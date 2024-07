Česká oběť války na Ukrajině. E-shop Vemzu předloni utržil 125 milionů, teď je v insolvenci

Uložit 0

Válečný konflikt na Ukrajině, kterou před více než dvěma lety napadlo Rusko, se nepřímo podepisuje i na českém byznysu. Kvůli vyšší nejistotě na jeho začátku běžní zákazníci omezili své nákupy, což se projevilo na klesajících maloobchodních tržbách. Toto dění vyústilo v konec e-shopu Vemzu, který se zaměřoval na prodej nábytku, doplňků do domácnosti, módy a kosmetiky z řad prémiovějších značek.

Vemzu ještě v roce 2022 podle oficiální závěrky dosáhlo čistého obratu ve výši 126 milionů korun s růstem téměř o polovinu z úrovně 86 milionů v roce 2021. Zejména ve druhé polovině roku ale začaly objemy prodaného zboží klesat a interní krize ve firmě pokračovala i loni, kdy podle zakladatele a majitele Michala Do Viet Anha meziročně utržila o desítky procent méně. Nedávno pak soud na jeho návrh potvrdil zahájení insolvenčního řízení.

„Ještě v létě 2022 jsme meziročně rostli o sto procent. Válka ale výrazně ovlivnila spotřebitelskou náladu. Citelně se to nepropsalo ve vstupní cenové relaci ani v high-endu, ale v segmentu střední a vyšší střední třídy, což byl náš hlavní byznys. Lidé v podstatě veškeré odložitelné výdaje odložili,“ vysvětluje Do Viet pro CzechCrunch.

Jak dodal, tyto propady v e-shopu pozorovali v celé šíři sortimentu, který tvořilo asi tři sta různých značek. Mezi nejprodávanější patřily nábytkářské značky, ale také například Birkenstock, Calvin Klein, Fjällräven, Levi’s nebo The North Face.

Nemyslím si, že bez výraznější finanční injekce bychom dokázali e-shop resuscitovat.

Kromě samotné války se pak v posledních letech musel celý trh vypořádávat také s bezprecedentní inflací a zvýšenými náklady na energie, což u značné části populace vedlo ke snížení reálných příjmů. To vše se podepsalo na klesající spotřebitelské poptávce, což se projevilo i na propadu celého e-commerce trhu. Ten loni klesl o šest procent a v záporných číslech přitom skončil podruhé v řadě.

Zároveň musel e-shop bojovat s růstem úrokových sazeb a volatilitou měnových kurzů, ale také s problémy v logistice způsobenými stěhováním skladu a zavedením nového skladového hospodářství a expedice. „Věřili jsme, že profesionálnější systém odbavování zakázek nám pomůže celý proces zefektivnit a urychlit, v průběhu implementace jsme naráželi na neočekávané problémy, které se promítly zhoršenou efektivitou a produktivitou,“ popisuje Anh.

Jak se píše v samotném insolvenčním návrhu, Vemzu sáhlo k sedmi ozdravným krokům včetně zastavení zahraniční expanze a dalších rozvojových plánů, redukce režijních nákladů, výprodeje staršího zboží, snížení prodejních cen a omezení marketingu. Zároveň se Do Viet snažil dokončit projekty, které by vedly k navýšení obratu a zajistily udržitelnost provozu, kvůli čemuž jednal i s bankami o navýšení financování. „Tato jednání nevedla k úspěchu,“ dodává.

Propady prodejů ve Vemzu tak vyústily do stavu, kdy přestalo být schopné splácet své závazky. Dle insolvenčního návrhu má nejméně 532 věřitelů, jejichž pohledávky převyšují 53 milionů korun. Největším věřitelem je Raiffeisenbank s pohledávkami ve výši téměř 14 milionů korun, dalších deset milionů pak registruje Česká spořitelna.

Aktuálně již e-shop nepřijímá žádné nové objednávky, insolvencí jsou ale dotčeni i samotní zákazníci, celkem by podle Do Vieta mělo jít asi o čtyři sta lidí. „K rozhodnému dni šlo o neodeslané objednávky a nevyřízené vratky. Byť bych z emočních a morálních důvodů chtěl peníze zákazníkům vrátit, kvůli legálním procesům v rámci insolvence nemůžu a bude třeba počkat na výsledek řízení,“ vysvětluje.

Naděje, že by svůj byznys, který dnes třiatřicetiletý Do Viet rozbíhal v roce 2016, dokázal opět postavit na nohy, je přitom malá. „Nemyslím si, že bez výraznější finanční injekce bychom dokázali e-shop resuscitovat,“ přiznává s tím, že se v průběhu letoška snažil vstoupit do jednání s potenciálními investory, avšak s negativním výsledkem.