Česká cestovka nabídne lety k hranici vesmíru ve speciálním balónu. Cena začne na třech milionech

V dnešní době je možné vycestovat do nejrozmanitějších koutů světa. Když je člověk v dobré fyzické kondici, může se vydat na jižní i severní pól, zdolat nejvyšší horu na Zemi, proklestit si cestu amazonským pralesem nebo prozkoumat odlehlé ostrovy uprostřed oceánů. A komu by i to bylo málo, může se přiblížit také k hranici vesmíru. Není přitom nutné absolvovat cestu raketoplánem, které předchází náročný trénink. Od roku 2025 se směrem k vesmíru bude pravidelně vydávat speciální stratosférický balón. Místa v něm prodává i česká cestovní kancelář EliteVoyage.

V roce 2016 letecký inženýr Vincent Farret d’Astiès založil ve Francii společnost Zephalto. Toužil si splnit sen o cestách do vesmíru, které chtěl zároveň zprostředkovat i dalším lidem. Přidal se tak na seznam podnikatelů, kteří se zaměřují na poměrně nové odvětví vesmírného turismu. Na rozdíl od Jeffa Bezose a Richarda Bransona, kteří stojí za firmami Blue Origin a Virgin Galactic, šlo ale francouzskému nadšenci o pomalejší a udržitelnější druh cestování.

Rozhodl se, že bude k hranici vesmíru do výšky 25 kilometrů vysílat tzv. kapsuli vynášenou stratosférickým balónem velkým přibližně jako pařížská bazilika Sacré-Cœur. Díky tomu je možné se do kosmu podívat s podstatně nižší uhlíkovou stopou, než jakou za sebou zanechávají rakety. Celý zážitek je navíc mnohem pomalejší, komfortnější a člověk si během něj může lépe uvědomit, kde přesně se nachází – což je středobod celého vesmírného zážitku.

V maximální výšce se před cestovateli v kapsuli rozprostře panorama v délce 1 400 kilometrů zemského povrchu, vedle toho Slunce a nekonečné množství dalších hvězd. Právě tento pohled popsalo mnoho astronautů, kteří měli možnost se jím pokochat. Říkali, že zažili hlubokou transformaci, jež se v anglickém jazyce označuje jako overview effect – měli možnost vidět Zemi ve větším kontextu, což jim zcela proměnilo pohled na život a naši domovskou planetu.

Foto: Zephalto Zakladatel Zephalto Vincent Farret d’Astiès a designér kapsule Joseph Dirand

V průběhu uplynulého roku společnost Zephalto provedla tři úspěšné testovací výstupy pilotované přetlakové kapsule, kterou nazvala Céleste. Na letošek jsou naplánovány další testy a od roku 2025 se bude létat naostro. Možnost být mezi první stovkou lidí, kteří se přiblíží k prahu vesmíru, budou mít i klienti české cestovní kanceláře EliteVoyage. Té se totiž podařilo s francouzskou společností uzavřít partnerství, díky čemuž se stala první a zatím jedinou cestovní kanceláří v Česku, která tento zážitek nabízí.

„Cesty za podobnými zážitky nás vždy lákaly a v průběhu předchozích let jsme sledovali různé projekty podobného zaměření. Zephalto se nám jeví jako jeden z těch nejlepších a hlavně nejreálnějších, navíc i díky lokalitě ve Francii je to ideální řešení pro klienty u nás v Česku a na Slovensku, kteří si chtějí podobný zážitek dopřát. Již delší dobu se znám s lidmi, kteří pro projekt pracují. A my jsme pro ně spolehlivým partnerem, takže jsme se domluvili na spolupráci,“ přibližuje okolnosti partnerství CEO EliteVoyage Petr Udavský.

Dodává, že zájem o turistiku směrem k vesmíru mezi českými klienty je. Historicky jeho tým řešil například i požadavky na lety s Virgin Galactic. Podobný typ zážitku se však pohybuje na úplně jiné cenové úrovni, která osciluje v přepočtu mezi 10 a 20 miliony korun, nadto je poměrně náročný i co se týče zdravotních nároků na klienta. Na let balónem do stratosféry naopak člověk nepotřebuje prakticky žádnou složitou přípravu. V první vlně vyjde vesmírná letenka na 120 tisíc eur na osobu, což jsou v přepočtu bezmála tři miliony.

„Momentálně si lze tento exkluzivní zážitek rezervovat za ‚průkopnickou‘ cenu. Náš partner Zephalto nám potvrdil, že desítky vstupenek jsou již prodané a být mezi úplně prvními cestujícími na palubě z řad veřejnosti se zájemcům z Česka již nepodaří. I přesto je stále šance být jedním z prvních sto cestujících. Speciální cenová nabídka platí pouze do konce ledna 2024. Od února se cena zvedne na 170 tisíc eur na osobu,“ dodává Udavský.

Foto: Zephalto Balón je velký jako bazilika Sacré-Cœur

Výprava k hranici vesmíru v balónu je navíc bezpečnější, než je tomu v případě raket. Nejsou v něm totiž tak složité komponenty, které by se mohly během startu či letu poškodit nebo selhat. Balóny nemají ani žádné výbušné prvky, nadto nespalují skleníkové plyny, takže jde ve srovnání s raketou o nízkouhlíkovou cestu do stratosféry. Další jistotu může případným zájemcům dodat fakt, že partnerem projektu je francouzská letecká společnost CNES, což je v podstatě francouzská NASA. Ta technologii stratosférických balónů již 60 let využívá.

„Na rozdíl od rakety zde nedochází k prudkým zrychlením a změnám síly G. Balony jsou také mnohem tišší než rakety. Konstruktér kapsule Céleste Joseph Dirand ji přirovnal k plachetnici, protože poskytuje tichou a postupnou cestu. To se podle mého názoru nesmírně liší od zážitků, které dnes může nabídnout cestování ve vesmíru,“ říká šéf EliteVoyage. Celá cesta do 25 kilometrů nad zemí, což je o 15 kilometrů výš, než létají letadla, trvá asi 90 minut. V nejvyšším bodě pak cestující stráví tři hodiny, celkem zážitek trvá asi šest hodin.

Vesmírný zážitek v doprovodu michelinského hodování

Předpokládaným místem startu je kosmodrom v Chambord ve vnitrozemí Francie, vzdálený necelé dvě hodiny od Paříže. V budoucnu mají přibývat i další kosmodromy, což umožní, aby byly lety do vesmíru nabízeny v průběhu celého roku. Céleste přitom bude vzlétat pouze každý třetí den. Let začne uvítací ceremonií, pokračovat se bude gastronomickým zážitkem na palubě, který bude možno přizpůsobit požadavkům klienta. Není tak problém zažít během cesty degustační večeři od francouzského michelinského šéfkuchaře.

Foto: Zephalto Během cesty je možné si dopřát i michelinskou večeři

Přetlaková kapsule pojme dva piloty a šest lidí ve třech kabinách. Cestu do vesmíru si tak lze vychutnat v soukromí jedné kabiny, je ale také možné si rezervovat celou kapsuli pro větší skupinu. Na palubě bude k dispozici wi-fi, ti, kdo si neumí představit cestovatelský zážitek bez okamžitého sdílení na Instagramu, tak nebudou strádat. Kapsule je vybavena téměř tři metry širokými okny, v průběhu celého letu navíc pomalu rotuje, díky čemuž mají cestující 360stupňový výhled.

„Ve výšce 25 kilometrů budete mít možnost pozorovat zakřivení Země, což se kromě astronautů podařilo jen málokomu. Je to naprosto jedinečný a unikátní zážitek, který navíc nebude trvat jen zlomek vteřiny. Díky třem hodinám ve výšce 25 kilometrů budete mít skutečně čas přemýšlet o naší planetě ze zcela nové perspektivy,“ uzavírá Petr Udavský.