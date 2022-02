Před dvěma a půl lety vznikalo dobrovolnické komunita Česko.Digital s misí pomáhat měnit Česko k lepšímu – například digitalizací neziskových organizací, státní správy a dalších projektů. V polovině ledna se jeho šéfka Eva Pavlíková objevila v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce, v němž s politiky diskutovala právě o stavu digitalizace veřejné správy, což ukazuje, že jde o důležité téma. I díky činnosti Česko.Digital se situace postupně zlepšuje, byť je logicky potřeba součinnosti mnoha stran včetně politiků.

Za své relativně krátké působení už má Česko.Digital na svědomí hned několik prospěšných projektů. Školám včetně učitelů a studentů pomáhalo v době, kdy se výuka přesunula na dálku, připravilo moderní aplikace s přehlednými rozpočty obcí, zaměřilo se na mapování dlužníků a během pandemie spolu se státem spustilo Covid Portál. V mnoha aktivitách dobrovolnickému sdružení pomáhají silní partneři, kteří celý projekt financují.

V posledním roce poslaly na činnost Česko.Digital shodně po čtyřech milionech korun Livesport, Bakala Foundation a naposledy také Nadace Avast a finanční skupina PPF prostřednictvím své Nadace PPF. Ta se snaží být u projektů, jež podpoří, hybnou silou – a jinak tomu nemá být ani u Česko.Digital. „Hledáme projekty, které mají pozitivní dopad na českou společnost. Zároveň se projektům snažíme pomoci natolik, aby se samy dokázaly posunout na další úroveň,“ vysvětluje pro CzechCrunch Jana Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF.

Zkušenosti z byznysu mohou pomáhat i mimo něj

Ve finanční skupině rodiny Kellnerových se do nadace pustili před dvěma lety s cílem přenést do ní zkušenosti z byznysu a to, co se PPF podařilo, využít i v podpoře neziskových projektů. Prostředky do Nadace PPF putují z různých subjektů ve skupině, do které patří firmy jako Air Bank, Home Credit, O2, Heureka, Škoda Transportation či Sotio. Obecně chce Nadace PPF podporovat spíše méně projektů, ale zato většími částkami, aby spolupráce měla smysl a potřebný dopad. Podpora pro Česko.Digital se řadí mezi ty větší.

„Chceme být klíčovým partnerem Česko.Digital a díky naší podpoře jim umožnit vytvořit infrastrukturu a zázemí, aby měli stabilitu, mohli plánovat a nebyli pod takovým tlakem. Vnímáme, že proces digitalizace a implementace technologií je běh na delší trať a není možné se do projektů pouštět s krátkodobou vizí či financováním,“ říká Jana Sedláčková.

I proto se jednotlivé projekty snaží Nadace PPF neomezovat tím, že by čerpaly peníze grantovým způsobem, kdy se v daný čas musí spotřebovat zdroje na konkrétní kapitoly nákladů. „To je princip, který práci neziskovým organizacím dost komplikuje, a my je chceme naopak posouvat,“ dodává členka správní rady Nadace PPF.

Spoluzakladatelka a výkonná ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková přitakává, že právě financování je pro celý projekt klíčové, stejně jako skutečnost, že hledat partnery, kteří by byli ochotni přispět tak vysokými částkami, není jednoduché. V kontextu celého trhu peněz i toho, jak velké investice proudí například do startupů, se čtyři miliony korun nemusí zdát jako velké číslo, v neziskovém sektoru je to však pořád částka jen zřídka vídaná.

„Se spoluzakladatelem Jakubem Nešetřilem jsme si na začátku řekli, že tohle je naše strategie a nechceme z ní slevit. Chceme do neziskového sektoru přinést nové, významné peníze, abychom jako Česko.Digital neubírali peníze jiným neziskovým organizacím, kterým pomáháme s digitalizací,“ popisuje Pavlíková.

Přestože vyjednání každé čtyřmilionové podpory bylo časově náročné, když trvalo šest až devět měsíců, šéfka Česko.Digital věří, že to inspiruje další organizace, nadace i soukromé společnosti. Jako příklad dává loňskou podporu pro tuzemskou organizaci Czechitas, která od dánského Veluxu získala 26 milionů korun. „V zahraničí je větší míra pochopení dlouhodobosti i vyšších částek, tak věříme, že k tomu inspirujeme i u nás,“ doplňuje Pavlíková.

Přestože je Česko.Digital založené na dobrovolnické bázi a dnes už sdružuje kolem 4 400 expertů, provoz a obsluha celé komunity něco stojí. V loňském roce spolkla organizace zhruba 11 až 12 milionů korun. Právě tolik peněz by proto potřebovala získat od svých finančních partnerů. Zároveň roste i počet zaměstnanců, které Česko.Digital najímá. Aktuálně jich je dle typu úvazku do patnácti a Eva Pavlíková říká, že při rychlém růstu není vždy jednoduché rozhodnout, kdo má vlastně být v placené roli a kdo ne.

Radka Horáková, Eva Pavlíková a Jakub Nešetřil, spoluzakladatelé Česko.Digital Foto: Natalia Bubochkina

Celá dobrovolnická struktura se aktuálně transformuje do profesionálního managementu, který na kolegy postupně předává zejména trojice zakladatelů. Jakub Nešetřil se přesunul do vedení správní rady, Radka Horáková je toho času na mateřské dovolené a Eva Pavlíková, která do pozice CEO nastoupila loni, k sobě na palubu přibírá nové kolegy. Zároveň se jí již povedlo definovat tři hlavní oblasti, jimž se chce s dobrovolníky věnovat: vzdělávání, zdraví s duševní péčí a digitalizace státu, potažmo veřejné správy.

Jsou to také témata, jež dlouhodobě rezonují v Nadaci PPF. Společně tak připravují projekt Open Data ve firmách, na němž chtějí ukázat, že součástí moderních a vyspělých firem by měla být i právě otevřená data, což pomáhá také v důvěryhodnosti. Na tento projekt tak padne část poskytnutých financí, které Česko.Digital využije rovněž na rozšíření základny dobrovolníků. „Cílem je, aby naše podpora dovedla Česko.Digital do ideálního stavu, kdy už ji nebude potřebovat a bude soběstačné,“ doplňuje šéfka Nadace PPF.

Obě dámy si společně notují i v tématu samotného dobrovolnictví, jehož správná definice je pro veškeré aktivity Česko.Digital důležitá. Podle Evy Pavlíkové někdy dokonce termín dobrovolnictví celé věci ubližuje. „Lidé to vnímají spíše jako formu odpočinku, teambuildingu. My však expertní dobrovolnictví vnímáme jako důležitou součást vzdělávání zaměstnanců formou zkušenosti na konkrétním projektu. Mělo by být v zájmu každé firmy, aby vyčlenila pravidelnou část času zaměstnanců na takové vzdělávání,“ je přesvědčena.

Díky expertnímu dobrovolnictví se posouvají jednak samotní zaměstnanci, ale ve výsledku mohou díky nově nabytým zkušenostem obohatit i svou firmu. „Podle mě je důležité podporovat lidi v dobrovolnictví, motivovat je k předávání znalostí v oborech, kde jsou dobří. Další úroveň je, že jim k tomu dodá zázemí jejich firma. A nakonec že je k tomu aktivně vybízí. I my v PPF jsme v tomto ohledu teprve na začátku cesty,“ dodává Sedláčková.