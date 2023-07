České dráhy prodají polovinu svých jízdenek online. Na změny upozorní houkání vlaku v aplikaci

České dráhy jsou o pražec blíže jednadvacátému století. Během posledních dvou měsíců představil státní podnik několik novinek, které mají usnadnit cestování s jeho vlaky. Nově je tak možné uložit si jízdenku do Apple Wallet a online odbavení cestující dostanou také více informací o tom, co je čeká.

Počet lidí, kteří si koupili jízdenku online, ať už na stránkách, nebo v aplikaci Můj vlak, roste. Jízdenek Českých drah už se online prodá polovina. Pokud jde o jízdenky kupované skrze Státní jednotný tarif nebo o jízdenky na městskou dopravu, jde o čtyřicetiprocentní podíl. Národní dopravce očekává, že lidí, kteří už si nebudou kupovat fyzickou jízdenku na pokladně, bude přibývat. „Naším cílem je do roku 2025 umožnit online prodej každé druhé jízdenky a do roku 2035 pokrýt online prodejem 75 procent všech jízdenek,“ uvedl generální ředitel státního podniku Michal Krapinec. Spolu s nárůstem online cestujících se České dráhy snaží přenést do onlinového světa i další funkce.

Kdo jel někdy vlakem a zastavil se uprostřed pole, ví, že nejhorší není to čekání, ale nevědomost, co se děje. České dráhy teď slibují, že budou svoje cestující informovat mnohem lépe. Aspoň ty, co se odbavili online. „Systém nově automaticky vyhodnocuje změny jízdního řádu oproti zakoupené jízdence. Cestující tak je o změnách automaticky informován e-mailem, smskou nebo notifikací v aplikaci Můj vlak. Informace jsou cestujícím nově zasílány v předem stanovených termínech měsíc, týden, den před cestou a v den cesty,“ slibuje dopravce s tím, že aplikace Můj vlak má už víc než 1,2 milionu aktivních uživatelů.

Nejde přitom jen o upozornění, která se týkají plánovaných výluk na tratích, přijdou i ve chvíli, kdy dojde k neočekávaným problémům, například k nehodě. Aplikace v takovém případě upozorní notifikací se zvukem houkajícího vlaku. To samé uslyší cestující v případě, že má vystupovat.

Foto: České dráhy Aplikace Můj vlak

Nově systém zákazníka také přesadí, pokud už má koupenou jízdenku a dojde ke změně v řazení vlaků. O novém sedadle informuje opět e-mail, sms zpráva nebo aplikace, informace o změnách by ale měli mít také průvodčí. Firma zavedla také informace o volných sedadlech, na kterých není jízdenka.

„Při nákupu jízdenky v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak nabízejí České dráhy u většiny dálkových vnitrostátních spojů místenku zdarma. Takových jízdenek už je polovina, těsně před odjezdem nebo u spojů, které už jsou na cestě, cestující na první pohled poznají, na která místa nejsou prodané rezervace,“ uvedl pro CzechCrunch tiskový mluvčí Český drah Lukáš Kubát. Plánek najdou cestující opět v aplikaci nebo na webu dopravce. Od listopadu platí, že lidé s online jízdenkou dostanou při větším než šedesátiminutovém zpoždění automaticky odškodnění, aniž by o něj museli žádat.

Už od května České dráhy podporují ukládání jízdenek do aplikace Apple Wallet. V budoucnu by to mělo zrovna tak fungovat i pro Google peněženku nebo pro e-shop ČD. Jízdenku dostanou uživatelé do mobilu i bez aplikace. Na stažené jízdence by měli mít přehled o nástupišti a koleji odjezdu nebo o omezení provozu.

Těsně před odjezdem vlaku si také lidé mohou najít o vlaku všechny potřebné informace. Například jaký typ jednotky nebo vozu přijede, kolik má místa pro přepravu kol, kočárků či vozíčkářů, kde lze najít vůz s první třídou nebo s wi-fi připojením a zásuvkami. U City Elephantů, které jezdí v Praze a ve Středočeském kraji, pak uživatel uvidí i informace o tom, zda je na spoji jen jedna nebo dvě jednotky vlaku.

Ti, kdo cestují první třídou, si nově mohou spolu s jízdenkou ve vlacích Pendolino objednat občerstvení, a to na konkrétní sedadlo a čas a za nižší cenu. Při vrácení jízdenky do patnácti minut před cestou se automaticky zruší i objednávka jídla.

A konečně dopravce také nabízí snadný přechod z plastové zákaznické karty na virtuální In Kartu. Cestující si s ní mohou snadno pořídit také slevové aplikace IN 25 nebo IN 50 za zvýhodněnou cenu. „Při přechodu stačí potvrdit osobní údaje z původní karty a převedou se také všechny aktuálně platné slevové aplikace nahrané na virtuální In Kartě prostřednictvím aplikace a může si je tu i snadno dokupovat,“ popisuje Kubát. Co však nejde, je převést do virtuální karty elektronickou peněženku na In Kartě, cestující však mohou využívat službu ČD Kredit.