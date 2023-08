Česká kina zachvátil Mutantí chaos! Nové Želvy ninja jsou parádně ujetý animák, trochu jako nový Spider-Man

Leonardo, Rafael, Michelangelo a Donatello. Kterého želvího nindžu jste měli nejraději? Ať už jste si v mládi hráli na mladého vůdce party (s katanami a modrou maskou), nebo třeba jeho opatrnějšího bratra-vynálezce (to je ten fialový s holí), Želvy Ninja: Mutantí chaos vás královsky pobaví. Z kanálů New Yorku animovaná novinka vylezla i do českých kin – a stojí za to. Cowabunga!

Jestli v sobě stále máte alespoň něco z jedenáctiletého klučiny, který stále řeší, jestli je mu bližší drsňák Rafael, nebo vtipálek Michelangelo, tak článek dočtěte do konce a jděte rovnou do kina. Neprohloupíte. Želvy Ninja: Mutantí chaos je totiž působivě animovaná legrace, která svým vtipem rozesměje dospělé i malé želváky a želvačky. Jedna hláška střídá druhou, v hromadě povedeně animovaných akčních scén se občas objeví (a nenudí) i pomalejší moment, do toho zní skvělý soundtrack. A na plátně řádí mutanti, samozřejmě.

Mutantí chaos může v lecčems připomenout nedávné pokračování fantastického filmu Spider-Man: Napříč paralelními světy. Pavoučí muž je tedy o dimenzi jinde, co se divokých nápadů s multivesmíry a hrátek s různými styly animace týče. Přesto oba snímky sázejí na odlehčené pojetí a silnou stylizaci. Želvy Ninja jsou vizuálně správně syrové, s hrubě načrtnutými čárami překrývajícími animované postavičky, jejichž pohyb připomíná metodu stop-motion. Občas je vše tak trochu špinavé a oslizlé. Však také hrdinové vylezli z newyorských kanálů!

New York mimochodem ve filmu hraje roli nejen coby kulisa akčních a komediálních dobrodružství renesanční čtveřice. Střechy města i jeho kanály všemu dávají správnou atmosféru, kterou pomáhá dokreslit hip-hopový soundtrack plný klasik z východního pobřeží Spojených států. Nemusíte rapu holdovat, ale Ol‘ Dirty Bastard, DMX nebo Dr. Dre do soundtracku filmu padnou jako, hmmm, jako želva do krunýře. Povedený, byť ne kdovíjak originální elektronický podkres od Trenta Reznora a Atticuse Rosse všemu zase dává modernější rozměr.

Film režiséra Jeffa Rowea (pracoval na Rodině na baterky, Rozčarování nebo Městečku Záhad, které fanoušci animované zábavy překračující věkové hranice budou dobře znát) vznikl mimo jiné ve spolupráci se známým komikem Sethem Rogenem – a na výsledku je to prostě znát. Hromada humoru je tak akorát upravená, abyste nezacpávali uši mladším divákům. A zároveň je neustálý přísun vtipů dost ujetý na to, aby se nahlas smáli i ti starší. A když už se nezasmějí hlášce, pobaví je metahumor přesahující hranice filmu nebo třeba načasování konkrétního songu.

V českém dabingu nechybí lokalizované narážky na všechno možné od Všechnopárty až po Zdeňka Pohlreicha. V původním znění zase snímek nabízí velmi zvučné obsazení, mistr Tříska (krysí muž a mentor želváků, pokud jste snad byli posledních třicet let v kómatu) mluví hlasem Jackieho Chana, rapper Ice Cube se proměnil na mušího mutanta, nejvíc cool gekon na planetě má hlas filmového Ant-Mana Paula Rudda, nosorožčí drsňák Rocksteady je zase John Cena, jeho parťák Bebop pak Seth Rogen, uslyšíte i Giancarla Esposita z Mandaloriana či Perníkového táty…

Jasně, většina legrácek se točí kolem pubertálních příhod (často však neotřelých – želváci chtějí do školy jako normální mládež) nebo za vlasy přitažené, živelné a s hudbou geniálně kombinované akce, ve které jeden záběr stíhá druhý s rychlostí hozeného šurikenu (to je nindžovská vrhací hvězdice, kdybyste nevěděli). Dokonce i na megazmutovaná monstrzvířata dojde. To třeba zmiňovaný Spider-Man má o něco odrostlejší nádech i poselství. Ale Želvy Ninja nejsou bezduchá ptákovina, vůbec ne. Naopak, duše a srdíčka mají víc než dost.

Mistr Tříska je přehnaně opatrně otcovský. Kámoška želváků April O’Neilová má obecně pro strach uděláno, ale má obavu z vystupování před kamerou. Dokonce ani zdánliví zloduši nejsou jen bezejmenní nepřátelé ke zmlácení a zničení. Leo, Raf, Mikey a Don mají stále své klasické povahy, klady i nedostatky, které do děje promluví. To vše samozřejmě stále v rámci animovaného filmu primárně pro mladší diváky, ale není to hloupé.

Čtyři pubertální želví hrdinové nesoucí jména renesančních umělců patří k devadesátkovým ikonám, v seriálech nebo komiksech zasáhli i české publikum. Želvy Ninja: Mutantí chaos jsou skvělým představením oblíbených hrdinů pro nové fanoušky, ale dost možná jsou ještě lepším připomenutím želváků pro ty, kdo už je znají. Anebo alespoň pamatují. A už při vstupu do kina si budou broukat nesmrtelnou znělku původního kresleného seriálu.