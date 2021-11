Pomáhat tam, kde je to potřeba, a způsobem, jakým to nikdo jiný nedělá. Tak by se dala popsat práce více než čtyř tisíc IT profesionálů z komunity Česko.Digital, kteří dobrovolně pomáhají neziskovým organizacím, samosprávám či úřadům s modernizací ve jménu digitalizace. Nyní jim v této misi pomohou miliony od Nadace PPF, jak pro CzechCrunch prozradila šéfka Česko.Digital Eva Pavlíková.

V minulosti podpořila dobrovolnickou komunitu, kterou zakládal před více než dvěma lety Jakub Nešetřil, částkou ve výši čtyř milionů korun i nadace Zdeňka Bakaly Bakala Foundation a také společnost Livesport Martina Hájka, která organizaci poslala miliony tři. K těmto štědrým dárcům se nově přidává také Nadace PPF, která CzechCrunchi sdělila, že dobrovolnický projekt podpoří čtyřmi miliony korun.

Česko.Digital s Nadací PPF uzavřelo dlouhodobou spolupráci a současně představilo první ze společných projektů, kterým je aplikace Včas. Ta je určena pro neziskovou organizaci Loono Kateřiny Vackové, zaměřující se na prevenci v oblasti fyzického, ale i psychického zdraví. „Nadace PPF se stala jedním z hlavních partnerů Česko.Digital. Celý objem spolupráce jsou čtyři miliony v průběhu roku,“ řekla pro CzechCrunch CEO a spoluzakladatelka Česko.Digital Eva Pavlíková.

Eva Pavlíková, Radka Horáková a Jakub Nešetřil z Česko.Digital Foto: Natalia Bubochkina

Cílem nadačního daru je podpora fungování celé platformy Česko.Digital, což zahrnuje mimo jiné rozšiřování komunity dobrovolníků, zefektivňování interních procesů, organizování vzdělávacích aktivit spolu s mezinárodní spoluprací a sdílením know-how. Díky předchozím darům bylo Česko.Digital schopné efektivně pomáhat například během pandemické situace, kdy spustilo projekt Učíme online.

V rámci něj pomohlo více než šesti stovkám škol v České republice s využíváním digitálních technologií při výuce. Součástí projektu se stala také sbírka počítačů, která pomohla dětem z téměř tří tisíc rodin. Učíme online je aktuálně předáváno Národnímu pedagogickému institutu a samotnou sbírku počítačů převzala pod svá křídla nezisková organizace Člověk v tísni, která jej bude dále rozvíjet.

„Díky podpoře Nadace PPF se budeme moci efektivně věnovat hledání nejvhodnějšího řešení konkrétního problému. Věříme, že se nám společně podaří skrz jedničky a nuly zase o kousek změnit Česko k lepšímu,“ komentuje spolupráci Eva Pavlíková, která založila Česko.Digital spolu s Jakubem Nešetřilem a Radkou Horákovou v roce 2019 a začátkem letošního roku se postavila do jeho čela.

„Stejně jako Česko.Digital i my v Nadaci PPF věříme, že digitalizace a inovace mají zásadní vliv na růst a přínos neziskových aktivit, které přispívají k rozvoji společnosti. Proto chceme podpořit projekty, které propojují dobrovolníky z řad expertů a neziskové i státní organizace,“ uzavírá Jana Tomas Sedláčková, členka správní rady Nadace PPF, která vznikla pod křídly finanční skupiny zesnulého Petra Kellnera v roce 2019 s cílem pomáhat těm, kteří svůj talent a úsilí věnují rozvoji české společnosti.