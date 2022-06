České Rockaway opět investuje do sdílení karavanů. Stovky milionů posílá německému startupu

Minulý měsíc oznamoval český fond Rockaway investici do tuzemského startupu Campiri, který zprostředkovává pronájem karavanů. Nyní do portfolia přibírá druhou podobně zaměřenou firmu – německý FreewayCamper, které kromě domácího trhu nedávno expandoval také na polský a italský trh. Dohromady FreewayCamper získal přes 30 milionů eur, tedy zhruba 740 milionů korun.

Suma se skládá z vlastního kapitálu, venture dluhu a bankovního dluhu, Rockaway Ventures byly v tomto kole hlavním investorem. Pro srovnání – do českého Campiri v květnu fond společně s Mitonem vložil 115 milionů korun. Prostředky mají německému startupu pomoci v dalším růstu, rozšíření flotily a expanzi do dalších zemí. Kromě Rockaway se kola účastnili také SEK Ventures zakladatelů FlixBusu a několik německých andělských investorů.

„Na trhu s pronájmem obytných vozů vnímáme obrovský potenciál. Ten je daný především extrémní fragmentací a nedostatečnou digitalizací nabídky. Vhodné nástroje pro konsolidaci přitom už existují. Naše rozhodnutí je také důsledkem výtečné analytické práce investičního týmu. I přes pochmurné vyhlídky světové ekonomiky věříme, že právě tento segment bude mít v dlouhodobém horizontu navrch,“ říká partner Rockaway Ventures Dušan Zábrodský.

Startupové investice v podání Rockaway Ventures následují prodej Mall Group, čímž se skupině Rockaway zakladatele Jakuba Havrlanta více uvolnily ruce a otevřela tak nový fond, v němž cílí na částku asi 2,5 miliardy korun. Kromě FreewayCamper a Campiri už investoval do řecké platformy Spotawheel se zaměřením na přeprodej ojetých vozů, německé Vivere na prodej rychloobrátkového zboží a estonské vzdělávací platformy Lingvist.

Foto: Campiri Lukáš Janoušek, zakladatel startupu Campiri

FreewayCamper založila před necelými třemi lety v Mnichově dvojice zakladatelů Julia Blum a Nikolai Voitiouk-Blum, kteří staví na bohatých zkušenostech z e-commerce či marketingu. Cílem startupu je disrupce způsobu plánování dovolených v kempech i rezervací obytných vozů. Toho se snaží dosáhnout prostřednictvím komplexní digitalizace bookingového procesu.

„Už dnes je FreewayCamper nejrychleji rostoucím startupem v odvětví kempování v Evropě. Během pouhých dvou let jsme vybudovali největší síť půjčoven obytných vozů v Německu. Letos jsme zahájili naši mezinárodní expanzi v Polsku a Itálii. Díky podpoře Rockaway Ventures a dalších investorů si během několika let zajistíme vedoucí pozici v Evropě a investujeme do integrace produktu pronájmu a rezervace kempů,“ říká ředitel a spoluzakladatel Nikolai Voitiouk-Blum.

Voitiouk-Blum přitom do velké míry staví na svých předešlých pracovních zkušenostech, kdy měl ve společnosti FlixBus na starosti expanzi do zemí střední a východní Evropy a podílel se na vytvoření regionálního franšízového modelu firmy. Podobný model chce nyní vybudovat právě ve FreewayCamperu v Německu a okolních zemích.

Za první kvartál letošního roku firma vyrostla o více než 500 procent, přičemž její tržby se v roce 2021 pohybovaly v řádu nižších jednotek milionů eur, v přepočtu asi 50 až 125 milionů korun. FreewayCamper ve svém byznys modelu nabízí kombinaci vlastní flotily a franšízových partnerů, což mu umožňuje rychlé škálování produktu i budování zákaznické zkušenosti. Navíc nabízí i možnost rezervace kempů a plánuje integraci dalších produktů.