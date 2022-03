Telefon nepřestává vibrovat. Notifikace na displeji vyskakují jedna za druhou a během hodiny se dají počítat přinejmenším na vyšší desítky. Ale možná už taky překročily stovku. Jsem na jedné z konverzačních platforem, kde se domlouvá postup iniciativy Tech Resistance. Projektu, který propojuje lidi všech možných oborů, aby podpořili Ukrajinu. Podílejí se na technologickém boji, informační kampani a vytváří další aktivity v online světě, které pomáhají uprchlíkům, ale i informují samotné Rusy o tom, co se vlastně děje.

„Informace jsou vitální. Nechtěla jsem být ve světě technologické mystifikace,“ říká Sara Polak, zakladatelka projektu, popularizátorka umělé inteligence i technologií obecně. Mluví o tom, že internetové prostředí se stalo jednou ze všemi stranami uznávaných bitevních front aktuálního konfliktu. Rozšířit pravdivé informace je proto zásadní.

Tech Resistance věří, že nejedna významná bitva se dá vybojovat v online prostoru. Česká iniciativa během pár hodin dokázala vytvořit spolu s organizací Česko.Digital mimo jiné propracovaný dvojjazyčný webový rozcestník, desítky lidí zde dávají dohromady větu za větou, fakticky je kontrolují a pak celé texty překládají. Ale jsou aktivní i daleko hlouběji v internetovém prostředí. Sara Polak vysvětluje, že její platforma hlavně propojuje lidi.

Tím nejviditelnějším výsledkem ve spolupráci především s Česko.Digital je zatím web Stojíme za Ukrajinou, který nabízí komplexně propracované informace k finančním příspěvkům, sbírkám, ubytování i návodům pro ty, kteří hledají pomoc. Důležitou součástí je i přehled akcí probíhajících po celé České republice, kde se lidé mohou společně setkávat a dávat najevo svůj postoj. Samozřejmostí je ukrajinská verze. Dále pak online tržiště s poptávkou a nabídkou pomoci. Připravit veškerý obsah pro zmíněné projekty a spustit je trvalo dva dny.

Aktivita, o které hovoříme, funguje čtvrtým dnem. Sehnat první lidi, kteří by se podíleli na technologickém boji, její zakladatelce trvalo pár minut. Polak začínala v pátek večer s deseti dobrovolníky. V neděli jich už bylo 90. Ti se do pondělí dokázali ještě víc zaktivizovat a do „čekačky“ na přijetí přibylo dalších 30 lidí, kteří by chtěli pomoci.

A zatímco prakticky celý svět sleduje vpád ruských vojsk na Ukrajinu, samotní Rusové o celé akci mnohdy nevědí nic nebo žijí v přesvědčení, že jejich vojska jedou na Ukrajinu zachraňovat a osvobozovat. I v tomto ohledu jsou lidé kolem Sary Polak aktivní. K zapojení se přitom stačí málo – některé akce jsou přístupné prakticky pro kohokoliv.

Zkoušeli jste třeba psát hodnocení na libovolnou restauraci? Teď to nejen česká Tech Resistance dělá hromadně pro podniky hlavně v Moskvě. Ale místo vět typu „milá obsluha, dobré kafe“ tu nechávají sdělení typu „zastavte invazi na Ukrajinu, Rusko už má pět tisíc mrtvých vojáků a při ostřelování umírají děti“.

Bylo by hezké říct, že jsem přispěla

V prostředí konverzační platformy teď přitom není příliš důležité, s jakou odborností kdo přichází. Tatéři se mísí s umělci, můžou totiž přispět ke grafické podobě informačních letáků. Pak jsou tu developeři, startupisti, ale i třeba majitelé prostor, kteří je můžou poskytnout pro sbírku hardwaru, který se bude v nejbližších hodinách posílat na Ukrajinu. Bez technologií se dnes dá taková bitva jen těžko vyhrát, věří Polak i všichni zde přítomní.

Trochu stranou hlavní konverzace pracují kyberspecialisti, kteří na dění dohlížejí – tak, aby ani tuhle skupinu nemohl napadnout nikdo zvenku. A další, kteří připravují technologická řešení, o kterých Sara Polak nechce příliš mluvit. „Ne o všem je to možné. Tak snad stačí říct, že máme šikovné lidi, kteří si umí hrát v kyberprostoru,“ usmívá se. A hovoří také o umělé inteligenci a datech, na které se skupina ještě bude zaměřovat.

Celé akce se účastní mezi jinými Taťána le Moigne, šéfka českého Googlu, nebo Pavel Krejsa z téže společnosti. Aktivní je tu Thomas de Bruyne z Deloitte nebo Vanda Seidelová z Twigsee. Spolupráce probíhá se zmíněným Česko.Digital, další akce se připravují například s Fakultou informačních technologií ČVUT a aktivizuje se i komunita 3D tisku.

Web Stojíme za Ukrajinou Foto: Stojíme za Ukrajinou

Tech Resistance je také v kontaktu s Brity fungujícími v Česku, kteří pomáhají mimo jiné s anglickými překlady. Spolupracuje i s ukrajinskou komunitou zaměřenou na umělou inteligenci i s těmi, kteří reálně potřebují pomoct. Ostatně, přímý kontakt je také ukazatel různých směrů, kterými se tady vydávají.

Jsou tu tak desítky lidí, kteří dávají dohromady informace o tom, jak se bezpečně pohybovat v online prostoru a jak postupovat při pomoci Ukrajině, nebo návody pro uprchlíky, co a kde vlastně můžou využít. Nebo třeba popisy v ukrajinštině, jak zprovoznit Starlink – službu Elona Muska, která zajišťuje přístup k internetu, a kterou v reakci na konflikt na Ukrajině zprovozňuje.

Mimochodem, přítomnost Starlinku v zemi je něco, na čem Sara Polak také pracovala. Aktivně na Twitteru o pomoc žádala přímo Elona Muska a díky svým konexím komunikovala s lidmi přímo z jeho společnosti. A vzhledem k tomu, že jí kdysi Musk reagoval na některé příspěvky, byly pro něj její žádosti i přes hromadu příspěvků dalších lidí snadno viditelné.

„Bylo by hezké říct, že jsem k tomu přispěla. Reálně jsem samozřejmě byla kapka v moři, přinejlepším. Ale propojování lidí je jedna z věcí, kterou můžu přispět. A která má reálné dopady,“ popisuje Polak.

V kódu Enigmy

Sara Polak je mimo jiné vystudovanou archeoložkou a zájem o historii je jeden ze střípků, které teď určily její směr. „Jsem velký fanda do druhé světové války. A ještě než vypukla na Ukrajině válka, s přítelem jsme se dívali na Kód Enigmy. Měla jsem v živé paměti matematika a kryptoanalytika Alana Turinga, který pomohl prolomit kód používaný Německem. A když Rusko vpadlo na Ukrajinu, došlo mi, že tu technologickou stránku nikdo zas tak neřeší. Nekoncentruje lidi. A že to můžu udělat já lépe, než kdybych třeba sbírala spacáky, na což mají lepší podmínky zase jiní,“ vysvětluje.

I sbírky se tu dostaly ke slovu, ale také ty jsou zatím směřované hlavně na technologii. Tech Resistance se propojilo mimo jiné se značkou Železná koule, do jejíchž posiloven lidé na výzvu organizace začali nosit hardware. Desítky počítačů, další desítky tabletů a stovky powerbank mají zásadní význam. „Takové vybavení je základní pro přísun informací a pro samotné fungování ukrajinských uprchlíků,“ vysvětluje Martina Cílková, v jiném prostředí marketingová specialistka i členka Česko.Digital, tady a teď aktivní organizátorka hardwarové sbírky.

A takový počet zařízení je jen začátek. Platforma ho dosáhla díky obyčejnému příspěvku na sociální síti bez další zvláštní podpory. Onen příspěvek měl dosah na desítky tisíc, podle Polak možná už i stovky tisíc lidí. Teprve teď se ale hardware skutečně začne shromažďovat. Cílková dále dohodla spolupráci se společností Westfield, která provozuje obchodní centra Chodov a Černý most. Pro sbírku připravila prostory a podpoří ji vlastní kampaní.

Další ruce k dílu přiloží společnost Datasys, která může pomoct i s repasováním starších telefonů tak, aby byly pohodlně použitelné. A další jednání zahrnují nové prostory v centru Prahy. Aktivity se tak dál stupňují a Polak zmiňuje, že vůbec nejde o okrajovou oblast. Ukrajinští uprchlíci dřív nebo později budou zajímavým cílem pro kybernetické útoky. Skupiny stovek nebo tisíců lidí cestujících po jedné trase nebo sdružujících se na jednom místě můžou navíc nechtěně odkrýt protistraně důležité informace.

„Technologie jsou důležité. Jedním z cílů je trochu je demystifikovat. Vysvětlit obyčejným lidem tato grandiózní témata. A ukázat, že přispět v takovém boji může úplně každý,“ uzavírá Sara Polak.