hry. Ostatní činnosti […] byly zcela utlumeny,“ zmiňuje loni na podzim publikovaná výroční zpráva, jež pokrývá účetní období od dubna 2021 do loňského března.

Letmé nastínění budoucích plánů, tedy spíš jen úsměvné podřeknutí se ohledně „Kingdom Come 2“, zaznělo už v roce 2019 od spoluzakladatele Martina Klímy v rozhovoru pro DVTV. V témže roce se nespecifikovaná chystaná hra s nálepkou „Top secret“ a logem Warhorse Studios objevila také v prezentaci mateřské firmy. Finální hrst náznaků už pak vše ze sféry neurčitých, ale přesto oficiálních zdrojů přesouvá do říše amatérských online detektivů. Ale dohromady to vše maluje zajímavý obrázek.

Závěr příběhu Kingdom Come: Deliverance hráče nasměruje za Otou z Bergova, mimo jiné pánem hradu Trosky. Stejného hradu, jehož trojrozměrný model už před pěti lety Daniel Vávra ukazoval na Twitteru. Zmínku o oblasti Trosecka pak před dvěma lety objevili všímaví fanoušci na fotce tabule v kancelářích Warhorse. A protože internet je jako vesnice a nic se na něm neutají, bystří příznivci zaznamenali ještě jeden další střípek o možném vznikajícím pokračování.

Londýnská castingová agentura se minulý rok na svém Instagramu měla pochlubit snímkem jednoho ze svých herců, jenž získal dabingovou roli „Jana z Lichtenštejna ve videohře Kingdom Come 2“. Příspěvek ze sociální sítě rychle zmizel, ale semínko spekulací bylo opět bohatě zavlaženo. Jistě, definitivní důkaz z něj ještě nevyrostl. Ale pokud by z toho všeho druhý díl Kingdom Come nakonec nevykvetl, bylo by to ještě větší překvapení, než když Stříbrnou Skalici vyplenili Zikmundovi zloduši.