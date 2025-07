Popelka z Malé Strany. Designéři s architekty proměnili staletý pavlačový dům v místo plné luxusu

Uložit 0

Malostranské náměstí je místem, kde člověk o architektonické skvosty zakopává na každém rohu. O to větší výzvou proto bylo vnést na toto místo něco nového a zároveň respektujícího historii. V projektu Popelka se to podařilo.

„Náš dům je takovou Popelkou mezi honosnými paláci na Malé Straně, která čeká na vysvobození,“ tímto způsobem oslovili majitelé domu studio Formafatal s tím, aby jim s oním „osvobozením“ pomohli. Domu ztraceném mezi honosnými paláci proto začali říkat Popelka a autoři návrhu k němu přistoupili jako k uměleckému dílu.

Do popředí postavili samotný objekt a jeho jedinečnost. Důraz se kladl na historii místa, která byla doplněna o jemnost a detaily. „Tvoříme současně, ale respektujeme historii. Podtrhujeme architekturu domu, vracíme do něj tradiční přírodní materiály v tradičním i přeneseném tvarosloví. Na odiv stavíme nenapodobitelné historické konstrukční prvky. Dýchá na nás historie. Vory z kmenů na stavbu domu připluly do Prahy po Vltavě před více než 200 lety! Výjimkou nejsou ani konstrukce ze 16. století, kde tesařské značky na trámech jsou svědkem prošlých staletí,“ popisují zástupci studia Formafatal.

Architekti chtěli zachovat kouzlo Malé Strany i za vraty domu, aby rezidenti objektu cítili sounáležitost s leskem místa, kde žijí. Proto dům dostal luxusní bytové jednotky koncipované na základě dnešních vysokých nároků na bydlení. Toho se dosáhlo implementací moderních prvků, kompozic a dispozic, díky kterým v pavlačovém domě nakonec vznikly tři nové bytovy na každém z typových podlaží.

„Snažili jsme se, aby se nově vestavěné konstrukce s domem sžily, ale také aby bylo jasně patrné, které to jsou. Pečlivě jsme zvažovali, které z moderních konstrukčních řešení snesou konfrontaci s kulturní památkou,“ dodávají architekti. Nově vytvořené příčky dostaly moderní dveře se skrytou zárubní a pro snížení pohledů byl využit sádrový fabion, který prochází všemi byty. Ke zjemnění přispěly také výplně z atypického ledového skla od výtvarníka Pavla Baxy.

Osvětlení na schodištích má připomínat sférická astrální tělesa. Jedná se o odkaz na astrální, až alchymistickou atmosféru domu. Motiv letícího meteoritu se objevuje také na schodišti. Stěny schodiště zdobí kletovaný štuk a dokonalost ukrytou v detailu dotváří patinované mosazné prvky.