Na české dálnice už v srpnu vyrazí první várka nových policejních aut z produkce německé automobilky BMW. Česká policie totiž nově převzala úvodních deset vozů 540i xDrive Touring ve speciálním provedení pro dálniční hlídky, které mají být i díky chytře skrytému majáku v provozu hůře odhalitelné. Výhledově přibude do vozového parku tuzemských policistů ještě dalších šedesát těchto modelů.

Předání prvních deseti aut proběhlo v rámci dvou rámcových smluv, které Policie České republiky uzavřela se společností Stratos Auto. Součástí celého kontraktu je dodání celkem sedmdesáti vozů 540i xDrive Touring od BMW, přičemž čtyřicet z nich bude mít známý policejní stejnokroj a zbylých třicet bude jen stěží rozeznatelných od civilních aut. Kompletní předání všech aut má proběhnout do konce příštího roku.

Všechny vozy mají disponovat například speciální výbavou pro užití práva přednosti v jízdě, zvláštním výstražným zvukovým zařízením, speciální zástavbou (úložný prostor a pracovní deska) pro službu dopravní policie, nezávislým kamerovým systémem a měřičem rychlosti. Pochopitelně nebudou chybět ani blikačky, které u neoznačených budou poměrně dobře ukryté, aby řidiči ihned nepoznali, že jde o policejní auto.

„Velmi mě těší, že jsme uspěli ve výběrovém řízení s vozy prémiové značky za výhodnější cenu než konkurence. Dálniční policisté dostávají speciálně vybavená vozidla se špičkovými jízdními vlastnosti a vysokou úrovní aktivní i pasivní bezpečnosti, jak je u BMW standardem. Věřím, že nová vozidla přispějí ke zvýšení bezpečnosti provozu na našich dálnicích,“ uvedl jednatel společnosti Stratos Auto Martin Strakoš.

Foto: BMW Nové policejní BMW v uniformě

Po technické stránce jsou nové policejní vozy od BMW vybavené mild hybridními zážehovými šestiválci o výkonu 245 kW, pohonem všech kol xDrive, osmistupňovou samočinnou převodovkou Steptronic a adaptivním podvozkem. Součástí výbavy jsou mimo jiné výkonnější brzdy na přední nápravě, upravená elektroinstalace, adaptivní tlumiče a pneumatiky typu runflat (to kvůli bezpečnosti při vysokorychlostních honičkách).

„Nová vozidla BMW jak v komerčním provedení, tak také v provedení Policie České republiky budou zařazena zejména na dálničních odděleních jednotlivých krajských ředitelství policie a na celorepublikovém útvaru služby dopravní policie, tedy u Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava,“ zmínil ředitel služby dopravní policie plk. Jiří Zlý.

Co se ceny týče, jeden vůz vychází na zhruba 2,2 milionu korun, přičemž celé rozšíření vozového parku o tato auta bude placeno z fondu zábrany škod, do kterého přes své povinné ručení přispívá každý řidič. Co ale daňoví poplatníci prakticky „platit“ nemusí, je servis. BMW totiž české policii zajistilo servis na pět let zcela zdarma – to znamená, že si policie bude hradit jen benzin a pneumatiky. Nutno podotknout, že pětiletá záruka je omezena nájezdem 180 tisíc kilometrů.

Do konce tohoto roku Policie České republiky převezme dalších deset aut, od 1. ledna příštího roku tak bude mít k dispozici dvacet těchto dálničních stíhačů. Aktuálně má zajištěné prostředky na nákup třiatřiceti vozidel, přičemž pokud vše půjde podle plánu, do konce roku 2023 by měla vozový park rozšířit o kompletních sedmdesát aut. V nich se následně zaškolí až tisíc policistů napříč republikou.