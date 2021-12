Před rokem si Igor Třeslín mezi Štědrým dnem a Silvestrem příliš neodpočinul. U ucha měl neustále telefon a volal Velkou Británii, kde seděli budoucí majitelé startupu Storyous. Ten Třeslín vede od roku 2016, s chytrým pokladním systémem se dostal do několika tisícovek restaurací a loni na Silvestra oznámil, že firmu kupuje relativně neznámá britská společnost SaltPay. V průběhu letošního roku prý intenzivně pracovali na tom, aby o sobě mohli v tom nadcházejícím dát výrazně vědět.

Psal se 31. prosinec 2020, když Storyous oznámilo, že uzavřelo poslední velký startupový obchod roku. Podle našich informací se jednalo o transakci za stovky milionů korun, přičemž mladý finančně-technologický projekt SaltPay z Velké Británie měl v tuzemském startupu získat nadpoloviční většinu. O rok později už je SaltPay jediným a stoprocentním majitelem Storyous, avšak plány se nezměnily – dál jsou ambiciózní.

„Strategické partnerství se SaltPay je pro nás skvělou příležitostí, jež nám otevřela cestu k akceleraci naší mise, kterou je podporovat majitele restaurací a dalších malých a středních podniků napříč Evropou a dál,“ říkal před rokem CEO Storyous Igor Třeslín. V uplynulých dvanácti měsících společně s novými kolegy pracoval na sjednocení všech technologií a nástrojů, které zákazníkům nabízejí, aby mohli svůj růst skutečně nakopnout. Zároveň mezitím svůj podíl ve Storyous vyměnil za podíl v SaltPay a z projektu odešla po sedmi letech také investiční skupina Rockaway.

„Naším cílem bylo najít pro Storyous partnera, který bude mít dostatečné finanční možnosti a přístup na zahraniční trhy, aby mohl navázat na naši práci a posunout Storyous dál. To, že se to povedlo, dokazuje množství synergií, které spojení SaltPay a Storyous přineslo, což nám dělá radost. A úspěšný exit je to pro Rockaway samozřejmě i z finančního pohledu,“ uvedl pro CzechCrunch investiční partner Rockaway Capital Dušan Zábrodský.

Tajemný projekt z Londýna

Pro začátek se bude dobré zastavit u toho, co, respektive kdo vlastně je SaltPay. Velmi nenápadná britská společnost vznikla teprve v prosinci 2019, ale během roku a půl se dokázala stát takzvaným jednorožcem, tedy startupem s hodnotou přesahující jednu miliardu dolarů. Investoři totiž trojici zakladatelů, Eduardu Pontesovi, Alimu Mazanderanimu a Andrému Streetovi, svěřili už zhruba 650 milionů dolarů (přes 14,3 miliardy korun). Jsou mezi nimi i přední hráči jako Tiger Global Management, Vetamer Capital či Base Partners.

V médiích jsou přitom o SaltPay jen minimální zmínky. O jeho vzniku i strategiích sepsali větší text jen kolegové z magazínu Sifted, přitom tento startup získal v roce 2021 větší investici než jiný britský fintechový projekt Checkout.com, o němž se na začátku roku díky investičnímu kolu ve výši 450 milionů dolarů (vedenému taktéž Tiger Global Management) psalo jako o novém nejhodnotnějším startupu Evropy. SaltPay však mělo dle Třeslína k minimální mediální pozornosti důvod.

„SaltPay dosud chtělo zůstat nenápadné, jeho lidé se nepotřebují ukazovat, protože zatím nic nepostavili. V příštím roce se to ale bude měnit, chystáme mnoho novinek, už to nechceme dál dělat pod pokličkou. Letošní rok byl o přípravě, získaly se velké investice a nakoupilo mnoho firem. Nyní jsme připravení výrazně růst,“ vysvětluje Igor Třeslín a připomíná, že firma je stará teprve dva roky, a tak má vše před sebou.

Pokladní a manažerské systémy Storyous Foto: Storyous

Storyous nebylo zdaleka jedinou akvizicí, kterou firma sídlící v Londýně a působící napříč Evropou krátce po svém založení provedla. V roce 2020 získala islandskou společnost Borgun, která vznikla už v roce 1980, byla první, kdo na Islandu vydával kreditní karty a dnes vedle toho řeší také akceptaci platebních karet a úvěry. Loni SaltPay vedle již zmíněné české akvizice přidalo do portfolia například dubajského zprostředkovatele plateb Tutuka nebo britské Paymentology, obě firmy následně SaltPay dalo dohromady pod druhým zmíněným názvem.

Všechny akvizice a celé portfolio SaltPay, které dnes čítá dvanáct firem, spojují různé formy finančních služeb. Zatímco na začátku začínalo SaltPay zejména s takzvaným acquiringem, tedy akceptací platebních karet, a bylo přirovnáváno například ke společnosti Adyen, svůj záběr rychle rozšiřuje. A to i díky Storyous, které nabízí robustní systém nejen pro restaurace, obsahující jednak pokladní systém, ale také nástroje pro správu a digitalizaci procesů, skladů, dodavatelů, faktur a dalších součástí provozů.

Finanční síla pro růst po Evropě

V Evropě má mít SaltPay dle Třeslína kolem 100 tisíc zákazníků. Působí ve dvanácti zemích, má přes 1 300 zaměstnanců a souhrnné tržby mají překročit 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). „Jsme v zisku. I díky tomu, že se kupují především firmy, které již v zisku jsou,“ doplňuje Třeslín. Jednou z výjimek bylo právě jeho Storyous, které se plánovalo do černých čísel při tržbách pohybujících se v desítkách milionů korun otáčet v následujících letech.

Díky své komplexnosti se ze Storyous stal dle Třeslína jeden z klíčových produktů SaltPay. Jeho ambicí je stát se předním poskytovatelem plně integrovaných digitálních a platebních produktů a služeb pro malé a střední podniky. To v praxi může být vše od přijímání platebních karet přes pokladní a manažerský systém či věrnostní program až po platební bránu, ideálně s co nejnižším poplatkem. Mnoho služeb poskytne díky širokému portfoliu samo SaltPay, ale v rámci své platformy chce umožnit také snadné napojení na služby třetích stran.

Česká republika je i díky Storyous společně s Velkou Británií a Portugalskem jednou z prvních zemí, kde SaltPay začíná poskytovat komplexní portfolio svých služeb. Novou verzi svého systému představí i Storyous, přičemž největší změny chystá pro klienty mimo gastronomii. „Chceme se více zaměřit také na retail a služby. Mezi zákazníky SaltPay představují restaurace jen pár desítek procent,“ říká Třeslín. I proto Storyous převzalo část klientů od končící eKasy od O2 a z loňských 93 procent klesl podíl gastropodniků mezi jeho klienty na 80 procent.

Samotné Storyous má v Česku aktuálně přes pět tisíc zákazníků. Díky společnosti B-Payment pak SaltPay u nás registruje celkově přes sedm tisíc klientů, ale číslo by mělo začít rychleji růst, a to nejen v Česku, ale také v dalších zemích. Podle Třeslína se jen v tuzemsku chystá firma investovat do rozvoje, ale i možných akvizic zhruba 10 až 20 milionů eur (250 až 500 milionů korun), a nevylučuje, že i letos bude v jeho podání přelom roku dost hektický.

Původně přitom Storyous začínalo v roce 2012 jako gastronomická sociální síť, kde lidé hodnotili restaurace. Startup zakládali Hynek Husník s Davidem Mengerem, kteří chtěli vedle objevování podniků rozvíjet i mobilní platby. V roce 2014 do projektu vstoupilo Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a rok později Storyous jeho původní zakladatelé opustili. Do role CEO se postavil Igor Třeslín, který předtím vybudoval službu Lunchtime, a jako spolumajitel spolu s Rockaway začal vyvíjet pokladní systém a následně i celý systém pro řízení restaurací.