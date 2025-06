Česká skupina Partners koupila další rumunskou společnost. A stále jsme na začátku, říká Borkovec

Do 29 let chceme mít 100 milionů klientů, hlásí Petr Borkovec z Partners. V Rumunsku teď pohltil hypotečního specialistu Kiwi Finance.

Miliardář Petr Borkovec, který společně se svým byznysovým parťákem Radimem Lukešem vybudoval pětimiliardovou finanční skupinu Partners, má jasno, jak dále růst. „Víme, že už nikdy nechceme jít od nuly a budovat vše od začátku. Trvalo by to strašně dlouho, bylo by to drahé a rizikové. Víme, že musíme jít akviziční cestou. Učíme se, co koupit. A v Rumunsku to vypadá, že jsme měli šťastnou ruku,“ říkal v nedávném exkluzivním rozhovoru pro CzechCrunch. Na mysli měl rumunskou společnost Transilvania Broker de Asigurari, v níž Partners loni získala třetinový podíl a tím vstoupila na tamní trh. Teď tam svůj byznys rozšiřuje.

Získala totiž stoprocentní podíl v největším místním hypotečním brokeru Kiwi Finance. Celkově tak Partners v Rumunsku – prostřednictvím více než dvou tisícovek finančních profesionálů – obsluhuje přes 1,5 milionu klientů. „A stále jsme na začátku,“ komentoval Borkovec nejnovější akvizici v řádu nižších stovek milionů. Jeho skupina už kromě Česka a Rumunska působí i na Slovensku a v Polsku, cílí přitom na další evropské země. „Také v Německu chceme někoho koupit, bude to zhruba za 40 milionů eur, tedy necelou miliardu korun,“ dodal miliardář ve společném rozhovoru s Lukešem.

Rumunsko podle něj patří se svými 19 miliony obyvatel a rychle rostoucím HDP mezi velké evropské trhy se značným byznysovým potenciál. Segment finančního poradenství zde přitom téměř neexistuje. Přes finanční zprostředkovatele si tamní obyvatelé sjednávají primárně pojištění vozů, ostatní služby řeší přímo v bankách. Firma Kiwi Finance doposud zprostředkovala úvěry pro stovky tisíc klientů, v loňském roce dosáhly její tržby z oblasti hypotečního byznysu přes devět milionů eur (asi 220 milionů korun). Dokončení transakce ještě podléhá formálnímu schválení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o prověřování přímých zahraničních investic směřujících do EU.