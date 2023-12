Česká spořitelna staví další byty na Černém Mostě i na Harfě. Chystá se ale i mimo Prahu

Uložit 0

Hned u metra na Černém Mostě vlastní městská část pozemek. Stavební povolení na něj má. Jen bylo ještě sepsáno na psacím stroji. Praha 14 se nyní rozhodla, že léta starý projekt opráší a hned u metra postaví cenově dostupné byty. Sekundovat jí u toho bude dceřinná společnost České spořitelny.

V budoucnu by tady mohlo být až 65 bytů s více než čtyřmi tisíci metry čtverečními užitné plochy. K tomu by měla vzniknout také nová pobočka městské knihovny a kontaktní místo úřadu městské části. To všechno pomůže vybudovat společnost Dostupné bydlení České spořitelny, která má v Česku za cíl přiblížit se bytovým fondem aspoň trochu Rakousku.

Mateřská skupina České spořitelny, rakouská Erste Group, ve Vídni spravuje tisíce nájemních bytů a podstatnou část z nich pronajímá. Byty, které spořitelna hodlá stavět v Česku, mají mít vždy zvýhodněné nájemné a určené budou pro takzvané preferované pracovní pozice, tedy například pro policisty, hasiče, zdravotní sestry, záchranáře nebo učitele.

Soukromá společnost se bude podílet na výstavbě, investuje do ní 200 milionů korun. Jinak jde o projekt Prahy 14. „Nestává se často, aby městská část sama realizovala výstavbu cenově dostupného bydlení tak, jak budeme svědky v Praze 14. Projekt se může stát příkladem pro další samosprávy, jak řešit stále palčivější problém cenově dostupného bydlení, který se stal už i jedním z prioritních politických témat,“ uvedl Marek Blaha, šéf Dostupného bydlení České spořitelny.

Dceřinka největší banky v Česku ale nespolupracuje jen s Prahou 14. Projekt má totiž také ve vedlejší městské části, té s číslovkou devět. Na Harfě by mělo vzniknout dokonce 220 bytů, i ty budou sloužit především preferovaným povoláním.

„Fakt, že byty připadnou jedné z klíčových profesí pro chod a rozvoj města, tedy zdravotníkům, učitelům a dalším, v konečném důsledku znamená, že se zlepší kvalita života nejen pro obyvatele Prahy 9,“ uvedl starosta městské části Tomáš Portlík.

Byty na Harfě by měly mít nízkou energetickou náročnost, takže obyvatelé ušetří i za energie. Na výběr bude z bytů jedna až tři plus kk, nejvíc bude ale těch menších s jednou až dvěma místnostmi a kuchyňským koutem.

„Bydlení je nejhůře dostupné za 25 let. To je realita, se kterou musíme bojovat jak na úrovni města, tak na úrovni jednotlivých městských částí. Memorandum, které jsme uzavřeli s Dostupným bydlením České spořitelny, zajistí výstavbu dalších cenově dostupných nájemních bytů,“ dodal Portlík.

Nájemné v dostupných bytech je standardně o dvacet procent levnější oproti tomu běžnému. Začíná na 9 600 korunách měsíčně. Dostupné bydlení České spořitelny už začalo s výstavbou šesti stovek takových bytů. Všechny jsou v hlavním městě.

Další projekt, který firma chystá, by už měl být mimo metropoli. K pořízení nového bytu v Česku je v průměru potřeba patnáct ročních platů, v Praze je to dokonce devatenáct a podle Dostupného bydlení ČS na jednu nabídku nájemního bydlení připadá až 36 zájemců.