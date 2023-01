Česká aplikace od BudgetBakers pomáhá lidem zkrotit finance. Po světě má už 800 tisíc uživatelů

Jak vypadají mé měsíční výdaje? Neutrácím za něco zbytečně mnoho peněz? Budu mít na zaplacení nájmu? To jsou otázky, na které hledá odpovědi stále více lidí. Dobře to vědí v českém finančně-technologickém startupu BudgetBakers, kde vyvíjejí aplikaci pomáhající se správou osobních financí. Zájem o ní významně vystřelil a získala stovky tisíc nových uživatelů. „Odráží to situaci ve světě a v ekonomice, lidé začínají otázku peněz stále více řešit,“ říká šéf pražského startupu Michal Kratochvíl. Jeho firma má za sebou také velké změny uvnitř. Po vstupu investorů se zásadně proměnila její strategie, v rámci níž je nyní připravená spolu s dalšími partnery budovat velkou celoevropskou finanční aplikaci.

Počátky BudgetBakers sahají do roku 2014, kdy firmu založili Jan Müller a Martin Jiřička, kteří v současnosti působí jako technický ředitel, respektive produktový manažer. Dali se do vývoje nástroje, který má lidem usnadňovat správu jejich peněz. Dnes má aplikaci Wallet v mobilu nainstalovaných zhruba 800 tisíc uživatelů po celém světě a od předloňského roku mají BudgetBakers v zádech také silného investičního partnera. Niels Klok a Jasper Anderluh spoluzaložili online brokera Degiro, kterého před lety za miliardy korun prodali a pustili se do dalšího projektu ve světě finančních technologií. A přizvali k tomu i právě BudgetBakers.

Do českého startupu chtějí během tří let vložit více než 160 milionů korun a jejich vstup znamenal pro BudgetBakers velkou změnu strategie. Jedním ze strůjců globálního růstu mobilní aplikace pro správu financí je Michal Kratochvíl, který se k firmě připojil jako výkonný ředitel v roce 2016 po více než pětadvaceti letech v konzultační společnosti Accenture. Nyní se pod jeho vedením BudgetBakers rozkračují do nových oblastí. „Dosud jsme se soustředili na vlastní aplikace, nově naše technologie dodáváme i jiným subjektům a díky tomu se konečně přesouváme do pozice velkého škálovatelného byznysu. Je to pro nás velká příležitost, jak diverzifikovat náš byznys,“ říká Kratochvíl.

Velké evropské plány

Pražská firma vyrostla v podhoubí pražského startupového akcelerátoru StartupYard a investovala do ní také skupina Rockaway Capital Jakuba Havrlanta. Své hospodářské výsledky sice dlouhodobě neprozrazuje, ale platí, že zatímco tíživá ekonomická situace některé startupy značně potrápila, produkt BudgetBakers je pro současnou dobu jako stvořený. „Zájem o správu a řízení svých peněz je stále vyšší. Náš přístup k uživatelům je dlouhodobě stabilní a báze roste, ale v posledních kvartálech počet stažení organicky vystřelil. Zaznamenali jsme tisíce nových uživatelů měsíčně, aniž bychom investovali jedinou korunu do marketingu,“ popisuje Kratochvíl.

Foto: BudgetBakers Aplikace Wallet od BudgetBakers

Stejně jako u jakékoliv jiné aplikace, která má byznys model založený na předplatném, je však také u Walletu, jak se aplikace od BudgetBakers jmenuje, důležité, kolik lidí u ní i po stažení aktivně zůstane. Počet takových uživatelů firma neprozrazuje. Propozice je nicméně jednoduchá – do aplikace si napojíte všechny své bankovní účty, díky čemuž se na jedno místo automaticky sbíhají veškeré odchozí i příchozí transakce. Hlavní kouzlo pak tkví v tom, že aplikace sestaví přehledné grafy a predikce na další měsíce, díky kterým si každý uživatel udělá lepší představu, za co utrácí, kolik to je peněz, a zjistí, kde třeba může uspořit.

Přitom právě schopnost napojit se na většinu bank nejen v Česku, ale také v Evropě, přilákala předloni dva spoluzakladatele brokerské platformy Degiro, kteří se rozhodli propojit několik finančně-technologických startupů a vytvořit univerzální finanční aplikaci, která bude taktéž pomáhat spravovat finance a šetřit. Fungovat ale bude na trochu jiném principu než Wallet, který se díky své technologii a prostřednictvím směrnice PSD2 dokáže napojit de facto na jakoukoliv banku v Evropě. „Zjistili jsme, že to tolik hráčů v Evropě neumí, je to naše konkurenční výhoda,“ říká Kratochvíl.

Pro aplikaci Woolsocks, jak se projekt zkušených nizozemských byznysmenů jmenuje, dodávají BudgetBakers takzvaná střeva, tedy důležité součástky na pozadí, díky kterým se do aplikace napojí účty z jiných bank. Jednotlivé transakce navíc dokáže český startup obohatit o další informace, například o jméno obchodníka, jeho logo a také danou platbu správně kategorizuje. „Zní to jednoduše, ale je těžké, aby to fungovalo správně, protože každá banka funguje úplně jinak a neexistuje žádný standard. Původně jsme si mysleli, že takovou technologii někde nakoupíme, ale nakonec jsme si ji museli vyrobit sami,“ říká šéf BudgetBakers.

Obohocování transakcí je tak dnes druhou zásadní přidanou hodnotou, kterou BudgetBakers v rámci společného projektu Woolsocks přináší na stůl. Zmínění Niels Klok a Jasper Anderluh se rozhodli po prodeji Degira v roce 2020 založit skupinu Amsterdam Platform Creation, v rámci níž podporují rostoucí finančně-technologické projekty. Vedle českého startupu již investičně vstoupili také do několika nizozemských firem. OrangeBuddies se specializuje na cashback, GoCancel a GreenOnline nabízí snadnou správu předplatných všeho druhu, Frank Energie se zaměřuje na zelenou energii a Senicom nabízí slevy a výhody pro padesátníky.

Foto: BudgetBakers Michal Kratochvíl, výkonný ředitel startupu BudgetBakers

Plány Kloka s Anderluhem jsou zatím do značné míry pod pokličkou a bližší podrobnosti nechce prozrazovat ani Michal Kratochvíl. Aplikaci Woolsocks si už ale ve vybraných zemích lze stáhnout a ambice jsou nemalé. Nizozemci by prý rádi přilákali vyšší jednotky milionů uživatelů po celé Evropě. Lidem chtějí pomoci zorientovat se v jejich penězích, nějaké uspořit a případně je také investovat. Kupříkladu proti Walletu má aplikace Woolsocks nabídnout širší paletu služeb a nebude v ní tolik grafů a podrobných dat, na kterých zase naopak staví česká aplikace.

Samotná aplikace Wallet podle Kratochvíla představuje dlouhodobě ziskový byznys, který se teď i díky kapitálu od investorů a otevření svých technologií ještě více roztáčí. Firma během roku a půl vyrostla z patnácti zhruba na padesát lidí, musela postavit úplně novou infrastrukturu a otevřít své služby třetím stranám. „Hodně nám pomáhá holandská nátura. Jejich tlak na kvalitu je fantastický. Postavili Degiro, kde měli miliony uživatelů, a potřebovali pro ně perfektní službu. Dobře to tedy znají,“ popisuje spolupráci s novými partnery Kratochvíl.

Klok, Anderluh a spol. se rozhodli jít podobnou cestou jako například britská společnost SaltPay, která v Česku koupila jiný finančně-technologický startup Storyous a díky řadě dalších akvizic staví rovněž celoevropské řešení chytrých plateb zejména pro malé a střední podniky. BudgetBakers teď pomáhají budovat finanční aplikaci, která zatím funguje v Nizozemsku, Francii, Itálii, Německu či Španělsku, ale v budoucnu by měla dorazit také do Česka. Kratochvíl zároveň věří, že se firma po transformačním období brzy dokáže naplno věnovat také své druhé aplikaci Board, která rovněž umožňuje lépe řídit finance, ale cílí na podnikatele.