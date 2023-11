České veterány a vojáky uctí i studio Bohemia Interactive. Hold jim vzdává ve vojenském simulátoru Arma

Uložit 0

Den válečných veteránů připadá na jedenáctý den jedenáctého měsíce – ve vzpomínce na rok 1918, kdy právě tehdy utichly zbraně první světové války. Úctu členům ozbrojených sil prokazují jednotlivci i organizace různě, domácí herní studio Bohemia Interactive se připojilo způsobem, jaký ovládá nejlépe. České vojáky a veterány uctí přímo ve svých vojenských videohrách.

Série Arma patří k nejrealističtějším zpracováním vojenských konfliktů v digitální podobě. Už její první díl, dříve známý coby Operace Flashpoint, vyčníval nad většinu herní tvorby autentickým pohledem na válku. Neglorifikoval ji a nedělal z hráčů superhrdiny, kteří kosí nepřátele po stovkách. Vývojáři Army z českého studia Bohemia Interactive mají totiž ke světu vojenství blízko.

Nyní se proto připojili k projektu Civilisté děkují, který chce přiblížit české vojáky veřejnosti a změnit vnímání i zažité stereotypy, které armádu doprovázejí. Bohemia Interactive tak činí prostřednictvím svých oblíbených titulů Arma a Vigor. Digitální poděkování veteránům budou moci hráči obou her vyjádřit díky nově vydanému balíčku herního obsahu – vybavení s motivem makového lva. Ten v sobě spojuje lva českého a vlčí mák coby světově uznávaný symbol dne veteránů.

„S armádou na vývoji her často spolupracujeme, máme v ní spoustu známých a kamarádů. A naopak mnoho armádních profesionálů patří mezi aktivní hráče našich her. Přišlo nám proto přirozené podpořit tuto iniciativu, která se snaží překlenout propast mezi vojáky a civilisty. A poukázat na to, že lidé, kteří sloužili v ozbrojených složkách, si zaslouží náš vděk a úctu,“ uvádí zástupce studia Pavel Křižka.

Přídavek do hry Vigor je zpoplatněn částkou deset eur, výtěžek půjde z části na podporu iniciativy Civilisté děkují, částečně na dobročinnost věc. Finančně pomůže praporčici Veronice Rosické, jež v české armádě slouží už osm let. Jako samoživitelka se stará o syna trpícího bronchopulmonální dysplazií, dítě navíc musí veškerou potravu přijímat pomocí vývodu přímo do žaludku. V Armě bude bonus k dispozici zdarma.

Za projektem Civilisté děkují stojí válečná fotografka Jarmila Štuková, jež působila v Iráku, Afghánistánu i Pásmu Gazy. „Naší iniciativou bychom chtěli ozřejmit, co vše se skrývá za pojmem služba. Myslím si, že mnozí z nás už konečně pochopili, že bezpečí, v němž žijeme, není samozřejmé. A to nejen kvůli válce na Ukrajině,“ přibližuje důvody vzniku organizace.

Bohemia Interactive je jedno z největších českých herních studií. V podobných aktivitách se firma angažovala už v minulosti. Dříve vydané rozšíření pro simulátor Arma 3 nazvané Art of War (Umění války) vybralo přes 150 tisíc eur, zhruba 3,7 milionu korun. Ty herní společnost věnovala Mezinárodnímu výboru Červeného kříže.