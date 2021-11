Hlasování o nejlepší českou hru dekády, slevy na více než dvě stovky her, ale především skvělá prezentace videoherních vývojářů z Česka a Slovenska. To přináší akce Czech & Slovak Games Week, která v týdnu od 15. listopadu láká zájemce o výhodné rozšíření herních sbírek, ale i fanoušky dychtící po oznámení dosud neprozrazených her.

Přesně 261 titulů od 116 herních studií i sólo vývojářů z Česka a Slovenska. Takový objem videoherní zábavy poskytne podle serveru Visiongame.cz, jednoho z partnerů projektu, druhý ročník Czech & Slovak Games Weeku. Akce, která světu představuje neustále rostoucí a čím dál úspěšnější český herní průmysl.

Zatímco před rokem tato hravá oslava měla svou premiéru s více než 160 hrami od 72 autorů při příležitosti výročí vzniku republiky 28. října, letos si na ještě větší počet her i studií vyhradila týden okolo 17. listopadu, tedy Dne boje za svobodu a demokracii.

„Tento den se primárně váže k roku 1989 a sametové revoluci, která znamenala mírumilovné předání moci a nástup demokracie a představuje počátek svobodného podnikání v našich zemích včetně herního průmyslu, který se v průběhu 90. let postupně rozvinul až do dnešní podoby,“ zmiňují pořadatelé z Asociace českých herních vývojářů na stránkách akce.

Druhý ročník nabídne opět především výrazné slevy, a to napříč různými platformami. Zdaleka největší výběr přináší Steam s více než dvěma stovkami zlevněných titulů pro PC, desítky her je možné pořídit přes platformu GOG a některých kousků se dočkají také majitelé Xboxů a PlayStationů i příznivci mobilních her. Anebo ti, kteří spíš než tvorbu od známých jmen jako Bohemia Interactive nebo Warhorse Studios preferují indie scénu plnou nápaditých hříček na Itch.io.

Hlasujte o nejlepší českou hru dekády

Slevy jsou velkým, nicméně zdaleka ne jediným lákadlem události. Během Games Weeku tak například proběhnou i nominace do ankety Česká hra roku. Její už jedenáctý ročník kromě nejlepší loňské videohry ocení i ty, které nejvíce zaujaly audiovizuálním zpracováním, herním designem nebo technologickým řešením spolu s nejzajímavější free to play hrou a nejlepší videohrou vytvořenou studenty.

Mezi hrami, které byly vydané v roce 2020 a mohou pomýšlet na úspěch, nechybí remaster legendární Mafie, dále třeba tajuplná adventura Creaks od Amanita Design – kteří se před pár týdny odklonili od své jindy veselejší tvorby ještě víc s drastickou Happy Game – nebo atmosférický počin studia CBE Software s názvem Someday You’ll Return, který v typicky českých kulisách rozehrává až psychologický horor.

Společně s představením her, které se utkají o prvenství v uvedených kategoriích i o to celkové, dojde navíc na hlasování o Českou hru dekády. O nejlepším titulu za uplynulých deset let rozhodnou samotní diváci, online přenos nominace a volbu nejoblíbenější videohry desetiletky spustí Czech & Slovak Games Week už v úterý 16. listopadu od 19 hodin.

Den poté, tedy přímo na státní svátek 17. listopadu, pak pořadatelé během streamu budou prezentovat dosud neoznámené hry od česko-slovenských studií. Další částí videoherního týdne bude 19. a 20. listopadu plně digitální konference Game Developers Session 2021, na níž vystoupí domácí i zahraniční hosté nejen z videoherní branže a která nabídne i veletrh pracovních příležitostí.

Vedle Petra Koláře z Ashborne Games nebo Daniela Němce z SCS Software a jejich přednášek na téma vývoje v době pandemické nebo community managementu tak na GDS zazní například téma ochrany duševního vlastnictví v podání Jaroslava Menčíka z advokátní kanceláře Mavericks. Vystoupí taktéž Markéta Mentelová z agentury CzechInvest, jež představí atraktivitu místního herního průmyslu pro investory.