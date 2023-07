Česká spořitelna se s Kooperativou pouští do nájemního bydlení. Od Sekyry kupují byty na Opatově

Už během loňského roku oznámila Česká spořitelna zájem stavět v Česku nájemní byty. V zádech má dlouholetou praxi ze sousedního Rakouska. Nově nabídne byty v právě budované nemovitosti na pražském Opatově. A do nově budovaného projektu vstupuje ve spolupráci s Kooperativou.

Rezidenční projekt Opatov II. buduje v Praze 11 developer Sekyra Group. Právě s ním se společnost Dostupné bydlení České spořitelny a Kooperativa dohodly na odkupu. Až bude projekt dokončen, byty budou sloužit dlouhodobému pronájmu. Navíc výhodnému. Budou totiž primárně určeny pro zaměstnance z potřebných profesí.

„Z konzultací s městskou částí Praha 11 jednoznačně vyplynulo, že projekt Opatov II může naplnit potřeby městské části v oblasti zajištění dostupného nájemního bydlení pro potřebné profese. To bylo hlavním impulsem, proč jsme se rozhodli do tohoto projektu vstoupit jako investor,“ uvedl pro CzechCrunch předseda představenstva dceřiné společnosti České spořitelny Marek Blaha.

Dostupné bydlení České spořitelny chce byty nabídnout zaměstnancům Thomayerovy nemocnice a Vinohradské nemocnice. Na cenově zvýhodněné nájemné by pak mohly sloužit i těm, koho určí Praha 4 a Praha 11. Nájemné by tady bylo zvýhodněné asi o dvacet procent oproti tržním cenám v dané lokalitě. Náklady na nájem by měly představovat méně než třicet procent disponibilního příjmu cílové skupiny. Začínat by mohly už na deseti tisících měsíčně.

Více než tři sta bytů si nicméně rozdělí s Kooperativou rovným dílem. Zatímco na české úrovni jde o jeden z prvních takových projektů spolupráce, mateřské společnosti firem, tedy Erste Group Bank a Vienna Insurance Group, spolu ale na projektech dostupného bydlení už dlouhodobě spolupracují v Rakousku.

Foto: Sekyra Group Projekt odkoupila na půl Kooperativa a Dostupné bydlení České spořitelny

Projekt Opatov se nachází v blízkosti stejnojmenné stanice metra. Je tvořen třemi domy, které mají uprostřed společný vnitroblok. K dispozici budou jednotky od jedné místnosti s kuchyňským koutem až po 3+kk, a to ve velikostech od 27 metrů čtverečních do devadesáti metrů.

Zkolaudován by měl být do konce příštího roku, nájemníci se pak budou moci stěhovat v roce 2025. „Podle našich informací budou Kooperativa i Dostupné bydlení České spořitelny hledat pro správu domu profesionální správcovskou firmu,“ uvedl pro CzechCrunch výkonný ředitel společnosti Sekyra Group Leoš Anderle.

Podle něj je spolupráce se silnými institucionálními investory vynikající příležitost, jak nabídnout projekty širší skupině obyvatel. Profesionálně spravované bydlení pak podle něj povede ke kultivaci trhu a přinese větší stabilitu nájemcům, stejně jako pronajímatelům. „Věřím, že podíl nájemního bydlení bude na současném realitním trhu charakterizovaném vysokými náklady a nižší dostupností hypoték významně narůstat,“ uvedl Anderle.

Že má něco takového smysl, přitom už teď potvrzuje i Thomayerova nemocnice, které chce nabídnout byty Česká spořitelna. Podle personální náměstkyně nemocnice Jaroslavy Berkové totiž byty výrazně pomohou stabilizovat personál. Pokud mají totiž zaměstnanci problémy s bydlením, pak nemocnice pošle žádost o poskytnutí bytů na vedení městské části Prahy 4.

„Takto získaných bytů je ale málo, hlavně nelze tuto kapacitu jakkoliv plánovat. Nabídka bytů od společnosti Dostupné bydlení České spořitelny nám umožní plánovat ubytovací kapacity pro naše zaměstnance s předstihem,“ uvedla Berková.

Zatímco pro Dostupné bydlení České spořitelny jde už o druhý projekt, v případě Kooperativy je to první. Její mateřská Vienna Insurance Group ale vlastní v Rakousku zhruba sto tisíc nájemních bytů. Kooperativa má nicméně v plánu investovat rovněž do dostupnější formy bydlení i v tuzemsku.

Česká spořitelna představila svůj první projekt na pražském Proseku. Jde o projekt Prosek Park, kde bude k dispozici 254 bytů. I tady půjde o slevu na nájemném dvacet procent proti tržním cenám. Společnost zároveň uvedla, že nájemné bude představovat méně než čtyřicet procent disponibilního příjmu cílové skupiny.

Foto: Sekyra Group Dohromady jde o tři budovy v blízkosti metra

Také byty na Proseku pak míří mezi potřebné profese. Dceřiná společnost České spořitelny je nabídla zaměstnancům Fakultní nemocnice Motol a také podpůrným profesím, které vybere městská část Praha 9.

Vzorem dostupného bydlení je celé Rakousko, především pak ale Vídeň. Město má dohromady milion bytů, přičemž čtyři sta tisíc z nich je v režimu dostupného bydlení. Dalších čtyři sta tisíc má město v osobním vlastnictví. Jen dvě stě je ve vlastnictví osobním.

Mateřská společnost České spořitelny staví v rakouské metropoli už šedesát let, dohromady je tak na trhu už čtrnáct tisíc bytů. Dostupné nájemní bydlení chce firma ve velkém rozjet i v Česku. „Ve společnosti, která nevzkvétá, s lidmi, kteří neprosperují, se nedaří žádné bance, natož té největší,“ uvedl k tomu v rozhovoru pro CzechCrunch Blaha.