Největší osobnosti světového byznysu se zatím k invazi na Ukrajinu vyjadřují jen výjimečně a totéž převážně platí také o faktické pomoci jejich firem postižené zemi. Ticho v sobotu večer prolomil nejbohatší muž světa Elon Musk, když oznámil, že nad Ukrajinou zprovozní systém satelitního internetu Starlink. SpaceX zároveň pošle do země více svých terminálů, aby ho mohli lidé využívat.

„Služba Starlink je nyní aktivní na Ukrajině. Další terminály jsou na cestě,“ napsal Elon Musk, šéf vesmírné společnosti SpaceX, na Twitteru v odpovědi na tweet ukrajinského vicepremiéra a ministra digitální transformace Mikajla Fedorova. Další detaily SpaceX ani on nezveřejnili.

Aby byl Starlink reálně užitečný, bude nutné do země dostat i dostatečné množství terminálů od SpaceX. Pouze s nimi lze signál ze satelitů Starlink přijímat. Pokud by se to však podařilo, Ukrajina by byla méně náchylná pro případ, že by ruští okupanti chtěli zemi úmyslně od internetu odstřihnout.

Částečné výpadky ostatně Ukrajina zažila – a nejspíš i stále zažívá. Jak uvádí agentura Reuters, připojení vázlo zejména v jižních a východních částech země. V jednu chvíli se podle jednoho z tamních hlavních poskytovatelů internetu mohlo připojit méně než 20 procent lidí oproti běžnému stavu. Aktuálně pozoruje však už znovu konektivitu na úrovni 87 procent oproti normálu.

Systém Starlink je výhodný v oblastech, kde nefunguje běžné internetové připojení založené na optických kabelech, nebo například po přírodních katastrofách. Podobným způsobem tak již v lednu Musk pomáhal na pacifickém ostrově Tonga, když poblíž vybouchl mohutný vulkán a přerušil konektivitu celé země k internetu.

V lednu také Musk řekl, že SpaceX má 1 469 aktivních satelitů Starlink a dalších 272 se brzy dostane na své operativní oběžné dráhy. Další na orbitu přibývají, poslední dávku padesáti satelitů ostatně Muskův tým vypustil v sobotu.