České Wild & Coco otevřelo nové bistro. Vyrazit do něj můžete na fermentované speciality i smoothie

Letos značka, kterou založil nadšenec do funkčních potravin Atrey Rae, oslaví pět let. A nový rok začal v jeho Wild & Coco velmi svižně. Celá produkce převážně fermentovaných výrobků na základě mladého kokosu se přesunula do nového, většího zázemí v Mníšku pod Brdy. Díky tomu se tak kokosové kefíry a jogurty budou moci dostat k mnohem širšímu okruhu zákazníků. V plánu je překročení hranic e-shopu a rozšíření distribuční sítě do dalších výdejních míst i obchodních řetězců. Navrch si ještě Wild & Coco nadělilo vlastní bistro, které otevřelo na začátku léta společně se značkou Vitalvibe.

Uplynulý rok se ve Wild & Coco věnovali tomu, jak vyrábět fermentované produkty z mladého kokosu efektivněji, levněji, ale s důrazem na zachování všech prospěšných látek. Výsledkem snažení je nová řada Biotic, která má hned několik předností. Jednak má delší trvanlivost než výrobky, které tvořily dosavadní nabídku Wild & Coco, jednak si kokosové jogurty a kefíry dokážou zachovat stejné chuťové i vizuální vlastnosti po výrazně delší dobu.

„Kvůli vyšší ceně si nás lidé často dopřejí pouze svátečně. Ale účinek našich Cocofirů a Cocoguardů poznáte zejména při pravidelné konzumaci,“ vysvětluje Atrey Rae jeden z důvodů, proč usilovali o vytvoření nové řady. „V současnosti uvádíme na trh vlajkovou loď řady Biotic – Biotic Cocoguard. Poprvé s příchutěmi a ve velkém cirkulárním eko kelímku,“ dodává.

Foto: Wild & Coco Cocoguard je čerstvou vlajkovou lodí Wild & Coco

Příchutě Cocoguardu, tedy jogurtu z kokosu, jsou tři: čistá kokosová, višňová a mangová. Do prodeje se dostaly 23. května a kelímky, které Atrey označuje jako cirkulární, jsou vyrobeny z recyklovaného PETu. Cocoguard vzniká šetrnou pasterizací pyré z mladého kokosu, do kterého se následně přidává probiotická směs posílená dávkou Lactobacillu Reuteri.

Jde o bakterii, která se podílí na vzniku oxytocinu, tedy takzvaného hormonu lásky. Takže její konzumace přispívá k pocitům pohody a důvěry. Živý mix bakterií ale zároveň způsobuje, že se každý kelímek kokosového jogurtu trochu vypoukne – a to jak ve spodní části, tak v té vrchní. Atrey Rae ale upozorňuje, že takový jev není na škodu, naopak ukazuje, že je produkt skutečně aktivní.

„Vedle cenově dostupnějšího Biotic Cocoguardu jsme přišli také s myšlenkou věrnostního programu, se kterým si zákazníci naše produkty dopřejí mnohem výhodněji a ideálně každý den,“ doplňuje Atrey Rae. Zákazník bude moct za svou loajalitu získat 20procentní slevu na celý sortiment a získá řadu dalších výhod, jako pozvánky na pop-up akce, na takzvané Secret Eventy nebo klubové členství v novém bistru.

To se jmenuje Vibe a otevřelo na Karlínském náměstí. Myšlenka a prostor samotný vznikly spojením Wild & Coco se značkou Vitalvibe. Společnost Vitalvibe se již od roku 2011 zaměřuje na prodej doplňků stravy a takzvaných superpotravin. Atrey a Kateřina Rae se s majiteli Vitalvibe, Janem a Zuzanou Noahovými, dlouho přátelí a spojuje je to, že se už patnáct let živí převážně smoothies tvořenými právě surovinami nabitými živinami.

Foto: Wild & Coco Nové bistro Vibe se nachází u Karlínského náměstí

„Nezávisle na sobě jsme zjistili, že mixér dokáže z kombinace kvalitního ovoce, zeleniny a superpotravin vytvořit velmi výživná jídla, která dobře chutnají, zasytí a nabijí energií. Tuhle inspiraci jsme vtělili do bistra a showroomu Vibe. Hosté se v něm tak mohou posilnit nejen smoothies, ale také čerstvě fermentovanými produkty Wild & Coco nebo si mohou odnést do kanceláře superfood svačinku Vitalvibe,“ doplňuje Atrey Rae.

Podnik kombinuje koncept take-away bistra se showroomem, ve kterém si zákazníci mohou pořídit i produkty obou značek. Celková investice vyšla přibližně na dva miliony korun.