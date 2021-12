E-shopy běžně sledují prodejnost jednotlivých produktů, své skladové zásoby i data od konkurence, aby si dokázaly nastavit správnou cenovou strategii. Všechny ukazatele se však rychle mění, proto stále častěji využívají nástroje na dynamickou cenotvorbu, která jim pomáhá ceny nastavovat a měnit v reálném čase. Právě takové řešení nabízí český startup Disivo, jenž nyní získal finanční podporu od Heureky a fondu Nation 1, připravuje se na velké investiční kolo a chystá více šlápnout do zahraniční expanze.

„Myslím, že se nám daří přesvědčovat české e-shopy, že je potřeba řešit cenotvorbu profesionálně a brát ji jako přirozenou součást marketingu. S cenami počítanými v Excelu není podle nás možné být dlouhodobě úspěšný. Jsem rád, že se o naší vizi daří přesvědčit i naše investory, tedy Heureku a fond Nation 1,“ říká Petr Bláha, zakladatel a ředitel Disiva.

Investoři do tříleté firmy vložili 2,5 milionu korun, fond Nation 1 už Disivo společně s Martinem Rozhoněm a Kamilem Levinským podpořil loni částkou přibližně deset milionů korun. Prostředky chce nyní startup využít k přípravě na větší investiční kolo, kdy chce nabrat celkem 40 milionů korun.

„Posledního půl roku zažíváme rychlý nárůst poptávky a počtu klientů. Velkou zásluhu na tom mají dva seniorní obchodníci, které jsme nabrali. Rozhodli jsme se proto, že využijeme pozitivní situaci a před větším investičním kolem požádáme partnery o další podporu pro náš růst,“ vysvětluje Bláha.

Petr Bláha a Ondřej Žádník ze startupu Disivo Foto: Disivo

„Úspěch Heureka Group spočívá v tom, že věnujeme maximální pozornost všem aspektům online obchodování. Cena a práce s ní je extrémně důležitý parametr. To, že jsme tak blízko u Disiva a využíváme jeho technologie, nám dává nejen konkurenční výhodu, ale i vhled do této problematiky. Pro mě je Disivo jedním z nejnadějnějších e-commerce startupů v Česku,“ popisuje Tomáš Braverman, ředitel Heureka Group, která loni utržila téměř dvě miliardy korun a podle svého šéfa už není jen srovnávač cen.

„Disivo vnímáme jako kvalitní strategický nástroj s potenciálem, který díky zvýšenému zájmu o optimalizaci procesů v e-commerce v současnosti dosahuje velice dobrých výsledků. Právě optimalizací lze u klientů docílit dramatického zvýšení zisku. Předpokládáme, že ani v následujícím roce tomu nebude jinak a jeho rozvoj ještě zrychlí. Ostatně i plánovaná Series A investice má Disivo posunout do Evropy, 40 procent z ní půjde na expanzi,“ říká Petra Končelíková, partnerka ve fondu Nation 1.

Expanze do Evropy

Podle samotného Disiva bývá při větším objemu dat náročné kontrolovat a přizpůsobovat ceny trhu, a proto zefektivnění cenotvorby v e-commerce označuje jako rozhodující faktor pro úspěch obchodu. Dle vyjádření dokáže řešení startupu zvýšit průměrný zisk e-shopů o osm procent.

Disivo vzniklo v roce 2018, aktuálně je nasazené na přibližně třicítce e-shopů, z nichž většina je v České republice a mezi konkrétní jména patří například Pilulka, Okay, Uni-max nebo Grizly. Jednotky klientů firmy jsou pak v Maďarsku a Rumunsku a probíhá příprava na expanzi do dalších zemí v regionu střední a východní Evropy i do německy mluvících států.

V loňském roce startup zaznamenal tržby ve výši 2,2 milionu korun se ztrátou 4,8 milionu, letos očekává navýšení tržeb na více než pět milionů se ztrátou na podobně vysoké úrovni. Tržby podle Petra Bláhy zůstaly během prvních tří kvartálů letoška za očekáváním, v posledním kvartále už ale Disivo zaznamenává silný nárůst, za poslední tři měsíce vyrostlo o 60 procent.

„Tržby zůstaly za očekáváním kombinací několika faktorů. Jedním z důsledků covidového růstu e-commerce v roce 2020 bylo to, že se e-shopy soustředily na dohánění jejich překotného růstu. Více se věnovaly oblastem, jako je například logistika, na optimalizaci se dostalo až později. Zároveň jsme také v prvních třech kvartálech nedokázali dostatečně dobře obchodně vysvětlit, jak moc je cenotvorba pro e-shopy důležitá. To se nám daří až od třetího kvartálu dál,“ říká Bláha.

K lepším výsledkům v posledních měsících pak startupu měl pomoct hlavně nový obchodní tým, marketingová aktivita i zlepšení produktu v oblasti automatizovaných cenových algoritmů. „S poptávkami se nám teď roztrhl pytel. Už jsme se dostali do stavu, kdy si začínáme klienty vybírat a některé musíme odkládat na další měsíce. Hodně nám pomohli i naši dva super seniorní obchodníci, kteří se začali hodně činit,“ dodává Bláha.