Rok 2021 se do historie zapíše nejen bezprecedentním zdražováním energií nebo čipovým hladomorem, ale také díky rekordním obchodům v českém byznysu. Po prodeji Avastu do rukou NortonLifeLock přišla řada na další velký internetový deal: polská e-commerce skupina Allegro se dohodla na akvizici Mall Group. Cena? Po odečtení dluhu až 931 milionů eur čili zhruba 23,6 miliardy korun.

„Pro skupinu Rockaway Capital je to největší obchod v její historii a zároveň vyvrcholení příběhu, který jsme začali psát v roce 2014, kdy jsme vsadili na oblast e-commerce,“ komentoval akci zakladatel a šéf Rockaway Jakub Havrlant. Právě on byl strůjcem a hlavním stratégem plánu udělat z e-shopu Mall.cz nákupní online galerii, a to spojováním s dalšími obchody a službami.

Pro tento svůj plán získal i mocné spolupracovníky – Daniela Křetínského s Patrikem Tkáčem a finanční skupinu PPF. Společně měli rozdělené podíly v poměru 20 procent Havrlant, 40 procent Křetínský s Tkáčem a 40 procent firma založená Petrem Kellnerem.

Jan Hanuš, výkonný ředitel Mall Group Foto: Mall Group

Prodej Allegru se ovšem netýká všech historických částí Mall Group, už dřív z ní byl vyčleněný online supermarket Košík.cz, internetová televize Mall.tv, platební služba Mall Pay a nakonec i skupina e-shopů Vivantis. A právě těchto projektů se akvizice netýká. „Naopak součástí transakce je logistický operátor WeDo. Důležité je připomenout, že jde o pátou největší transakci za posledních 10 let, kdy se prodává česká společnost s českými majiteli,“ poznamenal Havrlantův mluvčí Pavel Kalouš.

O tom, že se schyluje k prodeji Mall Group, se na trhu hovořilo řadu měsíců, například Hospodářské noviny o zájmu Allegra psaly letos na jaře. Že se něco chystá, naznačoval právě i úklid ve struktuře Mall Group, z níž zmizely převážně ztrátové položky jako Košík.cz nebo Mall.tv, které plně přešly pod správu Daniela Křetínského. Už dříve byla vyčleněna naopak zisková Heureka. Loni instalovaný CEO Mall Group Jan Hanuš, který ve funkci nahradil Oldřicha Bajera, navíc letos oznámil, že skupina za uplynulý finanční rok dosáhla pozitivní EBITDA (zisku před zdaněním a odpisy).

Pro Allegro je nákup Mallu svým způsobem návrat do stejné řeky, protože už jej kdysi, byť v podstatně menší a jiné podobě, vlastnilo. Koupilo ho v roce 2012 a po třech letech jej prodalo právě Jakubu Havrlantovi. Havrlant navíc Allegru prodal i svůj první úspěšný byznys, web Bezrealitky.cz.

„Díky začlenění skupiny Mall Group bude naše přítomnost v Polsku, České republice, na Slovensku, ve Slovinsku, v Maďarsku a v Chorvatsku, což odpovídá více než 250 miliardám eur a více než 70 milionům lidí, také základem pro vytvoření silného mezinárodního týmu v oblasti technologií, e-commerce a logistiky. To nám umožní přilákat nové talenty, nabídnout nové kariérní příležitosti v rámci celé rozšířené skupiny a vybudovat ještě živější a rozmanitější organizaci,“ řekl k akvizici šéf Allegra François Nuyts.

Jakub Havrlant, předseda představenstva Mall Group a zakladatel a CEO Rockaway Capital, a François Nuyts, CEO Allegro Foto: Rockaway Capital

Samotná finanční transakce proběhne částečně v hotovosti a částečně v akciích. Celková hodnota Mall Group odpovídá podle tiskové zprávy 925 milionům eur. Společnosti Mall Group a WeDo nicméně Allegro kupuje za cenu 881 milionů eur (22,3 miliardy korun), protože se odečítal dluh ve výši 44 milionů eur (1,1 miliardy korun). Na druhou stranu dalších 50 milionů eur (1,3 miliardy korun) mohou stávající akcionáři získat v závislosti na výkonnosti Mall Group.

Podle Jakuba Havrlanta jde o pátý největší obchod za uplynulou dekádu, kdy zahraniční investor koupil ryze českým kapitálem ovládanou původně tuzemskou společnost. Před nynějším nákupem Mall Group tak zůstává prodej Avastu, prodej menšinového podílu v Cetinu, prodej části EP Infrastructure a prodej gumárenské skupiny ČGS Holding.