Česká firma dodala svítidla do bývalého sídla Daily Mail v Londýně. Šlo o zakázku za milion liber

Do roku 1980 tady byl slyšet především zvuk psacích strojů a později klávesnic, do nichž horlivě bušili reportéři. A také tiskárny. Londýnská budova The Notrhcliffe House byla sídlem deníku Daily Mail, který se tu rovnou i tisknul. Nyní prošel dům rekonstrukcí a někdejší redakci a další prostory mají nahradit kanceláře a obchodní jednotky. Na to vše posvítí světla od české společnosti Halla.

The Northcliffe House je postaven ve stylu art deco, je památkově chráněný a fasádu má z dvacátých let dvacátého století. Nic z toho nebránilo v rámci rekonstrukce přidat dvě horní patra a tři střešní terasy. Historickou budovu se navíc podařilo zrekonstruovat tak, že dnes patří mezi jednu z nejekologičtějších staveb britského velkoměsta. Česká Halla pomohla nejen se svícením, ale právě i s ekologií.

Firma, která vyrábí interiérová LED svítidla, dodala na Tudor Street v Londýně pět tisíc udržitelných světel, která zahání tmu v celé budově. Zakázka měla hodnotu jeden milion liber, tedy asi 28 milionů korun. „Pro Hallu se jednalo o největší zakázku realizovanou v roce 2022, tvořila však pouze pět procent celkového ročního obratu firmy. Z toho je zřejmý finanční význam zakázky, ale důležitější je pro nás to, že jsme dokázali uspět v jednom z nejvýznamnějších projektů, který se v minulém roce v Londýně realizoval,“ uvedl pro CzechCrunch člen představenstva společnosti Halla Daniel Černý.

Foto: Peter Cook Dohromady Halla dodala do Londýna pět tisíc svítidel

Projekt si podle české firmy vyžádal zvýšenou kontrolu všech přípravných a logistických procesů. Než v Halle odeslali do Londýna první várku vyrobených svítidel, klient přiletěl do Česka a jel se podívat do Nového Města nad Metují, aby se ujistil nejen o samotné výrobě a o výsledném výrobku, ale také o balení pro převoz. „I díky tomu se podařilo docílit toho, že z tolika tisíc svítidel bylo vadných kusů jen dvanáct. Navíc šlo o závady způsobené dopravou nebo manipulací při instalaci,“ říká Černý.

Halla dodala do The Northcliffe House různé druhy světel. Největší počet byl nainstalován v budoucích kancelářích. Na ně padly čtyři tisíce svítidel Lina80. Pro budovu je bylo nutné upravit tak, aby mohly být vestavěny do kovového stropu. V dalších částech budovy jsou také kruhová svítidla Rundo nebo závěsné downlighty Ture a Ravo. Svítidla jsou napojená na centrální řídicí systém budovy, lze je stmívat jednotlivě, což může přinést úspory, pokud v některých částech budovy nikdo není.

Vzhledem k tomu, že projekt The Northcliffe House splnil podmínky stanovené ve výzvě 2030 Climate Challenge, podle kterých musí všechny nové a dovybavené budovy dosáhnout nulové uhlíkové stopy po celou dobu životnosti, musela svoje svítidla upravit i česká firma. „Kvůli extrémně vysokým požadavkům na udržitelnost celé budovy bylo nutné vyvinout nový optický systém svítidel s ohledem na jejich nižší energetickou náročnost, a to nejen během provozu, ale také z pohledu použitých materiálů. U svítidel jsme nakonec dosáhli asi čtyřicetiprocentní úspory množství použitého hliníku,“ říká Černý.

Budova má nakonec takové hodnocení udržitelnosti, které má méně než jedno procento projektů v celé Velké Británii. Povedlo se to díky tomu, že byla zachovaná její konstrukce i fasáda. Rekonstrukce proběhla podle ateliéru John Robertson Architects (JRA), který tu chtěl vytvořit flexibilní pracoviště. Zajímavostí je, že jde už o několikátý mediální dům, na kterém studio pracovalo. JRA stojí také za rekonstrukcí památkově chráněné budovy Daily Express na nedaleké Fleet Street a památkově chráněné budovy Bracken House, sídla deníku Financial Times.