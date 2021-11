Kingdom Come: Deliverance

Už třetím rokem mohou hráči vplout do detailně vykreslených předhusitských Čech v herním titulu Kingdom Come: Deliverance. A jak vidno, zájem o hru z dílen původem české vývojářské společnosti Warhorse Studios tady stále je. Její tvůrci oznámili, že překročili velký milník, co se prodejů hry týče, a navázali tímto oznámením na úspěšný loňský rok, během kterého firma z pražského Karlína vytočila čtvrtmiliardový obrat.

Warhorse Studios na svém Facebooku uvedlo, že od roku 2018, kdy Kingdom Come: Deliverance po dlouhém očekávání vyšlo, se jeho vlajkové hry prodaly čtyři miliony kopií. Jedná se o číslo, které kombinuje prodeje verzí pro PC i herní konzole, respektive PlayStation a Xbox. „Tento úspěch je potvrzením, že je pro historická RPG bez fantazijních prvků na trhu místo,“ uvádí tvůrci v příspěvku.

Ona absence všelijakých kouzel a smyšlených jevů je ostatně jednou z největších přidaných hodnot celé hry. Vývojáři totiž od základu chtěli Kingdom Come: Deliverance koncipovat jako autentickou procházku českým obdobím 15. století, ve kterém hraje hlavní roli Jindřich, obyčejný syn kováře, který nabírá zkušenosti při svých toulkách. Postupem času pak pro hru vydávali různá rozšíření, což udržovalo původní hráče a přitahovalo nové.

Evidentně se tak jedná o chytrý krok, což lze usoudit také z hospodářských výsledků Warhorse Studios, o kterých jsme vás informovali minulý měsíc. Během loňského roku firma utržila téměř 250 milionů korun při zisku 145 milionů korun (po zdanění). A to vše díky jediné hře studia, která letos v únoru oslavila své třetí narozeniny. K úspěchu Kingdom Come: Deliverance ale pomáhají i slevové akce.

Jedna z nich mimo jiné probíhá právě teď, a to v rámci druhého ročníku Czech & Slovak Games Weeku. Akce, která světu představuje neustále rostoucí a čím dál úspěšnější český herní průmysl. K dispozici je až 261 titulů s konkrétní slevou, přičemž ty největší se objevují na herní platformě Steam. Desítky her je možné pořídit přes platformu GOG a některých kousků se dočkají také majitelé Xboxů a PlayStationů i příznivci mobilních her.

Vedle čtyřmilionového mezníku tvůrci slavné české historické hry, kteří od začátku roku 2019 spadají pod křídla vydavatele Koch Media, zveřejnili, že Kingdom Come: Deliverance bude možné hrát i na relativně nové přenosné konzoli Steam Deck od Valve. Ta však zatím není k dispozici – původně měla na trh vstoupit během letošního prosince, kvůli nedostatku součástek se ale opozdí nejspíš do února příštího roku.